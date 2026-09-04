Motorola continue d’élargir une gamme Edge 70 devenue particulièrement dense. Le nouveau Motorola Edge 70 Plus vient se positionner entre plusieurs références déjà commercialisées avec une fiche technique qui privilégie trois arguments immédiatement lisibles : un écran AMOLED 144 Hz, un capteur principal de 200 mégapixels et une batterie de 6 500 mAh.

Proposé à 699 euros dans une unique configuration 8 Go + 256 Go, le smartphone cherche moins à rivaliser avec les flagships les plus ambitieux qu’à offrir une expérience très complète sur le segment supérieur du milieu de gamme.

Un écran AMOLED 144 Hz particulièrement ambitieux

Le Motorola Edge 70 Plus adopte une dalle Extreme AMOLED de 6,78 pouces affichant une définition de 2 772 x 1 272 pixels. Le taux de rafraîchissement grimpe jusqu’à 144 Hz, une valeur encore relativement rare sur ce segment, tandis que Motorola annonce un pic de luminosité pouvant atteindre 5 200 nits. L’écran prend également en charge le HDR10+, une profondeur de couleur 10 bits et une couverture complète de l’espace DCI-P3.

La certification Pantone Validated Colors s’inscrit dans une logique déjà bien installée chez Motorola, qui cherche depuis plusieurs générations à travailler davantage la restitution des couleurs et l’identité visuelle de ses appareils.

La dalle est protégée par du Gorilla Glass 7i et intègre un lecteur d’empreintes optique sous l’écran. Le téléphone bénéficie également d’une certification IP64 ainsi que de tests de résistance MIL-STD-810H, même si cette dernière ne doit pas être interprétée comme une garantie contre tous les dommages.

Snapdragon 7s Gen 3 et 8 Go de RAM

Sous le capot, Motorola s’appuie sur le Snapdragon 7 s Gen 3 de Qualcomm. La puce est associée à 8 Go de mémoire LPDDR5X et 256 Go de stockage UFS 3.1. Motorola propose aussi sa fonction RAM Boost, capable d’utiliser une partie du stockage comme mémoire virtuelle, avec un total annoncé pouvant atteindre 24 Go.

Cette mémoire virtuelle ne remplace évidemment pas de la RAM physique, mais elle peut aider le système à conserver davantage d’applications en arrière-plan dans certaines situations.

Le stockage peut également être étendu jusqu’à 1 To via microSD, un choix devenu de plus en plus rare sur les smartphones de cette catégorie et qui pourra séduire les utilisateurs conservant beaucoup de photos, vidéos ou fichiers hors ligne.

Le Edge 70 Plus est livré avec Android 16 et Motorola promet des mises à jour de sécurité jusqu’en septembre 2031, soit cinq années de suivi.

Un capteur principal de 200 mégapixels, mais une partie photo très déséquilibrée

La fiche photo repose principalement sur un capteur principal de 200 mégapixels avec stabilisation optique. Motorola mentionne également les technologies All Pixel Focus et Ultra Pixel, cette dernière reposant sur le regroupement de pixels afin de produire des images plus lumineuses dans certaines conditions.

Sur le papier, ce capteur constitue l’un des arguments majeurs du téléphone. La configuration secondaire est en revanche beaucoup plus modeste puisqu’elle se limite à une caméra macro de 2 mégapixels, accompagnée d’un capteur de lumière dédié.

L’absence d’un véritable ultra grand-angle ou d’un téléobjectif crée donc un écart assez important entre le capteur principal et le reste de l’équipement photo.

À l’avant, Motorola intègre une caméra de 32 mégapixels pour les selfies et les appels vidéo. Le Edge 70 Plus semble ainsi miser presque entièrement sur son capteur principal plutôt que sur une polyvalence photographique complète.

Une batterie de 6 500 mAh pour viser l’endurance

L’autre point fort du téléphone est sa batterie de 6 500 mAh. Cette capacité est supérieure à celle de nombreux smartphones traditionnels et devrait logiquement favoriser une bonne autonomie, même avec un écran de 6,78 pouces fonctionnant jusqu’à 144 Hz.

Toutefois, Motorola ne donne pas ici de détails sur les performances réelles en usage quotidien, et la capacité brute ne suffit pas à elle seule à déterminer l’endurance finale. L’efficacité du Snapdragon 7s Gen 3, la gestion logicielle et le comportement de l’écran auront également une influence importante.

Cette batterie généreuse correspond néanmoins bien au positionnement du produit : un smartphone destiné aux utilisateurs qui privilégient l’autonomie et le confort d’usage plutôt que la finesse extrême.

Une connectivité complète, avec eSIM et Bluetooth 6.0

Le Edge 70 Plus propose une connectivité particulièrement riche. Il prend en charge la 5G, le Wi-Fi 6E, le Bluetooth 6.0, le NFC et l’eSIM, tout en conservant son lecteur d’empreintes directement intégré à l’écran. Cet ensemble correspond à ce que l’on attend désormais d’un smartphone situé autour de 600 euros, tout en évitant certains compromis fréquemment rencontrés sur le milieu de gamme.

La présence d’une carte microSD reste d’ailleurs l’un des éléments les plus différenciants, alors que de nombreux constructeurs ont progressivement abandonné cette possibilité sur leurs modèles premium.

599,99 euros avec une montre et un Moto Tag 2 offerts

Le Motorola Edge 70 Plus sera proposé dans une seule configuration 8 Go + 256 Go, au prix de 699 euros euros en Europe. Les précommandes sont déjà ouvertes, avec des premières livraisons prévues à partir du 23 septembre. Motorola accompagne le lancement d’une offre relativement généreuse : les acheteurs reçoivent sans supplément un moto watch fit ainsi qu’un moto tag 2.

Le téléphone est proposé dans plusieurs coloris Pantone, dont Gray Lilac, Mountain View et Milky Blue.

Ce lot renforce clairement la valeur perçue au lancement, surtout pour les utilisateurs qui souhaitent entrer plus largement dans l’écosystème Motorola sans acheter séparément une montre et un tracker.

Un milieu de gamme premium qui privilégie l’écran, l’autonomie et le capteur principal

À 699 euros, le Motorola Edge 70 Plus se retrouve dans une zone particulièrement concurrentielle. Sa stratégie est néanmoins assez lisible. Motorola ne cherche pas à proposer la meilleure configuration possible dans chaque catégorie, mais concentre ses efforts sur un grand écran 144 Hz, une batterie de 6 500 mAh, un capteur principal de 200 mégapixels et une connectivité complète.

Le Snapdragon 7s Gen 3 confirme toutefois que l’appareil reste positionné sous les flagships les plus performants, tandis que la caméra macro de 2 mégapixels paraît en retrait par rapport au reste de la fiche technique.

Le Edge 70 Plus sera donc surtout intéressant pour ceux qui privilégient l’endurance, l’écran et le stockage extensible plutôt qu’un système photo très polyvalent ou des performances de tout premier plan.

Dans une gamme Edge 70 désormais très large, Motorola ajoute ainsi une nouvelle variation plutôt qu’un véritable sommet technologique. Reste à voir si cette combinaison de batterie généreuse, écran rapide et tarif contenu suffira à lui donner une identité assez forte au milieu de ses nombreux frères.