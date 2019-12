Le OPPO Reno 3 et Reno 3 Pro lancés avec un support de la 5G

OPPO a lancé aujourd’hui sa gamme de smartphones Reno 5G en Chine. Dites bonjour aux OPPO Reno 3 et Reno 3 Pro. Les deux smartphones seront disponibles en quatre options de couleur, dont le noir, le blanc, le bleu Aura et le bleu.

Pour commencer, le OPPO Reno 3 Pro 5G sera disponible en deux variantes de stockage, 8 Go de RAM avec 128 Go de stockage interne et 12 Go de RAM avec 256 Go de stockage interne, respectivement au prix de 3 999 yuans (~ 515 euros) et 4 499 yuans (~ 580 euros).

Le OPPO Reno 3 5G sera quant à lui vendu au prix de 3 399 yuans (~ 440 euros) pour la variante 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, et 3 699 yuans (~ 480 euros) pour la variante avec 12 Go de RAM et 128 Go de stockage. La société a également annoncé une édition spéciale Reno 3 Pro 5 G Classic Blue Edition avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage au prix de 4 199 yuans (~ 540 euros).

OPPO Reno 3 Pro 5G

Le OPPO Reno 3 Pro 5G dispose d’un écran AMOLED de 6,5 pouces avec une résolution full HD+, soit 2 400 × 1 080 pixels, avec un ratio 20:9, et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. En outre, la dalle offre une luminosité de 500 nits, et une protection par une verre Gorilla Glass 5 de Corning. Il s’agit d’un écran poinçonné, ce qui signifie qu’il y a un trou dans l’écran dans le coin supérieur gauche. Le smartphone est alimenté par un processeur octa-core, le Snapdragon 765G de Qualcomm, cadencé à 2,4 GHz, et couplé à un GPU Adreno 620. Il convient de noter que vous ne pourrez pas gonfler le stockage interne du smartphone, car ce dernier n’a pas de port pour une carte micro SD.

Pour la partie photo, le Reno 3 Pro 5G est équipé d’une configuration à quadruple caméras, composées d’un capteur principal Sony IMX586 de 48 mégapixels avec une ouverture f/1.7, OIS, et un flash LED, un téléobjectif de 13 mégapixels avec une ouverture f/2.4 pour le zoom optique hybride 5x et un zoom numérique 20x, un objectif ultra grand-angle à 116 degrés de 8 mégapixels avec une ouverture f/2.2 et un objectif mono de 2 mégapixels avec une ouverture f/2.4. Le smartphone est doté d’une caméra frontale de 32 mégapixels avec une ouverture f/2,4.

Le smartphone fonctionne sous ColorOS 7.0, qui sera basé sur Android 10. Il dispose d’une batterie d’une capacité de 4 025 mAh compatible avec la charge rapide VOOC 4.0 de 30 W. Il mesure 159,4 x 72.4 x 7,7 mm, et pèse 172 g.

En outre, le smartphone dispose d’un capteur d’empreintes digitales à l’écran. Il comprend des fonctions de connectivité comme de la 5G, de la 4G VoLTE, du Wi-Fi 802.11ac (2,4 GHz + 5 GHz), du Bluetooth 5, du GPS/GLONASS/Beidou, une puce NFC, un port USB Type-C et un port de 3,5 mm pour l’audio.

OPPO Reno 3 5G

Pour ce qui est du OPPO Reno 3 5G, le smartphone comporte une encoche en forme de goutte d’eau à l’avant. Il dispose d’un écran AMOLED de 6,4 pouces avec une résolution de 2 340 x 1 080 pixels et un format d’image 20:9. Il est alimenté par le processeur MediaTek Dimensity 1000L avec le GPU Mali-G77 MC9. Le smartphone possède jusqu’à 12 Go de mémoire vive (RAM) et 128 Go de stockage interne. Il est doté d’un capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran.

Pour la photo, le OPPO Reno 3 5G dispose d’une configuration à quatre caméras avec un capteur de 64 mégapixels avec un flash LED, un objectif ultra-large à 116 degrés de 8 mégapixels avec une ouverture f/2.2, des capteurs macro de 2 mégapixels et mono de 2 mégapixels avec une ouverture f/2.4. Le smartphone est doté d’une caméra frontale de 32 mégapixels avec une ouverture f/2.4.

Le smartphone fonctionne sur Android 10 avec ColorOS 7.0, et dispose d’une batterie de 4 025 mAh compatible avec la charge rapide VOOC 4.0 de 30 W. Les dimensions sont de 160,3 x 74,3 x 7,96 mm et le poids est de 181 g. Les options de connectivité comprennent de la 5G, de la 4G VoLTE, du Wi-Fi 802.11ac (2,4 GHz + 5 GHz), du Bluetooth 5, du GPS/GLONASS/Beidou, une puce NFC, un port USB Type-C et une prise audio de 3,5 mm.