Le LG V60 ThinQ 5G à double écran sera annoncé au MWC 2020

L’année touche à sa fin, tout comme la génération actuelle de smartphones. Dans quelques jours, nous devrions commencer à entendre parler de plus en plus des smartphones à venir, dont certains pourraient être teasés au CES 2020, et d’autres qui, nous le savons, feront une apparition au MWC 2020 qui aura lieu fin février. Chaque année, LG marque sa présence au MWC en annonçant un vaisseau amiral qui va de pair avec l’annonce phare de Samsung.

LG n’hésite pas à prendre des risques sur les innovations. Il a été le premier constructeur à mettre des boutons à l’arrière du smartphone, et a quelque peu devancé tout le monde en ce qui concerne le smartphone modulaire. Cependant, il n’est pas connu pour s’en tenir à ces innovations, surtout lorsque la réception initiale sur le marché n’a pas été très positive, et encore moins rentable.

C’est donc probablement avec une certaine surprise que non seulement le LG V60 ThinQ est maintenant annoncé pour être lancé en février, mais il conservera la caractéristique de double écran de son prédécesseur — l’accessoire DualScreen. En effet, la société sud-coréenne va lancer le LG V60 ThinQ lors du MWC 2020 à Barcelone, selon Yonhap, citant des sources de l’industrie.

Cela fait pratiquement du LG V60 ThinQ 5G le troisième de son genre. LG a lancé l’idée d’un deuxième écran en tant qu’accessoire avec le LG V50 ThinQ plus tôt cette année et a peaufiné l’exécution de ce concept dans le LG G8X ThinQ il y a quelques mois. Une troisième itération pourrait susciter la confiance que, du moins pour l’instant, LG croit toujours en cette vision.

Et, il y a clairement de la place à l’amélioration d’après mes premiers tests avec cette conception. Des bords d’écran à la qualité de l’écran en passant par le support logiciel, l’idée du double écran détachable est clairement alléchante et attrayante, du moins avant que Microsoft lance son Surface Duo, un smartphone encore plus fou !

Une connectivité 5G

Un autre élément révélateur est le rapport selon lequel un smartphone de la série V serait lancé, pour la deuxième année consécutive, au cours de la même période que la série G de LG. Par le passé, la compagnie a espacé les deux gammes, mais a adopté cette année une stratégie qui offrirait des options haut de gamme et ultra haut de gamme en une seule fois. Cela laisse la deuxième moitié de l’année ouverte à tout, comme l’inattendu G8X ThinQ.

Ce LG V60 ThinQ sera également doté d’une connectivité 5G, ce qui pourrait laisser croire que sa série G traditionnelle n’ira pas sur ce terrain.

L’objectif de la firme d’augmenter ses ventes pourrait toutefois être menacé par d’autres fabricants. LG a fait partie de la première vague d’appareils 5G grâce au V50, mais il doit faire face à une concurrence plus rude, car Samsung, Xiaomi, Motorola, HMD Global et d’autres confirment tous leurs projets de smartphones 5G utilisant la dernière puce de Qualcomm.