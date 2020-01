Microsoft Office pourrait bientôt changer votre moteur de recherche par défaut en Bing

Les entreprises qui utilisent Microsoft Office 365 pourraient bientôt trouver leurs résultats de recherche plutôt différents, car une mise à jour de la suite bureautique change de force le moteur de recherche par défaut de Chrome pour Bing. Et, Firefox est le prochain sur la liste.

Comme l’explique ZDNet, l’extension Microsoft Search in Bing pour Chrome sera livrée et installée automatiquement avec une prochaine mise à jour de Microsoft Office 356 ProPlus. Le changement sera déployé dès février pour les utilisateurs « ciblés » qui reçoivent des mises à jour mensuelles des chaînes, et à une date ultérieure pour les autres. Les utilisateurs aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie, au Canada, en France, en Allemagne et en Inde seront les premiers à recevoir la mise à jour, qui commencera à être diffusée en février, et Microsoft affirme que les autres territoires suivront peu de temps après.

Comme Microsoft l’a expliqué dans un article de blog décrivant la mise à jour, l’extension Bing pour Chrome peut être désactivée très simplement, et ne sera pas installée du tout si les utilisateurs ont déjà choisi de faire de Bing leur moteur de recherche par défaut.

Néanmoins, cette décision a consterné les administrateurs système, qui n’apprécient pas l’idée que Microsoft change les paramètres par défaut de leur navigateur sans autorisation explicite.

« Ce détournement inattendu du navigateur Chrome va semer la confusion et décevoir mes utilisateurs finaux et créer des appels d’assistance supplémentaires pour mon organisation », a écrit un administrateur sur GitHub. « S’il vous plaît, ne faites pas ça ».

Une décision pas forcément appréciée

Microsoft semble avoir anticipé ce retour en arrière, et a fourni des instructions sur la manière de désactiver l’extension pour différents outils de déploiement. Il semble donc peu probable que la société fasse marche arrière et revienne sur sa décision, et les organisations qui se sont engagées à utiliser Office 365 devront simplement s’en accommoder.

Évidemment, en forçant les entreprises et les entreprises avec Office 365 Pro Plus à utiliser Bing, la part globale et l’utilisation du moteur de recherche pourraient augmenter.