Les Galaxy M21, M11 et M31 de Samsung seront bientôt disponibles

Les Galaxy M11 et M31 de Samsung seront lancés cette année. Maintenant, un nouveau rapport a révélé les principales caractéristiques du Galaxy M21 et les différents coloris attendus pour les Galaxy M11, M21, M31.

Selon un rapport de SamMobile, le Galaxy M21 est connu sous le numéro de modèle SM-M215F, et disposera de deux variantes de stockage de 64 Go et 128 Go. Le Galaxy M21 est censé fonctionner sous Android 10 avec la surcouche maison, à savoir EMUI 2.0, et être alimenté par le processeur Exynos 9610 ou Exynos 9611 de Samsung. En outre, le smartphone disposerait également d’un bloc caméra à triple objectif à l’arrière.

En ce qui concerne les variantes de couleurs, le rapport indique que le Galaxy M21 sera disponible en bleu, noir et vert. Le Galaxy M11 sera quant à lui disponible en bleu, noir et violet, tandis que le Galaxy M31 devrait être disponible en bleu, noir et rouge.

Outre cette information, à la fin de l’année dernière, nous avons vu le Galaxy M31 (SM-M315F) sur le populaire site de benchmarking, Geekbench. Sa présence suggère que le smartphone fonctionnera avec Android 10, et qu’il sera alimenté par le processeur octa-core maison, le Exynos 9611, qui a une fréquence de base de 1,74 GHz. Le smartphone disposerait de 6 Go de RAM.

Comme vous pouvez l’imaginer par son nom (bien que de nos jours cela ne veut plus rien dire), le Galaxy M31 devrait être le successeur de l’actuel Galaxy M30 qui a été lancé en février de l’année dernière. Les rumeurs indiquent que le Galaxy M31 sera livré avec un bloc de caméra à triple objectif à l’arrière, composé d’un capteur principal de 48 mégapixels, d’un capteur grand-angle de 12 mégapixels, et d’un capteur de profondeur de 5 mégapixels.

Un lancement dans les prochains jours

Une précédente rumeur a révélé que Samsung travaillait sur les smartphones Galaxy M31 et Galaxy M11. Le Galaxy M11 serait livré avec 32 Go de stockage interne, tandis que le Galaxy M31 se vanterait de 64 Go de stockage interne.

Ces nouveaux appareils pourraient faire leur apparition au CES 2020 dans quelques jours. En effet, les précédents modèles ont été lancés en janvier 2019, et nous pourrions voir leurs successeurs à la même période cette année.