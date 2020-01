CES 2020 : Mobile Connect permettra d’interagir avec vos applications iOS depuis votre PC Dell

Les entreprises ont des idées différentes sur la façon de combler le fossé entre les mobiles et les PC. Certaines transforment les smartphones en ordinateurs de bureau tandis que d’autres essaient de créer un seul système d’exploitation qui fonctionne sur tous les appareils. La tendance actuelle est de permettre simplement aux utilisateurs d’accéder à leur smartphone depuis leur ordinateur sans avoir à prendre l’appareil.

En 2018, Dell a lancé son application Mobile Connect, qui vous permet de connecter votre ordinateur Dell à votre smartphone pour que vous puissiez répondre aux appels téléphoniques et aux SMS et recevoir des notifications des applications directement depuis votre ordinateur. Elle supportait déjà iOS et Android mais, comme on pouvait s’y attendre, le niveau de support n’était pas le même.

À partir de ce printemps, Dell annonce que vous pourrez transférer sans fil des photos et des vidéos et interagir avec des applications à partir de votre appareil iOS tout en utilisant l’application Mobile Connect, deux fonctionnalités qui étaient auparavant exclusives à l’utilisation de Mobile Connect avec les smartphones Android.

La mise en miroir des applications semble être assez simple, comme le montre une vidéo sur le site Web de Dell. Lorsque vous utilisez l’application Mobile Connect sur un ordinateur Dell pris en charge, vous pouvez faire défiler et interagir avec les éléments de l’application, comme vous le feriez si vous utilisiez l’application elle-même.

Cependant, comme Mobile Connect vous permet de transférer des photos et des vidéos qu’entre votre appareil iOS et votre ordinateur Dell, vous pouvez utiliser un disque comme iCloud Drive ou Google Drive pour transférer d’autres types de fichiers dans les deux sens.

Uniquement compatible avec les PC de Dell

Dell indique que les nouvelles intégrations avec iOS fonctionneront avec les PC de marques XPS, Inspiron, Vostro, Alienware et la Series G à partir de janvier 2020 ou plus tard. Nous n’avons aucune indication que les intégrations fonctionneront avec les ordinateurs portables Latitude de Dell.

Mobile Connect pour iOS est déjà disponible sans les nouvelles fonctionnalités, vous pouvez donc l’utiliser dès maintenant pour recevoir des appels et des notifications sur votre PC Dell. On ne sait pas si cette fonctionnalité de miroir d’application a été réalisée avec la bénédiction d’Apple, mais Dell n’en ferait probablement pas tout un plat si ce n’était pas le cas.