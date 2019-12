Voici à quoi pourrait ressembler le Huawei P40 attendu en mars 2020

Huawei s’est peut-être vu accorder trois mois supplémentaires pour prendre en charge ses appareils existants, mais cette extension ne couvre pas les nouveaux appareils, pas même la série Huawei Mate 30. Ironiquement, cette situation a suscité un regain d’intérêt pour Huawei et maintenant, Richard Yu, le responsable du secteur de la consommation, est en train de préparer l’offensive avec la future gamme de flagships de la marque, le Huawei P40. S’il peut être complètement différent des autres smartphones Android, il pourrait pourtant sembler trop familier pour les fans de Samsung.

Lors d’un événement de presse français en Chine, Yu a confirmé que le Huawei P40 sera lancé d’ici fin mars 2020. Ces dernières années, elle a organisé son propre événement loin de l’afflux de nouvelles du MWC en février et de l’IFA en septembre. De plus, elle assure également que le smartphone sera disponible par l’intermédiaire des revendeurs traditionnels et des opérateurs mobiles.

Ce n’est probablement pas un secret que la gamme de smartphones P40 ne vienne pas avec le Google Play Store ou encore les services Google, mais Yu révèle que les services mobiles de Huawei seront prêts d’ici là. C’est la solution de contournement de Huawei pour les applications et services que Google offre sur les appareils certifiés Android.

Il reste à voir si les développeurs d’applications Android ont besoin de faire des ajustements pour aller l’homologue de Huawei et s’ils sont prêts à faire le travail étant donné la situation précaire de Huawei.

Le dirigeant de Huawei se vante que le smartphone aura un design jamais vu auparavant, mais une nouvelle fuite semble contredire cette affirmation. 91mobiles a publié des rendus du Huawei P40 et, au moins à l’arrière, ce dernier aura un bloc de caméra rectangulaire qui n’est pas sans rappeler ce que l’on attend du Galaxy S11 de Samsung. Il y a des détails mineurs, comme les coins du châssis métallique, qui semblent nouveaux et uniques, mais rien d’aussi stupéfiant que Yu le laisse entendre.

Un design attrayant ?

En dehors des caméras, le Huawei P40 peut se vanter d’avoir un écran OLED plat de 6,1 pouces ou 6,2 pouces, tandis que le P40 Pro pourrait avoir un écran OLED courbé sur les quatre côtés et une dalle comprise entre 6,5 et 6,7 pouces. En outre, l’écran devrait être amputé d’un trou de 2 mm en haut pour loger la caméra frontale. Enfin, le smartphone serait équipé d’un capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran. Les deux appareils P40 ont un port USB-C, des haut-parleurs en bas, des boutons sur le côté droit et pas de prise casque de 3,5 mm.

Les Huawei P40 et P40 devraient se vanter du dernier processeur Kirin 990 de la société, et posséder respectivement quatre et cinq caméras à l’arrière. Ces capteurs photo devraient permettre au smartphone de se glisser en tête de liste des meilleurs photophones de l’année. Certaines des autres spécifications incluent une batterie d’une capacité de 5 500 mAh dans le modèle Pro, une charge rapide SuperCharge de 50W filaire.

Il reste encore beaucoup à apprendre sur ces smartphones avant mars.