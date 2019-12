Google acquiert Typhoon Studios pour renforcer sa plateforme Stadia

Google a annoncé l’acquisition de Typhoon Studios, la société à l’origine d’un jeu appelé Journey to the Savage Planet. Cette nouvelle acquisition permettra à Typhoon Studios de faire partie de Stadia Games and Entertainment, renforçant ainsi l’offre de services de jeux en streaming de la société. Heureusement, cette acquisition ne fera pas de Journey une exclusivité de Stadia.

Typhoon Studios est un tout nouveau studio de jeux situé à Montréal où Google prévoit ouvrir son propre studio Stadia Games and Entertainment. L’équipe de Typhoon et ses co-fondateurs resteront à Montréal pour travailler sous Google, selon l’entreprise qui indique que Sébastien Puel dirigera son premier studio à Montréal.

Comme mentionné ci-dessus, le studio de jeux (maintenant anciennement) indépendant est la compagnie derrière Journey to the Savage Planet, un jeu actuellement en précommande mettant en vedette un monde extraterrestre lumineux. Le jeu sera disponible sur Xbox One, PlayStation 4 et Windows ; la sortie est prévue pour le 28 janvier 2020.

C’est le premier investissement que Google a fait dans Stadia depuis le lancement, et c’est un signal que le géant d’Internet connu pour avoir abandonné les fonctionnalités infructueuses ne recule pas malgré le début difficile de Stadia.

Google a longuement évoqué sur ses efforts de développement interne, y compris Stadia Studios dirigé par l’ancien responsable chez EA, Jade Raymond. Dans une interview accordée à Gamesindustry.biz, le dirigeant a expliqué que Google espérait construire plusieurs studios propriétaires pour publier du contenu sur la plateforme. « Nous avons un plan qui comprend le développement de quelques studios propriétaires différents, et également la création d’une organisation d’édition pour pousser du contenu exclusif créé par des développeurs indépendants et d’autres partenaires externes », a déclaré Raymond à la publication.

De quoi booster la plateforme

Quoi qu’il en soit, Google affirme que cette acquisition ne changera pas ce plan — le jeu ne sera pas une exclusivité de Stadia et sa date de sortie ne changera pas. Cependant, à l’avenir, l’équipe de Typhoon s’intégrera à la division Stadia Games and Entertainment, où elle travaillera à l’introduction de nouveaux jeux dans Stadia, renforçant ainsi une gamme qui a été largement critiquée pour son manque de qualité.

Le mois dernier, Google a annoncé que l’offre de jeux Stadia pour le premier jour s’était étendue à 22 jeux, dont Farming Simulator 2019, Final Fantasy XV, Assassin’s Creed Odyssey, Grid 2019, Destiny 2 : The Collection, et plus encore. D’autres jeux sont déjà en préparation pour 2020, dont DOOM : Eternal, Gods & Monsters, et plus encore.

Savage Planet de Typhoon est toujours sur la bonne voie pour une sortie en janvier 2020.