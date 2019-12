Le Galaxy Fold 2 de Samsung pourrait utiliser un écran pliable en verre

Il est légitime de dire que le premier smartphone pliable Galaxy de Samsung a connu des débuts difficiles. Avant son lancement au grand public, certains testeurs ont constaté que la conception ouverte de la charnière pourrait endommager l’écran, conduisant Samsung à retarder la libération du smartphone pour corriger certains composants. Le Galaxy Fold a finalement été lancé en septembre dernier. Maintenant qu’il est sur le marché, il est naturel d’attendre son successeur.

Même si le Galaxy Fold original n’a que quelques mois, il y a déjà eu de nombreuses rumeurs et fuites à propos d’un Galaxy Fold 2. La fuite la plus récente a eu lieu la semaine dernière, dans laquelle un certain nombre d’images d’un supposé prototype du Galaxy Fold 2 ont été postées sur Weibo.

Ces images nous ont donné un aperçu du Galaxy Fold 2 dans ses configurations repliée et dépliée, et aujourd’hui, une fuite de Ice Universe nous donne une information supplémentaire sur ce que nous avons vu la semaine dernière. Dans un tweet, Ice Universe a déclaré que le futur Galaxy Fold 2 utilisera un écran de « verre ultra fin » au lieu du plastique que nous avons vu sur le Galaxy Fold originale.

Cela pourrait apporter un certain nombre davantage à la conception globale du smartphone. Avant le lancement, il y a eu des plaintes concernant des plis de l’écran du Galaxy Fold, et si Samsung remplace le plastique par du verre, l’écran serait plus résistant à cela. Comme le souligne Ice Universe, le choix du verre pour le Galaxy Fold 2 pourrait également contribuer à rendre l’écran pliable plus plat.

It can be confirmed that the Galaxy Fold2 leaked not long ago will use an ultra-thin glass cover for the first time in the world, replacing plastic materials. The screen looks flatter and has less wrinkles. In fact, this is the correct cover material for foldable phones. pic.twitter.com/BS73BCsA4N

—Ice universe (@UniverseIce) December 24, 2019