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IFA 2026 : Xiaomi lance Mijia en Europe et prépare l’arrivée de ses voitures pour 2027

IFA 2026 : Xiaomi lance Mijia en Europe et prépare l’arrivée de ses voitures pour 2027

Xiaomi a profité de sa première présence majeure à l’IFA de Berlin pour afficher une ambition beaucoup plus large que le smartphone. Sur un espace de plus de 3 300 m², le constructeur a présenté plus de 380 produits et officialisé l’arrivée de Mijia en Europe, tout en confirmant que ses voitures électriques restent prévues sur le continent en 2027.

Le message est clair : Xiaomi veut désormais installer en Europe sa stratégie « Human × Car × Home », dans laquelle smartphones, appareils domestiques, intelligence artificielle et automobile doivent fonctionner comme les différentes briques d’un même écosystème.

Une première présence à l’IFA qui ressemble à une déclaration d’intention

Pour sa première participation de cette ampleur à l’IFA, Xiaomi n’a pas choisi la discrétion. Son espace de plus de 3 300 m² constitue, selon l’entreprise, sa plus grande exposition autonome jamais organisée à l’étranger.

Le stand réunit plus de 380 produits et technologies, allant des smartphones aux équipements de maison connectée, avec une place croissante accordée à l’IA et aux interactions entre appareils. L’objectif n’est donc plus simplement de présenter une collection de nouveautés, mais de montrer comment celles-ci peuvent fonctionner ensemble.

Cette mise en scène traduit un changement de statut. Xiaomi s’est imposé en Europe grâce aux smartphones, aux bracelets connectés ou aux produits à prix agressifs, mais cherche désormais à faire reconnaître une marque capable de couvrir une part beaucoup plus large du quotidien numérique.

Mijia devient enfin une marque internationale

La principale annonce concerne Mijia, longtemps associée avant tout au marché chinois. Xiaomi présente désormais la marque en Europe et à l’international sous le thème « The Art of Smart Living ». Mijia revendique déjà plus de 2 000 produits dans plus de 130 catégories, ce qui donne une idée de l’ampleur du catalogue que Xiaomi pourrait progressivement exporter hors de Chine.

La marque englobe aussi bien de petits objets connectés que des équipements domestiques beaucoup plus imposants. C’est précisément ce dernier point qui change avec l’IFA 2026 : Xiaomi ne veut plus se limiter aux ampoules, purificateurs ou aspirateurs facilement exportables, mais commencer à installer en Europe de véritables gammes d’électroménager.

Cette évolution peut transformer profondément sa présence commerciale, car elle oblige le groupe à développer logistique, installation, service après-vente et distribution locale à une échelle bien supérieure.

L’électroménager devient une nouvelle frontière pour Xiaomi

Parmi les produits mis en avant figurent notamment des lave-linge multifonctions, des climatiseurs équipés de capteurs radar et des réfrigérateurs conçus pour optimiser la conservation des aliments.

Xiaomi cherche à différencier ces appareils non pas uniquement par leur prix ou leurs caractéristiques techniques, mais par leur intégration logicielle. L’idée est que le climatiseur, l’éclairage, les appareils de cuisine ou les capteurs puissent partager des informations et adapter leur comportement selon les habitudes, l’heure, la présence des occupants ou d’autres données contextuelles.

C’est une ambition plus avancée que la simple maison connectée commandée depuis une application. Xiaomi veut faire évoluer Mijia vers une maison capable d’anticiper certaines actions, avec l’IA comme couche de coordination.

Reste à voir jusqu’où cette intelligence sera réellement utile au quotidien. L’automatisation domestique devient pertinente lorsqu’elle réduit les manipulations ; elle devient rapidement agaçante lorsqu’elle multiplie les réglages ou les comportements difficiles à comprendre.

« Human × Car × Home » devient le véritable projet de Xiaomi

La stratégie présentée à Berlin repose sur trois univers : l’utilisateur, la voiture et la maison. Le smartphone reste au centre de cette relation, mais il n’est plus l’unique produit stratégique. Il devient plutôt la télécommande et le point d’identité d’un ensemble beaucoup plus large, relié par les services Xiaomi, HyperOS et les fonctions d’intelligence artificielle.

Cette approche ressemble à ce que Xiaomi développe déjà depuis plusieurs années en Chine, mais son exportation en Europe constitue un défi bien différent. Les usages, réglementations, standards électriques, attentes en matière de confidentialité et réseaux de distribution varient fortement d’un pays à l’autre.

