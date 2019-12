Est-ce le futur smartphone pliable Galaxy Fold 2 ?

Samsung n’a pas renoncé aux smartphones pliables malgré les difficultés qu’elle a subies lors du premier Galaxy Fold. En fait, elle prévoit de lancer davantage d’appareils pliables au cours des deux prochaines années, ce qui suggère qu’elle a une stratégie en place pour rendre ces smartphones plus accessibles. Une de ces stratégies pourrait être de lancer un smartphone pliable plus petit, qui se replie comme un téléphone à clapet, comme le nouveau Motorola RAZR.

En effet, si le Galaxy Fold de Samsung a « l’honneur » d’être le premier smartphone pliable disponible à « l’achat », ce ne sera pas le dernier. Le mois dernier, Motorola a annoncé un smartphone pliable à clapet, le RAZR (2019), et Samsung précise qu’elle pourrait faire quelque chose de très similaire.

Maintenant, des images circulent sur les réseaux sociaux chinois d’un téléphone qui semble être le smartphone pliable à clapet de Samsung, le Galaxy Fold 2. Bien évidemment, il ne s’agit que d’une rumeur à l’heure actuelle, et il peut s’agir d’un prototype, d’un concept ou même d’un faux.

Mais, Bloomberg a rapporté depuis mars que Samsung lancerait un successeur du Galaxy Fold avec une paire de dispositifs pliables supplémentaires, y compris un modèle clapet comme celui que vous voyez ci-dessus. Et, la silhouette générale va de pair avec les images de concepts que Samsung a officiellement partagées en octobre.

Cependant, vous pourriez noter que ce smartphone pliable semble n’avoir que deux caméras primaires à l’arrière, par rapport aux cinq ou plus prévu pour le Galaxy S11. Plus tôt ce mois-ci, Bloomberg a annoncé que le futur Galaxy Fold serait lancé à peu près au même moment, et qu’il pourrait se vanter de la même caméra principale de 108 mégapixels et de la même caméra à zoom 5x que le Galaxy S11.

La guerre avec Huawei

Plus tôt ce mois-ci, après s’être entretenu avec des analystes, le Korea Herald a rapporté que le prochain Galaxy Fold devrait être un peu plus abordable que son prédécesseur à environ 845 dollars, soit moins de la moitié des 2 000 euros pour acheter le premier smartphone pliable de Samsung.

Hier, Huawei a annoncé la sortie d’une version plus rapide et plus résistante de son smartphone pliable Mate X l’année prochaine, et également un lancement en Europe. Jusqu’à présent, il n’est sorti qu’en Chine.