Stadia Pro va disposer de Rise of the Tomb Raider et Thumper en janvier

Il est difficile de croire que plus d’un mois s’est écoulé depuis le lancement de la plateforme de jeux en streaming de Google. Mais dans quelques jours seulement, Stadia accueillera déjà son deuxième lot de jeux gratuits. S’inspirant d’autres services d’abonnement, Stadia propose une liste de jeux offerts gratuitement continuellement mis à jour aux abonnés de son offre « Pro », à raison de deux par mois. Autrement dit, Stadia Pro est un abonnement mensuel qui vous permet de jouer à ces jeux « gratuits » tant que vous êtes abonné. Voyez-le comme le Xbox Live Gold et le PlayStation Plus.

Au début du mois de janvier 2020, Stadia va se doter d’un titre supplémentaire, à savoir Tomb Raider, et délaisser un titre plus ancien.

Lorsque Google Stadia a été lancé, la plateforme s’est immédiatement vantée de deux titres gratuits, à savoir Destiny 2 et Samurai Showdown, pour tous les abonnés à un abonnement Stadia Pro. Bien sûr, à cette époque, c’était le titre phare des éditions Founders et Premiere. Destiny 2 est également devenu une sorte de démonstrateur de la puissance de la plateforme, avec l’expérience la plus avancée pour le service.

Un mois et demi plus tard, Google a annoncé que Tomb Raider : Definitive Edition et Farming Simulator 19 Platinum Edition seraient les deux premiers jeux à faire partie de la rotation, et ainsi disparaître de la sélection de jeux disponibles.

Évidemment, un tel procédé a suscité quelques inquiétudes, car ces jeux faisaient partie des titres phares de Stadia lors de son lancement.

The new year is upon us so let’s start it off with new Stadia Pro games. Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration and Thumper will be available to claim starting January 1st!

Check out our blog for additional details → https://t.co/qUWTR7S3Cc pic.twitter.com/M8bhIs85Mb

—Stadia (@GoogleStadia) December 26, 2019