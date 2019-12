Apple a breveté un capteur d’empreintes digitales Touch ID optique

Les rumeurs selon lesquelles Apple travaille sur un capteur d’empreintes digitales sous l’écran circulent sur la toile depuis un certain temps. Mais, comme prévu, la technologie n’a pas fait son apparition dans sa gamme d’iPhone de cette année.

Aujourd’hui, l’U.S. Patent and Trademark Office a accordé un brevet à Apple pour une technologie qui pourrait être utilisée dans un capteur Touch ID sous l’écran. Le brevet s’intitule « Electronic device including sequential operation of light source subsets while acquiring biomometric image data and related methods ».

Comme l’explique Patently Apple, la technologie Touch ID sous l’écran utilise des capteurs optiques plutôt que des capteurs à ultrasons. Le marché en général expérimente depuis un certain temps les deux types de capteurs pour les capteurs d’empreintes digitales sous l’écran. Samsung a utilisé des capteurs à ultrasons de première génération de Qualcomm pour son Galaxy Note 10 et le Galaxy S10, mais les smartphones n’étaient finalement pas sécurisés, car un certain nombre de failles de sécurité ont été signalées avec les capteurs à ultrasons.

Le brevet Applet décrit le capteur d’empreintes digitales sous l’écran comme étant constitué d’une « couche de couverture diélectrique définissant une surface de détection de doigt et d’au moins un capteur d’image optique sous la couche de couverture diélectrique ». La technologie comprend également un certain nombre de sources lumineuses entre la couche et un contrôleur pour faire séquentiellement fonctionner les sources lumineuses pendant que l’empreinte digitale est lue.

Apple a déposé son premier brevet pour la technologie Touch ID sous l’écran en 2013, selon Patently Apple. Ce brevet d’Apple a ensuite été publié en 2015. La société a développé des capteurs optiques et à ultrasons pour une utilisation sous les écrans de ses iPhone, iPad et autres appareils.

Un simple brevet

Les iPhone qui disposent d’un capteur Touch ID utilisent la version capacitive du Touch ID pour lire les empreintes digitales, donc la technologie est différente. Apple a abandonné le Touch ID en faveur de la technologie Face ID dans ses nouveaux iPhone. Le nouveau MacBook Air et le MacBook Pro de 13 et 15 pouces utilisent également la version capacitive pour le capteur d’empreintes digitales.

Cependant, le MacBook Pro de 16 pouces dispose d’un capteur d’empreintes digitales optique, selon Patently Apple. Cela pourrait être un signe avant-coureur que l’entreprise envisage sérieusement d’opter pour la technologie optique pour le capteur d’empreintes digitales sous l’écran qu’elle est en train de mettre au point.

Bien sûr, comme pour tout brevet Apple, il est important de noter qu’il n’y a aucune garantie que la technologie décrite se transformera un jour en un produit fini.