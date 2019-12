⚡️La nouvelle smartwatch Amazfit GTR Lite arrive sur GearBest à 99.35 euros

Une étonnante autonomie de 24 jours, un élégant design en alliage d’aluminium avec un grand écran, ainsi que la prise en charge du suivi continu de la fréquence cardiaque et du sommeil sont parmi les caractéristiques qui impressionnent dans la toute nouvelle smartwatch Amazfit GTR Lite.

Huami a récemment présenté une nouvelle édition de ses populaires et appréciées smartwatches Amazfit, baptisée Amazfit GTR. Contrairement à ses prédécesseures qui arborait des écrans de forme carrée, conçues pour ceux qui ont un budget serré, la Amazfit GTR est destinée à une tendance plus premium avec un cadran rond.

Mais, la Amazfit GTR Lite est une version plus abordable de la Amazfit GTR, en remplaçant le bracelet en cuir de 22 mm par une version en silicone résistant à la sueur et en réduisant le nombre de modes sport de 12 à 8. Elle délaisse également le GPS, la pression atmosphérique et les capteurs géomagnétiques, mais présente par ailleurs à peu près les mêmes caractéristiques, notamment la batterie lithium-polymère d’une capacité de 410 mAh et l’étanchéité de 50 m.

Il s’agit d’une smartwatch relativement grande de 47 mm (bien qu’une version de 42 mm sera également disponible), l’écran AMOLED de 1,39 pouce d’une résolution de 454 x 454 pixels (326 ppp) est protégé par un verre Gorilla Glass 3. Elle reste néanmoins très légère, avec 36 g sur la balance. Vous y trouverez la même connectivité Bluetooth 5.0 et la même charge de pin magnétique POGO que sur sa grande sœur, plus l’accéléromètre 6 axe et le capteur de lumière ambiante.

La Amazfit GTR Lite sera mondialement lancée lors du CES 2020 le 7 janvier, mais vous pourrez vous procurer la Lite deux semaines avant cette date.

Un prix très abordable

GearBest est le premier revendeur officiel de la Amazfit GTR Lite, qui sera mis en vente sur le site ce 25 décembre à 21 h en France. Les 1 000 premières smartwatches vendues au prix de 99,35 euros seront accompagnées d’un cadeau d’une valeur de 9,05 euros — il s’agit de ce bracelet.

GearBest offre la livraison gratuite en France, mais j’attire votre attention sur le fait que les frais de port peuvent être à votre charge dès votre arrivée dans le territoire. Ce ne sera pas un montant excessif sur une montre abordable comme celle-ci, calculé à 20 % de la valeur imprimée sur les documents d’expédition.