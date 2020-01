Xbox Series X vs. PS5: pourquoi Microsoft pourrait-elle avoir le dessus ?

La Xbox et la PlayStation de nouvelle génération sont parmi les gadgets les plus attendus de l’année 2020. Tout comme la lutte entre la Xbox de la génération actuelle (Xbox One X) et la PlayStation (PS4), on s’attend à une concurrence intense entre les consoles de la prochaine génération Xbox Series X vs. PS5.

En fait, la course à la suprématie entre les deux consoles de nouvelle génération a déjà commencé, et si l’on en croit les récentes rumeurs, Microsoft a peut-être déjà marqué un ou deux points sur son rival.

Xbox Series X vs. PS5: Microsoft est-elle en avance ?

Lors des Game Awards 2019, Microsoft a révélé le nom officiel de sa Xbox de nouvelle génération, qui était jusqu’alors connue sous le nom de Project Scarlett. Et récemment, le responsable de la division Xbox, Phil Spencer, a partagé quelques détails supplémentaires sur la console, indiquant que la Xbox de nouvelle génération pourrait mener la course entre la Xbox Series X et la PS5.

Spencer, dans une interview avec GameSpot, a parlé de l’aspect silencieux de la console, en décrivant son système de refroidissement, malgré le fait qu’elle soit plus puissante que la Xbox de la génération actuelle. Les propriétaires de PS4 et PS4 Pro se sont souvent plaints du bruit qui provient parfois de la console. Certains ont même comparé ce bruit à celui d’un moteur à réaction. Cependant, il est agréable de voir que Microsoft a travaillé pour réduire le bruit dans sa nouvelle console. En outre, la prochaine console de Microsoft est présentée comme la « Xbox la plus rapide et la plus puissante » jamais vue.

Le GPU de la Xbox Series X sera 8 fois plus rapide que celui de la Xbox One et 2 fois plus rapide que celui de la Xbox One X. De plus, la console sera dotée d’un CPU 4 fois plus performant et d’un SSD NVMe ultra rapide. Malgré l’intégration d’une telle puissance, Microsoft a réussi à garder la console silencieuse.

« Ce que l’équipe a fait, et vous le voyez à travers la grille supérieure, c’est que nous sommes allés avec un ventilateur central dans la conception », explique Spencer. « Ce que fait cette conception, avec la taille du ventilateur que nous avons construit, c’est qu’elle nous permet de faire correspondre le silence de la Xbox One X avec toute cette puissance à l’intérieur de la boîte ».

Xbox Series X: elle ne fera pas de bruit

Parlant plus en détail de cette conception silencieuse, Spencer a mentionné que ce n’était pas une tâche facile à réaliser. L’équipe devait maintenir un bon équilibre entre « le design, l’acoustique, le refroidissement et la fonction de la console ». Le directeur a indiqué qu’il utilisait la Series X chez lui, et qu’il n’entend pas la console en fonctionnement.

La Xbox Series X de Microsoft présente une conception de type tour de PC, mais l’utilisateur pourra la positionner horizontalement ou verticalement en fonction de son besoin. Spencer n’est pas entré dans les détails techniques du système de refroidissement, mais il note que le ventilateur unique est « capable de tourner à une vitesse suffisamment basse pour qu’il soit silencieux ». De plus, il précise que la console n’a pas de « ventilateurs secondaires, probablement juste une bobine passive » pour contrôler la chaleur.

En dehors de la réduction du bruit, la Xbox Series X pourrait avoir un avantage de plus sur la PS5. Et, si c’est le cas, cet avantage pourrait aussi faire une grande différence dans les ventes des consoles.

Un autre avantage pour la Xbox Series X ?

Une des raisons majeures pour lesquelles la Xbox One est à la traîne par rapport à la PS4 est le nombre de titres exclusifs que Sony possède pour la PlayStation. Ce point est évident du fait que trois des plus grands titres de 2020 — Last of Us 2, FF7 Remake, Ghost of Tsushima — sont des exclusivités PS4.

Microsoft travaille depuis longtemps au développement ou à la mise à disposition de titres exclusifs pour la Xbox. Il semble que ces efforts pourraient porter leurs fruits avec le lancement de la Xbox Series X. La société a déjà acquis de grands studios, tels que Ninja Theory et Obsidian, avant le lancement de la console. De plus, nous savons que Hellblade 2 serait une exclusivité de la console Xbox Series X.

De plus, il y a des rapports selon lesquels la Xbox Series X pourrait être lancée avec 12 à 16 exclusivités. D’autre part, le journaliste de jeux vidéo russe Anton Logvinov affirme que la PS5 n’aurait pas d’exclusivités majeures au lancement. Les titres lancés avec la PS5 seraient plutôt des versions améliorées des exclusivités de la PS4.

Si cette information est authentique, ce serait certainement un avantage majeur pour la Xbox dans la guerre entre la Xbox Series X et la PS5. En outre, ce serait une énorme surprise, car Sony n’a jamais manqué d’offrir un titre exclusif pour sa console de nouvelle génération. En effet, Sony a toujours aligné un titre exclusif avec chaque nouvelle PlayStation.

Il faudra attendre un peu plus longtemps pour connaître les titres exclusifs des consoles de la prochaine génération. Les Xbox Series X et PS5 devraient arriver sur les tablettes pendant les fêtes de fin d’année 2020.