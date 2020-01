CES 2020 : Dell lance son Latitude 9510 de 15 pouces avec une IA intégrée

À l’aube du CES 2020, Dell élargit sa gamme d’ordinateurs portables professionnels avec l’introduction des premiers ordinateurs portables de la gamme Latitude 9000, à commencer par le Latitude 9510 de 15 pouces. Cet ordinateur portable haut de gamme dédié aux professionnels est doté d’un grand écran, mais d’un design compact : il a une épaisseur de moins de 1,78 cm, et son poids de départ n’est que de 1,45 kg.

Le Dell Latitude 9510 sera disponible à partir du 26 mars, et pourra inclure le processeur Intel Core i7 Comet Lake de 10e génération dans sa configuration maximale, jusqu’à 16 Go de mémoire vive (RAM), et jusqu’à 1 To de stockage en SSD.

Dell propose deux versions différentes du Latitude 9510 : le même numéro de modèle décrit un ordinateur portable de type à clapet avec un écran non tactile d’une résolution de 1 920 x 1 080 pixels ou un modèle convertible de type tablette avec un écran tactile d’une résolution 1080p et la prise en charge active du stylet.

Les deux versions sont équipées de 4 haut-parleurs, de 4 microphones et d’un support optionnel pour la 4G LTE (disponible au lancement), ou la 5G (disponible à partir de juillet).

L’une des caractéristiques que cet ordinateur portable ne possède pas est un clavier numérique — ce que vous trouverez sur de nombreux autres ordinateurs portables de 15 pouces destinés aux professionnels. Mais, Dell affirme que le Latitude 9510 est destiné au genre de guerriers de la route qui sont plus susceptibles d’avoir besoin d’une machine pour faire des présentations en déplacement que d’une machine capable de faire des calculs dans des feuilles de calcul.

De plus, les antennes 5G prennent beaucoup de place, et le fait de placer un clavier numérique sur le côté droit de l’ordinateur portable aurait pu interférer avec la qualité de la réception sur les versions 5G de l’ordinateur portable.

Un lancement le 26 mars

Dell a réduit la taille et le poids de l’ordinateur portable en optant pour de minces bords autour de l’écran et des matériaux légers, notamment un châssis en alliage de magnésium (avec un couvercle en aluminium). Mais le poids de départ de 1,45 kg ne comprend qu’une batterie de 52 Wh. Si vous souhaitez une plus grande autonomie, vous pouvez alors opter pour une batterie de 88 Wh qui rendra l’ordinateur portable un peu plus lourd.

Les ports comprennent un port HDMI 2.0, deux ports Thunderbolt 3, un port USB 3.1 Gen 1 Type-A et un lecteur de carte SD. Il y a un capteur d’empreintes digitales dans le pavé tactile, et une caméra IR compatible Windows Hello dans le bord supérieur. La seule chose qui risque de vous échapper est un port Ethernet, mais il suffit d’une station d’accueil ou d’une clé USB vers Ethernet pour se connecter aux réseaux filaires.

Dell annonce qu’elle lancera éventuellement des ordinateurs portables Latitude Series 9000 avec d’autres tailles d’écran. Mais le Latitude 9510 de 15 pouces sera le premier à sortir.