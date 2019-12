Geekbench révèle les principales caractéristiques du Galaxy M31

En 2019, Samsung a lancé un certain nombre de smartphones dans divers segments de budget et parmi ceux-ci, les smartphones de la nouvelle gamme M se sont avérés très populaires. En février, la société a annoncé le M30 qui reste sans doute à ce jour l’appareil de la gamme M le plus populaire. Évidemment, nous attendons tous son digne successeur.

Samsung travaille actuellement sur le rafraîchissement de sa gamme de smartphones Galaxy M avec le Galaxy M31 (SM-M315F). Aujourd’hui, le Galaxy M31 a été repéré sur Geekbench qui révèle les principales spécifications du futur smartphone de la marque sud-coréenne. Samsung n’a encore rien dit officiellement à propos de ce smartphone, mais il y a eu beaucoup de rumeurs indiquant l’arrivée de celui-ci.

Selon le listing sur GeekBench, le futur smartphone de Samsung porte le numéro de modèle SM-M315F. Le listing suggère que le smartphone fonctionnera avec Android 10, et qu’il sera alimenté par le processeur octa-core Exynos 9611 qui a une fréquence de base de 1,74 GHz.

Le Galaxy M31 disposera de 6 Go de RAM, révèle GeekBench, bien que davantage d’options de RAM devraient être disponibles au lancement. Dans le test simple, c’est-à-dire en mono-cœur, il a obtenu 348 points, et dans le test multi-cœurs, il a obtenu 1 214 points.

Un récent rapport a révélé que Samsung travaille sur le Galaxy M31, et que les smartphones Galaxy M11 (SM-M115F) sont actuellement dans les premières phases de développement et sont prévus pour être lancés l’année prochaine. Le Galaxy M11 serait livré avec 32 Go de stockage interne, tandis que le Galaxy M31 sera livré avec 64 Go de stockage interne.

Encore 3 caméras à l’arrière

Le Galaxy M31 devrait être le successeur du Galaxy M30 qui a été lancé en février de cette année. Les rumeurs indiquent que le Galaxy M31 sera livré avec un bloc de caméra à triple objectif à l’arrière, avec un capteur principal de 48 mégapixels, un capteur grand-angle de 12 mégapixels, et un capteur de profondeur de 5 mégapixels.

Pour rappel, le Galaxy M30 a été lancé plus tôt cette année avec un processeur Exynos 7904, couplé avec au moins 4 Go de RAM, et une triple configuration de caméra à l’arrière qui comprend un capteur principal de 13 mégapixels, un capteur secondaire de 5 mégapixels, et un troisième capteur de 5 mégapixels.