Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra : est-ce la nouvelle gamme de flagships de Samsung ?

De nouvelles rumeurs continuent de couler concernant un changement de nom important que Samsung pourrait planifier pour sa gamme de Galaxy S11 lancés en 2020. Et, cette gamme de Galaxy S11 pourrait ne pas s’appeler ainsi.

Nous avons déjà entendu dire que Samsung pourrait prendre exemple sur le début d’une nouvelle décennie (les années 20) et l’utiliser pour injecter quelque chose de nouveau dans la marque de ce qui sera l’un des plus importants smartphones Android de 2020. Maintenant, en se basant en partie sur des fournisseurs comme le fabricant de coques Schnail, il semble qu’encore plus de changements pourraient être apportés à la marque de la nouvelle série de smartphones. En bref : le nom « e » disparaîtrait (le nom, pas le smartphone), ce qui ferait du téléphone que nous appelions jusqu’à présent le Galaxy S11 le nouveau modèle d’entrée de gamme.

Cependant, comme le souligne SamMobile, ce Galaxy S11 serait lancé comme le Galaxy S20. Le Galaxy S11+ serait renommé en Galaxy S20+ (comme l’appareil de milieu de la gamme), tandis que l’appareil le plus cher serait lancé comme le Galaxy S20 Ultra.

Le changement de nom est subtil, mais significatif et reflète légèrement la stratégie d’Apple pour l’iPhone 11. En effet, tout cela, bien sûr, est analogue à la convention de dénomination qu’Apple a récemment instituée pour son iPhone 11 — les chiffres romains disparaissant complètement pour que l’iPhone 11 devienne le nouveau modèle de base, et que la gamme grimpe à partir de là.

Au lieu d’un modèle « Lite » abordable, les deux compagnies diront en effet que la version « Lite » est plutôt le modèle de base. En plus de cela, on obtient un modèle « + » plus grand et ensuite un modèle « pro » ultra encore plus haut de gamme.

Adieu le Galaxy S20e

Mais, le nom a-t-il un sens ? À l’avenir, cela soulève la question de savoir s’il n’est pas possible que Samsung lance le Galaxy S30 en 2021, puis le Galaxy S40 en 2022, etc. Est-ce que le nom seul impliquera un grand bond en avant dans l’esprit de certains consommateurs ? Il est également à noter que Samsung utilise ce système de numérotation pour les appareils de milieu de gamme de ses séries Galaxy A et M.

À l’approche du dixième anniversaire du lancement du smartphone phare de Samsung (qui a eu lieu cette année), de récentes rumeurs avaient fait état de la possibilité que Samsung opte pour une convention de dénomination différente pour marquer l’occasion. Bien sûr, cela ne s’est pas produit, mais il semble que Samsung soit enfin prête à changer la gamme « S » pour une marque qui pourrait aider à mieux le positionner par rapport à Apple dans l’esprit de certaines personnes. En appelant son nouveau flagship le Galaxy S11, on aurait pu penser qu’il s’agit d’un smartphone qui a une génération de retard sur l’iPhone 12 de l’an prochain.