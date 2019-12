Huawei prépare le Mate Xs, son nouveau smartphone pliable

Le smartphone pliable Huawei Mate Xs a été révélé par la société aujourd’hui avec une sortie prévue en mars 2020. Il s’agit d’une nouvelle itération du smartphone pliable Huawei Mate X qui a été dévoilée pour la première fois en février 2019. Il est donc logique que le smartphone qui soufflera sa première bougie va être remplacé, bien que le moment exact de l’événement auquel nous verrons ce nouveau Huawei Mate Xs n’a pas été déterminé avec précision. Nous nous attendons à voir des Huawei Mate Xs lors d’une présentation de Huawei au Mobile World Congress 2020.

En août 2019, les rumeurs laissaient entendre que le Huawei Mate X serait lancé avec un processeur Kirin 990. D’après une interview avec Frandroid, il semble que cette prédiction est réelle. Si vous considérez que la version “s” d’un smartphone est la même que la version non originale, alors la prédiction est en quelque sorte vraie. Et, ce n’est pas étonnant puisque le smartphone a déjà des composants obsolètes.

En effet, pourquoi sortir un smartphone innovant qui a déjà des composants obsolètes ? Au lieu de cela, vers fin mars Huawei va lever le voile sur une “nouvelle” version du Huawei Mate X, appelée Huawei Mate Xs, avec une puce Kirin 990 et d’une connectivité 5G. De plus, nous devrions voir un écran pliable avec une taille analogue à celle du Huawei Mate X, une meilleure charnière, et une connectivité plus évoluée : 5G, 4G LTE, Bluetooth 5.x et NFC.

Autrement dit, par rapport au Mate X, le Mate Xs se concentrera sur la robustesse de ses charnières, de son écran et de son processeur. Et évidemment, Huawei va se concentrer sur la résistance étant donné que les smartphones pliables sont considérés comme “très fragiles”.

Il va être vendu en Europe

Dans le même temps, le dirigeant de Huawei a également déclaré que le smartphone pliable de Huawei va être vendu en Europe. Toutefois, il n’a pas dit s’il s’agira du successeur du Mate X lui-même. Rappelons que tous les nouveaux smartphones de Huawei ne peuvent pas utiliser les services Google. Cela signifie qu’il est plus difficile de vendre ces appareils en dehors de la Chine.

Néanmoins, Huawei a été plus qu’impressionnant malgré l’interdiction américaine. La firme chinoise est même en passe de dépasser Samsung en tant que plus grand fabricant de smartphones dans le monde.