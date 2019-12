La Galaxy Tab S6 5G aperçue sur le site de Samsung

Samsung est l’un des rares fabricants de tablettes Android qui continuent à innover dans le domaine, et la prochaine étape pour la société semble être d’ajouter la connectivité 5G à une tablette. Selon une nouvelle page publiée sur le site Web de Samsung, et relayée par SamMobile, la société sud-coréenne Samsung prévoit de dévoiler une nouvelle version de la Galaxy Tab S6 existante qui est dotée d’une connectivité 5G.

Samsung n’a pas encore officiellement dévoilé la tablette, mais la Galaxy Tab S6 5G est apparue sur la version coréenne du site Web, depuis une page promotionnelle. La page est toujours active au moment où j’écris ces lignes, et il s’agit clairement d’un produit distinct de l’actuelle Galaxy Tab S6.

Considérant que c’est sur le propre site de Samsung, la référence semble être une preuve assez forte que nous allons voir une version 5G de la tablette. Ce sera probablement le premier produit de ce type qui permettra d’utiliser la nouvelle technologie Internet directement sur une tablette.

Samsung utilise clairement le même rendu pour la Tab S6 standard et la nouvelle Tab S6 5G, ce qui laisse penser que la variante 5G pourrait être identique à sa petite sœur. Cela signifie que, du point de vue matériel, nous pouvons nous attendre au même panneau Super AMOLED de 10,5 pouces, un capteur d’empreintes digitales sous l’écran, une matrice AKG à 4 haut-parleurs, 128 Go de stockage et 6 Go de mémoire vive (RAM), ou 256 Go de stockage et 8 Go de RAM. En outre, nous devrions retrouver une batterie de 7 040 mAh. Il est également probable que la version 5G conserve le processeur Snapdragon 855 et qu’il suffise d’y ajouter un modem X50 5G.

Bien sûr, ce dernier n’est pas un simple composant volatil, mais l’espace supplémentaire à l’intérieur d’une tablette devrait, en théorie, faciliter un peu le travail.

La course à la 5G

Nous avons vu Samsung introduire la 5G sur ses smartphones comme le Galaxy S10 5G, mais c’est la première fois que nous entendons parler d’un fabricant apporter cette technologie sur une tablette. Il se pourrait bien que ce ne soit qu’une tablette destinée à son marché d’origine, à savoir la Corée. Cependant, il est rare que la société n’apporte pas ses produits dans le monde entier peu de temps après leur sortie en Corée, et nous pourrions donc en entendre parler davantage dans les mois à venir.

Samsung pourrait nous présenter la Galaxy Tab S6 5G au CES 2020 — début janvier à Las Vegas — ou lors de son événement dédié à la gamme Galaxy S11 en février. Et vu que la promotion est déjà en cours et se poursuivra jusqu’au 30 mars 2020, la Galaxy Tab S6 5G devrait sortir prochainement.