Galaxy S20 et Galaxy Fold 2 : des fonctionnalités vues dans une mise à jour de One UI 2.0

Quelques jours avant le CES 2020, Samsung a commencé à déployer One UI 2.0, qui apporte également Android 10, aux vieillissants Galaxy Note 9, qui ne faisaient pas partie de son programme de bêta-test.

Bien sûr, bien que cette mise à jour soit spécifique à un modèle, le logiciel, en particulier Samsung One UI 2.0, est destiné à tous les smartphones compatibles, y compris ceux qui n’ont même pas encore été lancés. Heureusement, il n’a pas fallu longtemps pour que XDA Developers fouille le code source de la surcouche pour révéler les secrets qui s’appliquent au Galaxy S20 (ou Galaxy S11) et au futur Galaxy Fold 2.

Les caméras ont été l’un des principaux centres d’intérêt des smartphones ces dernières années et il ne semble pas y avoir de signe que cela s’arrête prochainement. Le Galaxy S20 pourrait bien être le plus talentueux photophone de Samsung, et ce ne sera pas seulement grâce à ces composants. XDA Developers a découvert du texte qui fait allusion aux fonctionnalités qui pourraient être disponibles sur le prochain vaisseau amiral Galaxy S.

Des indices sur ces fonctionnalités ont pu être vus auparavant, mais la dernière mise à jour offre plus d’informations ou au moins une confirmation. Par exemple, Directors View permettrait aux utilisateurs de passer d’un objectif à l’autre même pendant l’enregistrement vidéo.

D’autre part, la fonction Single Take Photo imite la fonction Photobooth des Pixels, qui utilise l’IA pour déterminer la meilleure photo à prendre lors de selfies ou de photos panoramiques. Les cinématographes mobiles seront probablement heureux que Samsung ramène aussi le mode « Pro » lors de l’enregistrement de vidéos.

Galaxy Fold 2, compatible avec la charge rapide

Il n’y a pas que le Galaxy S20 qui est sous les feux des projecteurs dans cette analyse de l’APK. Il est également prouvé que le Galaxy Fold 2 sera capable d’offrir un support à la charge rapide allant de 25 W à 45 W. Cela pourrait compenser les maigres 900 mAh des batteries du Galaxy Fold 2, du moins d’après les fuites.

Bien sûr, ces caractéristiques ne sont pas garanties d’arriver dans les smartphones haut de gamme de Samsung, mais l’avenir semble prometteur. Heureusement, nous n’aurons pas à attendre longtemps la confirmation officielle puisque le Galaxy S20 et le Galaxy Fold 2 devraient tous deux faire leurs débuts à la mi-février.