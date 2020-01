Ce brevet de Microsoft révèle une enceinte connectée compatible avec Skype

Un brevet récemment découvert par Patently Apple suggère que Microsoft pourrait entrer dans le domaine des enceintes connectées avec un appareil qui lui est propre. Le brevet couvre une enceinte connectée avec un système de projection intégré qui pourrait être utilisé pour les appels Skype.

Le mois dernier, Microsoft a déposé un autre brevet pour un « dock Skype » pour les appareils Apple. Ce nouveau brevet est, en quelque sorte, une évolution du précédent brevet. Bien qu’il soit centré sur un produit différent, plusieurs des mêmes idées sont toujours présentes.

Selon le brevet, l’appareil pourrait permettre aux utilisateurs de passer un appel Skype sans PC, Mac ou appareil mobile. L’enceinte connectée se compose de plusieurs parties, et ressemble à un Amazon Echo ou à un Apple HomePod.

La forme cylindrique permet à la caméra et au projecteur de se déplacer indépendamment l’un de l’autre. En théorie, cela signifie que l’appareil pourrait suivre une personne pendant qu’elle se déplace dans la pièce, de sorte que le contact visuel peut toujours être maintenu, quelle que soit la position de l’individu.

Le projecteur est conçu pour projeter une image sur une surface plane comme une table ou un mur. Il est également doté d’une caméra de profondeur intégrée qui pourrait, en théorie, être utilisée pour créer des reconstitutions 3D de conférences téléphoniques. La projection se fait grâce à un projecteur Pico, qui permet à l’utilisateur de bénéficier de tous les avantages d’un écran plus grand tout en conservant le style compact d’un appareil intelligent.

Enfin un Surface Speaker ?

Le brevet suggère également que deux appareils peuvent être utilisés dans des pièces différentes, ce qui permet à une personne de se déplacer d’une pièce à l’autre tout en poursuivant la même conversation.

Cet appareil serait la première enceinte connectée indépendante de Microsoft, bien que la société a lancé l’enceinte Invoke en 2017, en collaboration avec Harman Kardon. Depuis lors, Microsoft n’a pas sorti d’autres « smart speakers », d’autant plus que Cortana n’est plus une priorité pour l’entreprise. Le brevet est récent et aucune officialisation n’a été publiée. Mais l’idée d’un « Surface Speaker » de Microsoft n’est pas à exclure, et ce doux rêve peut devenir réalité.