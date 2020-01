Xiaomi Mi Watch Color : le prix et les caractéristiques dévoilées

Nous attendons tous avec impatience que la première smartwatch de Xiaomi arrive sur le marché, la compagnie a déjà dévoilé sa deuxième tentative — la Mi Watch Color. Cela peut sembler être une façon funky de colorer la Mi Watch standard, mais la Mi Watch Color ne pourrait pas être plus différente de l’original. Xiaomi a teasé la nouvelle montre sur son site et sur la plateforme sociale Weibo. Selon la société, la Xiaomi Mi Watch Color est vendue au prix de 799 yuans, ce qui correspond approximativement à 100 euros.

Elle a un châssis rond, un magnifique écran et une gamme de bracelets qui lui procure un look très branché. Xiaomi se vante que vous pouvez mélanger plus de 1 500 combinaisons. Cependant, Gizmochina rapporte que vous pouvez seulement acheter deux couleurs de boîtier et les bracelets de couleur viendront après le lancement.

L’annonce officielle est prévue pour ce vendredi 3 janvier, mais les spécifications pour la couleur de la montre ont déjà fui sur la toile. Selon Gizmochina, nous devrions voir une version de 47 mm, avec des rapports d’une seconde version de 42 mm, non confirmée. La version plus grande aura un écran AMOLED de 1,39 pouce avec une résolution de 454 x 454 pixels — ce qui est plutôt bien comparé aux plus grands et plus mauvais écrans du marché.

Gizmochina affirme également que la Mi Watch Color va se vanter d’une autonomie 14 jours en mode smartwatch grâce à une batterie d’une capacité de 420 mAh. C’est impressionnant pour un appareil avec un tel écran.

Mais le détail clé que nous allons devoir attendre pour savoir si la montre vaut vraiment le coup est l’OS embarqué. Les fuites ne le précisent pas, mais on va espérer qu’elle contient le même fork de Wear OS que celle qui a fait ses débuts sur la Mi Watch carrée. Cependant, si les fuites sont correctes, il semble peu probable qu’une autonomie de 14 jours soit compatible avec une utilisation de Wear OS.

Reste la question de l’OS…

Comme pour la montre standard, il y a un GPS embarqué, avec un capteur de fréquence cardiaque — et ceux-ci sont reliés par les algorithmes VO2 Max de Firstbeat, qui offrent des informations biométriques approfondies aux coureurs. En ce qui concerne le suivi sportif, il y a 10 activités suivies, selon Gizmochina.

Alors, quelle est la place de tout ça ? Eh bien, elle semble être identique à la Amazfit GTR, et partage la plupart des spécifications. Et comme vous pouvez le voir sur les photos côte à côte, elles semblent aussi assez identiques. Autrement dit, sa popularité va vraiment se résumer à l’OS. Amazfit a utilisé son propre OS, ce qui signifie un manque important d’applications. Il semble que la Xiaomi Mi Watch Color ira dans le même sens. Ce qui rend la différenciation encore plus difficile à comprendre.