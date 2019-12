Vous pouvez maintenant créer des listes de tâches directement dans Google Agenda

Google a une tonne d’applications et de services, peut-être même parfois trop, et bon nombre d’entre elles semblent parfaitement s’accorder les unes avec les autres dans leur ensemble. Il a toujours été étonnant que ce ne soit pas toujours le cas et les utilitaires de Google semblent exister indépendamment les uns des autres et dans l’ignorance les uns des autres. Ce n’est que récemment que Google a commencé à connecter ses différentes applications de productivité, et de manière assez lâche. Enfin, il semble qu’elle fasse un autre petit pas en avant en intégrant Google Tasks à l’application Google Agenda pour Android.

En effet, Google « fusionne » ses applications Agenda et Tasks, de sorte que vous pouvez avoir tous vos rendez-vous, rappels et listes de choses à faire dans un seul endroit. Comme XDA Developers le rapporte, Google a travaillé sur l’intégration des deux applications depuis un certain temps, en raison de la forte demande des utilisateurs, et la nouvelle fonctionnalité est maintenant prête à être testée sur Android.

Pour l’essayer, assurez-vous d’avoir installé Google Tasks et d’avoir la dernière mise à jour de Google Agenda (version 2019.47.2-284533606). Si vous n’avez pas cette version disponible sur le Google Play Store, vous pouvez télécharger l’APK directement sur ce site.

Une fois l’application Google Agenda mise à jour, lancez-la et appuyez sur l’icône plus en bas à droite pour afficher une nouvelle option : « Tasks ». Si vous ne voyez pas encore l’option, vous devrez peut-être attendre un peu plus longtemps qu’elle soit déployée côté serveur.

Ces tâches fonctionnent comme n’importe quelle autre notification dans Google Agenda, mais vous pouvez choisir une couleur pour les différencier.

S’organiser

Une fois que cette mise à jour devient globale, il n’est pas clair si Google va décider de maintenir l’application autonome Google Tasks, ou de déplacer entièrement ses fonctionnalités dans Agenda. Google Tasks est en fait l’une des plus anciennes mini applications de l’entreprise, qui existe depuis aussi longtemps que Google Agenda, du moins sur le Web. Cependant, même à l’époque, les tâches n’étaient pas intégrées à l’agenda Web, n’existant que sur le côté. Dans le cadre de sa refonte de la conception, Google a donné à Tasks une présence plus importante et même une application mobile et maintenant elle comble encore plus l’écart du côté mobile.

Google a accordé une attention particulière à Agenda au cours des derniers mois, il ne serait donc pas surprenant si l’application Tasks est bientôt dépréciée. En octobre dernier, Google a rendu possible la création de nouveaux événements de l’agenda directement à partir de la barre d’adresse de votre navigateur, et en septembre, elle a amélioré la fonction d’heures de travail de l’application pour empêcher les gens de créer des réunions qui vont au-delà des heures de travail.