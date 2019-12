YouTube Music lance ses listes de lecture personnalisées à l’image de Spotify

YouTube Music a déployé ses premières listes de lecture personnalisées à tous ses abonnés, un rival de « Découverte de la semaine » de Spotify, intitulé « Discover Mix ». Discover Mix et New Release Mix de YouTube ont été repérés par certains utilisateurs en septembre dernier, mais ils sont maintenant disponibles pour tous avec une troisième playlist personnalisée appelée « Your Mix ».

Discover Mix a pour but de vous présenter de nouveaux artistes dont vous n’avez jamais entendu parler ou de vous faire découvrir des morceaux moins connus d’artistes. Alors que le mix hebdomadaire de Spotify est de 30 titres et des mises à jour le lundi, celui de YouTube compte 50 chansons et sera mis à jour le mercredi.

Le New Release Mix sera stocké avec les dernières sorties de vos artistes préférés, saupoudrés de quelques morceaux que YouTube Music pense que vous aimerez. C’est un peu comme la playlist de « Radar des sorties » de Spotify. Mais là où cette playlist se met à jour tous les vendredis, New Release Mix sera constamment rafraîchi à mesure que les artistes sortiront de la musique.

Attendez-vous donc à voir des changements plus importants le vendredi — quand la plupart des nouvelles versions tombent — et des mises à jour en milieu de semaine également.

Enfin, Your Mix est une liste de lecture plus générale pour quand vous voulez juste écouter ce que vous aimez. Elle mélange les chansons et les artistes que vous connaissez déjà avec de nouvelles sélections, et elle est constamment mise à jour avec de petits changements.

Une réelle personnalisation

Bien sûr, avec cette fonctionnalité et les autres nouvelles listes de lecture de YouTube Music, plus vous interagissez avec la plateforme et aimez activement les chansons, meilleurs devraient être vos mixs. Si vous êtes nouveau au service, YouTube Music précise qu’il peut commencer à distribuer des sélections personnalisées après « avoir sélectionné quelques artistes que vous aimez pendant l’installation, ou même après avoir écouté seulement quelques chansons ».

Les trois listes de lecture se trouvent dans la section « Mixed for you » de YouTube Music et sont disponibles sur le lecteur Web ainsi que dans l’application pour iOS ou Android.