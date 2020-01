Chrome OS 80 permet le siideloading des APK Android sans mode développeur

Il y a eu beaucoup de réjouissances lorsque Chrome OS a finalement pris en charge les applications Android. Mais, cela s’est fait avec une réserve majeure. Seules les applications compatibles du Google Play Store pouvaient être installées.

Et bien que Chrome OS ait finalement permis de charger les APK comme vous pouvez le faire sur des smartphones Android, il a été conçu uniquement pour les développeurs et les Chromebooks fonctionnant en mode développeur. Une solution de contournement est enfin disponible, mais elle ne vaut peut-être pas la peine pour les utilisateurs occasionnels.

Google a conçu le sideloading des APK Android comme un outil permettant aux développeurs de tester les applications Android sur les Chromebooks sans les publier au préalable sur le Play Store. En tant que tel, le géant de la recherche a exigé que les Chromebooks soient en mode développeur, ce qui, à son tour, a nécessité un effacement complet des données, et potentiellement l’ouverture du système à l’intrusion.

About Chromebooks rapporte maintenant une façon qui ne nécessitera pas un tel processus, mais qui fait que les utilisateurs de Chrome OS 80 devront effectuer plusieurs manipulations pour y arriver.

La première, et l’exigence la plus importante, est que le Chromebook permette le support de Linux, qui n’est pas disponible sur tous les modèles. C’est la seule façon d’installer et d’utiliser les outils du SDK Android pour Linux, en particulier le Android Debug Bridge ou adb. Cela pourrait limiter le nombre d’appareils qui peuvent utiliser cette méthode.

Un processus alambiqué

Le processus utilise essentiellement l’outil adb en ligne de commande pour pousser et installer les APK vers le sous-système Android dans Chrome OS. Il s’agit à peu près du même processus que les développeurs utilisent pour pousser les APK de leurs ordinateurs vers un smartphone Android connecté. Cependant, à ce jour, c’est la seule façon d’installer une application Android qui n’est pas disponible sur le Google Play Store pour une raison ou une autre.

C’est certainement un processus alambiqué et, étant donné les déclarations antérieures de Google, qu’elle facilite le processus. Et pour leur rappeler qu’ils peuvent ou non avoir compromis leur Chromebook, l’écran de verrouillage affichera toujours qu’ils ont installé des applications non vérifiées par Google.