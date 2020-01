CES 2020 : Lenovo lance ses nouveaux ThinkPad X1 Carbon et X1 Yoga

La gamme ThinkPad X1 de Lenovo a, à juste titre, conquis une place dans le cœur de bien des nomades. Il est donc logique que nous sommes enthousiastes à l’idée de voir le X1 Carbon et le X1 Yoga être mis à niveau pour le CES 2020.

Tout en conservant les favoris des fans comme le matériel MIL-SPEC et le clavier iconique du ThinkPad, le duo d’ordinateurs ThinkPad X1 pour 2020 fera partie du projet Intel Athena et sera doté des processeurs Core de 10e génération.

Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 8

On peut dire que le ThinkPad X1 Carbon, qui en est à sa 8e génération, est l’incarnation même d’un ThinkPad moderne, et qu’il est synonyme de résilience et de fiabilité. À l’intérieur du sobre boîtier noir, validé MIL-SPEC, aussi appelée « norme militaire américaine », on trouve maintenant des processeurs Intel Core i5 et i7 (et vPro en option), jusqu’au Core i7 à 6 cœurs. On retrouve une puce graphique intégrée, ainsi que jusqu’à 16 Go de mémoire vive LPDDR3, et le stockage peut inclure un SSD PCIe jusqu’à 2 To.

L’écran de 14 pouces sera proposé sous plusieurs formes, d’un panneau full HD traditionnel à un panneau full HD avec une dalle tactile, un écran ePrivacy avec une dalle tactile, un panneau WQHD IPS et enfin un panneau HDR 400 avec une résolution 4 K UHD. Les ports comprennent deux Thunderbolt 3, deux ports USB 3.1 Gen 1, un port HDMI 1.4 et audio ; il y a un système de haut-parleurs Dolby Atmos et quatre microphones.

La connectivité comprend du Wi-Fi 802.11ax et une puce NFC, ainsi qu’une connectivité LTE intégrée prenant en charge les réseaux Cat16. Une webcam HD et une caméra IR pour Windows Hello se trouvent au-dessus de l’écran, avec un ThinkShutter pour les bloquer afin de préserver l’intimité de l’utilisateur. Selon Lenovo, la batterie du ThinkPad X1 Carbon de 51 Wh devrait durer jusqu’à 18,5 heures. La fonction de charge rapide permet de charger la batterie jusqu’à 80 % en une heure.

Enfin, le tout est fini avec un boîtier en magnésium, et une option pour un capot en fibre de carbone. Lenovo aura également une station d’accueil pour accompagner le notebook. Le Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 8 sera mis en vente plus tard en 2020, à partir de 1 499 dollars.

Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 5

Le petit frère convertible du Carbon est le nouveau ThinkPad X1 Yoga Gen 5, un 2-en-1 avec un châssis en aluminium CNC et une charnière à 360 degrés. Il offre lui aussi une robustesse MIL-SPEC et un choix de processeurs Intel Core i5 ou i7, ainsi qu’une puce graphique Intel UHD. Il y a jusqu’à 16 Go de mémoire vive LPDDR3 et jusqu’à 2 To de stockage SSD PCIe.

L’écran de 14 pouces est disponible en version full HD IPS, full HD ePrivacy, WQHD IPS et HDR400 en 4K, le tout avec un dalle tactile. Un stylo ThinkPad est disponible en option. Les ports comprennent deux ports Thunderbolt 3, deux ports USB 3.1 Gen 1, un port HDMI 1.4 et audio, et il y a du Wi-Fi 802.11ax, une puce NFC et l’option LTE. Selon Lenovo, la batterie de 51 Wh offre jusqu’à 15 heures d’autonomie, et la fonction de charge rapide est également présente.

Le ThinkPad X1 Yoga Gen 5 de Lenovo sera mis en vente plus tard en 2020, à partir de 1 599 dollars.

Clavier Lenovo ThinkPad TrackPoint II

La mobilité, c’est bien beau, mais qu’en est-il lorsque vous êtes de retour à votre bureau et branché à un écran. Lenovo a un nouveau clavier, le ThinkPad TrackPoint Keyboard II, avec son point de repère rouge distinctif, et destiné à être utilisé lorsque votre ordinateur portable est branché.

Il se connecte à l’aide d’une connectivité sans fil, du Wi-Fi 2,4 GHz ou Bluetooth 5, et Lenovo indique qu’elle prévoit jusqu’à 2 mois d’utilisation sur une seule charge. La recharge se fait par le port USB-C, avec une charge de 15 min qui semble être suffisante pour une semaine d’utilisation. Il y a un support pour Windows et Android, avec la possibilité de se connecter à deux appareils. Microsoft Swift Pair est également pris en charge.

Le clavier TrackPoint Keyboard II de ThinkPad sera en vente en mai 2020, au prix de 99,99 dollars.