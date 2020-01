À quoi s’attendre de l’iPhone 2020 ? Une année passionnante

Apple a lancé trois iPhone cette année, et malgré l’introduction de mises à niveau dans des domaines clés, tels que les caméras, beaucoup ont critiqué la société pour le manque d’innovation sur les modèles de dernière génération.

Les choses vont très probablement changer en 2020 à en juger par les rumeurs actuelles, d’autant plus qu’Apple travaille à l’élargissement de sa gamme d’iPhone. En d’autres termes, nous allons avoir plus d’iPhone l’année prochaine, car selon les spéculations, le géant Cupertino ne prépare non pas un, ni deux, ni trois, mais cinq smartphones différents pour la génération 2020.

Le lancement de la nouvelle famille d’iPhone sera divisé en deux, avec un modèle attendu au printemps, tandis que le reste de la gamme sera lancée à l’automne selon le traditionnel calendrier de lancement de la société pour ses iPhone.

iPhone SE 2

L’iPhone SE de seconde génération est le premier iPhone 2020 à voir le jour cette année. Probablement annoncé en mars, avril ou mai, l’iPhone SE 2 sera une mise à niveau du smartphone de 4 pouces avec des mises à niveau basées sur l’iPhone 8.

En d’autres termes, l’iPhone SE 2 sera plus gros, puisqu’il sera doté de l’écran ACL de 4,7 pouces de l’iPhone 8. Avec un châssis qui ressemble également à celui de l’iPhone 8, le futur iPhone SE 2 abandonnera également le look inspiré de l’iPhone 4, pour adopter une approche plus familière pour ceux qui ont acheté un iPhone au cours des dernières années.

L’iPhone SE 2 ne sera pas doté de la technologie Face ID, car le design de l’iPhone 8 lui permettra de garder le bouton d’accueil physique, apportant ainsi la technologie Touch ID. Il n’y aura pas d’encoche sur ce nouvel iPhone SE, et Apple va opter pour une unique caméra à l’arrière pour un coût moindre.

Le modèle de base devrait coûter 399 dollars, ce qui rend l’iPhone SE 2 le modèle le plus abordable de la gamme. Une rumeur prétend que l’iPhone SE de seconde génération pourrait être lancé sous le nom d’iPhone 9.

iPhone 12

Les choses se compliquent un peu lorsqu’il s’agit de la gamme d’iPhone 12 prévue pour septembre 2020. Cette fois, Apple dévoilera quatre modèles d’iPhone 12 différents, et tout commence avec un tout nouvel appareil de 5,4 pouces. Le plus petit iPhone 12 sera équipé d’une double caméra à l’arrière et sera proposé comme la configuration la moins chère de la nouvelle génération.

Apple introduira également deux appareils de 6,1 pouces, très probablement appelés iPhone 12 et iPhone 12 Pro (cela signifie qu’ils seront les successeurs directs de l’iPhone 11 et de l’iPhone 11 Pro ; le nom de l’iPhone 5,4 pouces n’est pas encore connu). Le premier de ces deux modèles, qui sera commercialisé comme une mise à niveau de l’iPhone 11, sera doté d’une caméra à double objectif, tandis que le second modèle va remplacer l’iPhone 11 Pro et sera doté d’une configuration de caméra à triple objectif.

Le successeur de l’iPhone 11 Pro Max se présentera sous le nom d’iPhone 12 Pro Max et disposera d’un écran plus grand de 6,7 pouces avec un système de caméra à triple objectif.

Toutes les configurations de l’iPhone 12 prendront en charge la connectivité 5G grâce au modem X55 de Qualcomm — Apple et Qualcomm ont réglé leur différend en matière de brevet en début d’année et ont signé un accord de licence pour apporter les capacités 5G à l’iPhone.

En outre, tous les modèles d’iPhone 12 utiliseront des panneaux OLED, car même le successeur de l’iPhone 11 passera de la technologie LCD à l’OLED l’année prochaine.

Des discussions sur la conception

Sur le plan de la conception et des fonctionnalités, il y a beaucoup de rumeurs qui circulent à ce sujet. Des sources familières avec les plans d’Apple pour l’iPhone affirment que la compagnie est intéressée par un design inspiré de l’iPhone 4 sans bords courbés. D’autres suggèrent que l’encoche pourrait disparaître, d’autant plus que la firme chercherait des moyens de pousser la technologie Touch ID sur l’iPhone. Mais, cela est peu probable, car Apple a mentionné à plusieurs reprises que la reconnaissance faciale va perdurer. Donc, à moins qu’elle ne trouve un moyen d’implanter le système de reconnaissance faciale directement sous le verre de l’écran, l’encoche ne disparaîtrait pas sur le prochain iPhone.

Le passage à la technologie OLED signifie également qu’Apple cherche à élargir ses partenaires d’approvisionnement, donc plus récemment, on a entendu dire que la société a signé un accord avec le fabricant chinois BOE. Autrement dit, les panneaux OLED des écrans pour 2020 pourraient provenir de Samsung, BOE et LG. Enfin, au moins un modèle d’iPhone 12 pourrait être équipé de 6 Go de RAM, selon la rumeur.

La nouvelle famille d’iPhone 12 sera annoncée en septembre et les ventes commenceront plus tard dans le même mois. Cependant, étant donné que quatre modèles seront annoncés, je ne serais pas surpris qu’Apple décide de commencer à expédier un modèle spécifique en octobre ou novembre pour résoudre les problèmes d’inventaire qui pourraient survenir.