CES 2020 : le dernier XPS 13 de Dell a un nouveau design avec un écran plus grand

La gamme d’ordinateurs portables XPS 13 de Dell est réputée pour ses designs fins et légers, avec de minces bords autour de l’écran. Mais ce design n’a pas beaucoup changé depuis 2015. Bien sûr, Dell a fini par déplacer la caméra du dessous de l’écran vers le dessus, mais la plupart des mises à jour annuelles étaient liées aux spécifications, et non au design. Alors peut-être qu’il n’est pas surprenant que le portable Dell XPS 13 (9300) ne soit pas si différent des modèles que nous avons vus les années précédentes. Mais regardez de plus près, et vous verrez qu’il y a quelques mises à niveau assez importantes cette fois-ci.

Avec le CES 2020 à l’horizon, il semble que Dell ait décidé de prendre une longueur d’avance avec certaines de ses annonces. Aujourd’hui, Dell a annoncé un nouveau modèle XPS 13 qui semble cibler l’esthétique et la taille de l’écran plus que tout autre chose.

Allant de pair avec le nouveau XPS 13, on retrouve une version Developer Edition de la machine basée sur Linux qui pourrait être un peu plus flexible pour ceux qui aiment développer sur la plateforme open source.

Dell XPS 13 (9300)

D’emblée, Dell a vanté le design de son XPS 13 comme étant le principal argument de vente de l’ordinateur portable. L’entreprise affirme avoir réussi à réduire l’encombrement de l’écran de 13,4 pouces à 11 pouces en diminuant les bords des quatre côtés. L’écran XPS InfinityEdge — comme il est officiellement nommé — sera disponible en panneaux full HD+ (1 920 x 1 200 pixels) et 4K (3 840 x 2 400 pixels) équipés de la technologie Dolby Vision et offrant un large angle de vision de 178 degrés. Dell est passé d’un écran 16:9 à un écran 16:10.

Dell affirme également avoir conçu le XPS 13 en utilisant « de l’aluminium usiné, de la fibre de carbone, de la fibre de verre tissée et du verre Gorille Corning durci », et le portable qui en résulte est un modèle qui, il faut l’admettre, est agréable à regarder.

Mais qu’en est-il des composants ? Après tout, un ordinateur portable peut être élégant et avoir un grand écran, mais s’il n’est pas assez véloce, rien de tout cela n’a vraiment d’importance. Comme beaucoup d’ordinateurs Dell, le XPS 13 peut être personnalisé. Il y a 6 configurations de base listées sur le site Web de Dell, avec des options de CPU qui vont du Core i3-1005G1 de 10e génération jusqu’au Core i7-1065G7. Les options de mémoire vive (RAM), quant à elles, vont de 4 Go de RAM LPDDR4 à 32 Go de RAM LPDDR4x, il y a donc une grande variété d’options de configuration.

Les ports comprennent deux Thunderbolt 3, un lecteur de carte micro SD et une prise casque/microphone de 3,5 mm. Autrement dit, vous n’avez donc pas le large éventail de ports que nous voyons sur certains ordinateurs portables. Cependant, le XPS 13 est livré avec un adaptateur Type-C vers USB-A 3.0, ce qui est une belle attention de la part du constructeur.

Enfin, l’ordinateur a été équipé d’une batterie de 52 Wh, qui, selon Dell, devrait durer jusqu’à 19 heures sur les modèles full HD+. Si vous optez pour une version argentée et noire de l’ordinateur portable, vous obtenez un châssis en aluminium CNC avec un repose-poignet en fibre de carbone. Il y a aussi un modèle blanc qui utilise de la fibre de verre plutôt que de la fibre de carbone pour le repose-poignet.

Dell XPS 13 Developer Edition 2020

Dell lance également la 10e génération du XPS 13 Developer Edition. Comme détaillé sur le blog de Barton George, la principale différence entre le XPS 13 standard et le XPS 13 Developer Edition est le fait que ce dernier est livré avec Ubuntu 18.04 LTS préchargé, alors que les configurations standard utilisent Windows 10.

Comme le XPS 13 standard, le modèle Developer Edition aura une option avec 32 Go de RAM. Le dernier ajout du Developer Edition est le support des capteurs d’empreintes digitales, mais il ne sera pas présent au lancement. Au lieu de cela, George précise que nous verrons celui-ci ajouté comme une mise à jour OTA pour les adopteurs précoces. En dehors de ces ajouts, il semble que le Developer Edition sera essentiellement la même que les modèles XPS 13 sous Windows 10.

Comme indiqué précédemment, de nombreuses configurations XPS 13 seront disponibles à partir du 7 janvier avec des prix commençant à 1 499 €. Le XPS 13 Developer Edition sera disponible en France en février 2020.