Motorola affirme que les plis sur son RAZR sont normaux

Dans deux semaines à peine, Motorola tentera de voler la vedette à Samsung en étant le premier à lancer le premier smartphone pliable à clapet au monde, le RARZ (2019). Le smartphone pliable de Motorola n’est bien sûr plus un secret, mais, contrairement à la première tentative de Samsung, Motorola donne aux potentiels acheteurs les clés de la réussite.

La société a publié quelques vidéos promotionnelles détaillant non seulement les caractéristiques du nouveau smartphone à clapet RAZR, mais aussi un avertissement de ne pas paniquer si l’écran de son téléphone présente quelques plis.

Il n’est vraiment pas surprenant que Motorola prenne la précaution de dire au public que, oui, les plis sont normaux sur ce type d’écran. Le panneau du RAZR a été conçu pour se plier, dit-elle, ce qui suggère qu’elle n’a pas vraiment résolu cette partie du problème de conception et d’ingénierie autour des propriétés indésirables des écrans flexibles. En attendant que ce jour arrive, Motorola s’assure que vous sachiez comment vous occuper de ce smartphone encore relativement cher.

Bien sûr, ce n’est pas que de mauvaises nouvelles. Le Motorola RAZR promet également une expérience d’un nouveau genre, avec un grand nombre de caractéristiques que vous attendez de tout smartphone aujourd’hui. Il comprend une caméra avec vision nocturne et la possibilité de visualiser les notifications et de contrôler la lecture des médias à partir de l’écran de verrouillage. Ce dernier est possible grâce à ce deuxième écran « Quick View » disponible à l’extérieur lorsque le smartphone est fermé.

Des caractéristiques certes décevantes

Motorola semble heureux de tout révéler sur le RAZR, ce qui n’est pas surprenant étant donné la proximité du lancement. Bien sûr, cela inclut les spécifications légèrement décevantes du processeur de milieu de gamme, le Snapdragon 710 de Qualcomm. Mais cela pourrait expliquer en partie pourquoi la batterie de 2 510 mAh offre une autonomie estimée à une journée et se recharge rapidement, du moins, selon les promesses de Motorola.

Le Motorola RAZR (2019) est désormais disponible en précommande, avec une date de lancement fixée au 6 février. Il est toutefois disponible exclusivement pour les clients de l’opérateur mobile américain Verizon. Et avec un prix de 1 499 dollars, il est encore loin d’être le smartphone pliable dont rêvent les entreprises et les consommateurs. Pour le moment, aucune information sur la disponibilité en France.