Le succès ne dépendra donc pas uniquement de la capacité à reproduire le catalogue chinois. Xiaomi devra adapter l’écosystème au marché européen sans perdre la simplicité qui fait sa force.

Les voitures Xiaomi restent prévues en Europe en 2027

Lu Weibing, partenaire et président de Xiaomi, a de nouveau confirmé que l’activité automobile doit arriver en Europe en 2027. Cette échéance est particulièrement importante, car elle complète la dernière pièce du concept « Human × Car × Home ». Une fois ses voitures commercialisées sur le continent, Xiaomi pourra tenter de proposer une continuité complète entre smartphone, domicile et véhicule.

Le constructeur ne semble plus en être uniquement au stade des intentions. Xiaomi dispose déjà d’activités de R&D à Munich et travaille à l’adaptation de ses véhicules aux normes, infrastructures et exigences réglementaires européennes.

Le groupe aurait également commencé à préparer son réseau commercial et de service en nouant des accords avec de grands groupes de distribution automobile allemands. L’Europe apparaît donc comme un marché structuré de longue date dans le calendrier de Xiaomi, et non comme une simple expansion opportuniste.

L’Europe devient un test bien plus difficile que la Chine

Le passage à l’automobile change néanmoins complètement l’échelle du projet. Vendre un smartphone, un aspirateur ou un réfrigérateur ne demande pas le même niveau d’infrastructure que distribuer une voiture. Homologation, assurance, maintenance, pièces détachées, réparations, financement et réseau de service deviennent essentiels.

La concurrence sera également particulièrement forte. Xiaomi devra faire face aux constructeurs européens historiques, mais aussi à Tesla et à un nombre croissant de marques chinoises qui cherchent elles aussi à gagner du terrain.

Son principal avantage pourrait justement être l’écosystème. Peu de constructeurs automobiles sont capables de proposer en parallèle smartphones, objets connectés, électroménager, cloud et logiciels grand public à grande échelle.

La question sera de savoir si les consommateurs européens considèrent cette intégration comme un avantage ou préfèrent conserver une séparation entre leurs appareils, leur maison et leur voiture.

Xiaomi ne veut plus être perçu comme une simple marque de smartphones

L’IFA 2026 sert surtout à repositionner l’image de Xiaomi. Pendant des années, la société a été principalement identifiée en Europe par ses téléphones Redmi, POCO et Xiaomi, ainsi que par une multitude d’objets connectés abordables. Aujourd’hui, le groupe cherche à construire une image plus large, capable d’englober l’électroménager premium, l’IA, les infrastructures logicielles et l’automobile.

Mijia joue un rôle central dans cette transformation. En étendant réellement la marque à l’Europe, Xiaomi peut multiplier les points de contact avec les consommateurs et réduire sa dépendance au renouvellement des smartphones.

L’enjeu est aussi économique. Un utilisateur qui possède déjà plusieurs produits Xiaomi peut être plus facilement tenté par un nouvel appareil compatible avec le même compte, la même application et les mêmes automatisations.

C’est exactement ainsi que naissent les écosystèmes difficiles à quitter.

Le véritable défi sera de rendre l’écosystème utile, pas seulement immense

Avec plus de 2 000 produits Mijia, des centaines de références exposées à Berlin et une voiture attendue dès 2027, Xiaomi dispose déjà de l’une des gammes les plus vastes du secteur. Mais, l’ampleur n’est pas une garantie de cohérence.

La réussite de « Human × Car × Home » dépendra de la capacité à faire communiquer les appareils de manière transparente, à éviter la fragmentation logicielle et à offrir un support suffisamment solide pour des produits conçus pour durer parfois dix ans ou davantage.

C’est particulièrement vrai pour l’électroménager et l’automobile, où les cycles de renouvellement sont sans commune mesure avec ceux des smartphones.

L’IFA 2026 marque donc moins le lancement de quelques produits que le début d’un changement de positionnement en Europe. Xiaomi ne veut plus seulement vendre l’écran que l’on garde dans sa poche : il veut être présent dans la cuisine, le salon, les déplacements et bientôt le garage.

Si cette stratégie fonctionne, l’arrivée des voitures en 2027 pourrait transformer Xiaomi d’un géant du smartphone en l’un des rares groupes technologiques capables de relier réellement l’ensemble de la vie numérique d’un utilisateur.