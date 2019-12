Les spécifications clés du futur Galaxy S10 Lite ont fuité

Le Galaxy S11 est peut-être le premier smartphone de Samsung pour le début de l’année 2020, mais il pourrait être confronté à une rude concurrence dans ses propres rangs. Le Galaxy S10 Lite et le Galaxy Note 10 Lite devaient être lancés ce mois-ci, mais le retard le place trop près des débuts du Galaxy S11. Cependant, une nouvelle fuite détaillant les spécifications du Galaxy S10 Lite brosse le tableau d’un téléphone qui rivalise même avec le Galaxy S10 lui-même et, en présumant que le prix est juste, pourrait donner aux consommateurs de la difficulté à décider si le Galaxy S11 en vaudra la peine.

En effet, Samsung travaille actuellement sur un nouveau smartphone, le Galaxy S10 Lite. Les rumeurs entourant le smartphone tourbillonnent sur la toile depuis un certain temps déjà. Maintenant, les principales spécifications de la version européenne du Galaxy S10 Lite ont fait l’objet d’une fuite.

La dernière information émane du site WinFuture. Selon le rapport, le Galaxy S10 Lite sera doté d’un écran Super AMOLED de 6,7 pouces d’une résolution full HD+, soit 2 400 x 1 080 x pixels. L’écran a un trou au milieu pour la caméra frontale, et a un ratio 19.5 : 9. Il sera alimenté par le processeur Snapdragon 855 de Qualcomm couplé à 8 Go de RAM. En outre, Samsung ne proposera pas de variantes alimentées par une puce Exynos qui sont vendues en Europe.

Le Galaxy S10 Lite disposera d’une capacité de stockage embarquée de 128 Go qui pourra être étendue par une carte micro SD (jusqu’à 1 To). Il disposera par une batterie d’une capacité de 4 500 mAh avec un support de charge rapide de 45 W, et est conçu pour fonctionner sous Android 10 avec la surcouche EMUI 2.0.

Prix de 680 euros

Du côté de la photo, le Galaxy S10 Lite serait livré avec un capteur principal de 48 mégapixels à l’arrière avec une ouverture f/2,0 et une stabilisation d’image optique tilt (tOIS). C’est différent du traditionnel OIS, et permet à l’objectif devant le capteur de l’appareil photo de s’incliner de quelques degrés dans différentes directions pour compenser les mouvements de votre main.

Le capteur principal sera couplé à un objectif ultra grand-angle de 12 mégapixels avec une ouverture f/2,2, et à un capteur photo macro de 5 mégapixels avec une ouverture f/2,4. À l’avant, il y aura un capteur photo autonome de 32 mégapixels avec une ouverture f/2,2.

Le Galaxy S10 Lite devrait être lancé dans les prochains jours, et son prix serait de 679,99 euros. Le smartphone sera disponible en noir, blanc et bleu. Autrement dit, le Galaxy S10 Lite et le Galaxy Note 10 Lite pourraient être une option plus pratique pour certains consommateurs.