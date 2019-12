Spotify Tastebuds permet de connaître les goûts musicaux de vos amis

En dépit de la bataille juridique et de relations publiques avec Apple, Spotify reste le plus grand nom de l’industrie du streaming musical au monde. Cependant, la manière dont elle en est arrivée là fait l’objet de nombreux examens, critiques et débats.

En tout cas, elle n’a pas bâti sa réputation comme étant un réseau social, ce que ses propres utilisateurs ont souhaité depuis des années. Spotify est peut-être enfin prêt à céder, probablement pas par charité, et teste une nouvelle fonctionnalité intitulée « Tastebuds » qui permettra aux utilisateurs d’avoir un aperçu de ce que leurs amis ont écouté, peut-être même à plusieurs reprises.

Malgré l’apparence, les fonctionnalités sociales de Spotify ont été assez limitées, tournant autour du partage de données sur les réseaux sociaux. En dehors d’une boîte de réception éphémère qui permet aux utilisateurs d’échanger des chansons avec leurs amis, la découverte de la musique de Spotify a surtout tourné autour de ses propres listes de lecture et algorithmes.

Cela a donné à Spotify un avantage dans la négociation avec les artistes et les labels, une pratique que certains ont jugée douteuse au départ. Cela a permis de placer et de maintenir l’entreprise en tête de liste, mais elle semble maintenant suffisamment confiante dans sa position pour être enfin prête à donner aux utilisateurs un peu plus de contrôle sur cet aspect du service.

Spotify is working on Tastebuds, letting users discover music through their friends pic.twitter.com/uqUXmRvEKo — Jane Manchun Wong (@wongmjane) December 18, 2019

Pas encore un lancement grand public

Une page d’accueil pour Spotify Tastebuds révèle maintenant le petit pas que l’entreprise est prête à faire, mais ne révèle pas les détails de cette fonctionnalité. Un précédent prototype suggérait que les utilisateurs pourraient jeter un coup d’œil à la musique fréquemment jouée par les personnes qu’ils suivent. Ils peuvent ensuite les ajouter à leurs propres listes de lecture s’ils le souhaitent.

En dehors de cette page d’accueil, Spotify n’a pas officiellement confirmé Tastebuds, encore moins lorsqu’elle prévoit de lancer la fonctionnalité à tous. Bien entendu, il y aura des questions sur la confidentialité, ainsi que des inquiétudes de la part des labels qui misent sur le traitement préférentiel du service.