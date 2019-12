Le remplaçant du Google Play Store de Huawei sera prêt pour fin 2019…

Huawei possède sans doute certains des meilleurs photophones sur le marché, et sa filiale Honor peut avoir certains des meilleurs fleurons sur le marché. Cependant, les deux marques sont maintenant entravées par le manque de Google Play Services et d’applications, quelque chose que Huawei essaie de régler à la hâte avec sa propre solution.

Non, elle n’est pas encore prête pour lancer un smartphone avec son propre OS, connu sous le nom de Harmony OS, mais pour cette fin d’année 2019, elle est au moins confiante que ses Huawei Mobile Services seront en mesure de remplacer sans problème la suite de Google.

Les Google Mobile Services or GMS et son cousin Google Play sont un mélange complexe d’API, de services et d’applications qui tentent de fournir une expérience Android holistique, et de marque Google. Il ne s’agit pas seulement d’applications comme Gmail, Maps et Chrome, mais aussi de services comme le stockage dans le cloud, la messagerie et l’API de localisation, etc. Il s’agit d’un assortiment assez large de logiciels, et Huawei semble confiante qu’elle est prête à les remplacer par les siens.

Le India Economic Times rapporte la campagne agressive de Huawei et Honor pour que les développeurs embarquent dans son propre Huawei Mobile Services ou HMS. Charles Peng, PDG de Huawei et Honor India Consumer Business Group, déclare que les applications clés telles que la messagerie, la navigation et les paiements sont promises pour la fin décembre.

Plus intéressant encore, il se vante également du fait que les consommateurs ne verront pas de différence entre GMS et HMS.

De grandes ambitions

Il s’agit bien sûr d’une affirmation assez importante, même si la société parvient à équiper sa boutique d’applications équivalentes. Même si elle est capable d’avoir des remplacements de remplacement pour les API de Google, ce qui va être techniquement difficile, elle n’aura jamais Gmail, Google Maps, Google Calendar, et surtout Google Chrome et Google Assistant. La conversation que Huawei et les détaillants auront avec les clients sera toujours très difficile.

Les ambitions de Huawei pour ses services mobiles vont au-delà de la Chine et de l’Inde et elle prévoit de faire de même pour son marché en Europe. Elle semble également vouloir faire de ses HMS une option pour les fabricants de smartphones Android qui n’ont pas accès à Google Play Store, ce qui est probablement sa position de défi contre l’interdiction des États-Unis.