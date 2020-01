La robuste smartwatch Huami Amazfit T-Rex sera dévoilé le 8 janvier au CES 2020

La société Huami, soutenue par Xiaomi, a récemment révélé qu’elle lancera une nouvelle montre connectée Amazfit Bip S ainsi que de véritables écouteurs sans fil lors du prochain Consumer Electronics Show (CES) 2020.

Maintenant, la marque a confirmé qu’elle lancera également une robuste montre connectée pendant l’événement américain. Initialement prévu pour un lancement le 1er janvier en Chine, le lancement de la Amazfit T-Rex a été repoussé selon le nouveau teaser de la société.

Huami a partagé une attrayante affiche sur son compte officiel Weibo révélant qu’elle lancera la smartwatch Amazfit T-Rex le 8 janvier lors du prochain CES 2020. L’image dans le teaser révèle la silhouette d’une smartwatch, qui est livrée avec une conception assez robuste. De plus, la société a révélé quelques caractéristiques clés de la prochaine smartwatch.

Pour commencer, la montre connectée sera dotée d’une batterie de secours d’une durée maximale de 240 heures et pourra fonctionner à des températures élevées de 70 °C et et basses, à -40 °C. Entre-temps, les images de la future Amazfit T-Rex ont fait l’objet d’une fuite sur la toile. Les images de la fuite ont été postées par Xiaomi Today et elles révèlent un châssis assez épais.

En outre, on peut voir que la smartwatch sera livrée avec un cadran rond, qui a l’air robuste. Le dos du cadran est équipé d’un capteur de fréquence cardiaque et les bracelets peuvent être en silicone.

D’autres gadgets attendus

Hormis cette nouvelle montre, la société a laissé entendre que la nouvelle montre connectée Amazfit Bip S sera dotée d’une batterie offrant une autonomie » ultra longue », et qu’elle sera également « ultra légère ». La vidéo d’introduction montre un aperçu de la smartwatch avec un cadran circulaire. La société affirme également qu’elle sera « plus puissante », mais ne révèle aucune spécification pour la Amazfit Bip S.

En plus de la montre connectée, la société présentera ses tout premiers écouteurs sans fil Amazfit au CES 2020. Le teaser montre un bourgeon arrondi, avec des embouts remplaçables.