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IFA 2026 : MAMMOTION dévoile le LUBA 4 AWD et Maston pour s’attaquer aux terrains les plus difficiles

IFA 2026 : MAMMOTION dévoile le LUBA 4 AWD et Maston pour s’attaquer aux terrains les plus difficiles

Les robots tondeuses savent déjà entretenir efficacement les grandes surfaces ouvertes. Les choses se compliquent dès qu’il faut longer un mur, passer sous des arbres, franchir une pente importante ou évoluer sur un terrain irrégulier sans abîmer le gazon. À l’IFA 2026, MAMMOTION veut précisément s’attaquer à ces limites avec deux nouvelles gammes.

Le LUBA 4 AWD vise les particuliers avec une navigation combinant LiDAR, NetRTK et quatre caméras, tandis que la série Maston transpose cette approche à des usages professionnels comme les parcs, domaines, terrains de sport ou espaces verts publics. Dans les deux cas, l’objectif est le même : réduire encore davantage les interventions manuelles autour de la tonte autonome.

LUBA 4 AWD combine LiDAR, quatre caméras et NetRTK

Le LUBA 4 AWD devient le nouveau modèle phare de MAMMOTION pour les grandes pelouses complexes. Son système Enhanced Tri-Fusion 2.0 associe un LiDAR à 360 degrés, le positionnement NetRTK et, pour la première fois dans cette gamme, quatre caméras grand-angle placées à l’avant, à l’arrière et sur les côtés.

Cette combinaison doit lui permettre de mieux comprendre son environnement dans des zones difficiles, notamment sous une végétation dense ou lorsque les conditions lumineuses sont moins favorables. Les caméras latérales et arrière élargissent également le champ de perception par rapport aux systèmes reposant principalement sur une vision frontale.

Le robot peut ainsi repérer les obstacles en temps réel et recalculer sa trajectoire sans s’appuyer sur un câble périphérique enterré. MAMMOTION précise également qu’il n’est pas nécessaire d’installer une station RTK séparée, le service iNavi NetRTK étant inclus pour la durée de vie du robot.

Cette dernière évolution simplifie surtout l’installation, l’un des points qui séparent encore les robots tondeuses réellement autonomes des systèmes nécessitant une préparation importante du jardin.

Une direction indépendante pour éviter d’arracher le gazon

MAMMOTION ne s’est pas contenté d’améliorer la localisation. Le constructeur a aussi repensé la manière dont le robot tourne. Sur de nombreux modèles, le changement de direction repose encore sur un pivot presque sur place. Cette solution est efficace, mais peut finir par marquer le sol lorsque les roues frottent régulièrement au même endroit, particulièrement sur un gazon humide ou fragile.

Le LUBA 4 AWD utilise désormais un moteur de direction indépendant pour chacune des roues avant. Elles peuvent suivre une courbe naturelle plutôt que glisser latéralement sur la pelouse, ce qui doit limiter les traces lors des manœuvres serrées.

Le robot peut également se déplacer dans les deux directions. Au bout d’une ligne, il peut donc repartir sans effectuer systématiquement un demi-tour complet. Cette conduite bidirectionnelle réduit les manœuvres inutiles tout en améliorant l’efficacité des passages sur de grandes surfaces.

La transmission intégrale bénéficie en parallèle d’une gestion indépendante du couple afin d’envoyer davantage de puissance aux roues disposant de la meilleure adhérence. MAMMOTION annonce ainsi la possibilité de travailler sur des pentes atteignant 80 %, soit environ 38,6 degrés.

Jusqu’à 12 140 m² et un module dédié aux bordures

L’un des problèmes récurrents des robots tondeuses reste le contour du jardin. Même lorsqu’un robot couvre parfaitement la zone centrale, il laisse souvent une bande près d’un mur, d’une clôture ou d’une bordure qui doit ensuite être reprise manuellement.

MAMMOTION propose pour le LUBA 4 AWD un module coupe-bordures optionnel conçu pour réduire cette dernière intervention. Le système permet au robot de couper plus près des limites pendant son parcours principal, plutôt que d’imposer un passage séparé avec un outil manuel.

La gamme comprend trois versions adaptées à différentes superficies. Le LUBA 4 AWD 3000F couvre jusqu’à environ 3 035 m², le 6000 F monte à environ 6 070 m² et le 12 000 F vise des propriétés pouvant atteindre 12 140 m².

Les deux premiers modèles utilisent deux disques de coupe pour une largeur de 440 mm, tandis que le 12 000 F ajoute un troisième disque afin d’atteindre 530 mm. Les hauteurs de coupe s’étendent de 25 à 100 mm sur les 3000 F et 6000 F, et jusqu’à 85 mm sur le modèle supérieur.

Une batterie haute capacité amovible et une recharge rapide de 210 W complètent l’ensemble afin de réduire les périodes d’immobilisation entre deux sessions.

Maston transpose la tonte autonome aux espaces professionnels

Avec Maston, MAMMOTION quitte le jardin résidentiel pour entrer sur le marché professionnel. Cette première gamme commerciale vise les équipes chargées d’entretenir des parcs, terrains de sport, domaines, golfs ou espaces publics où un robot domestique manquerait à la fois de capacité et de productivité.

Deux déclinaisons sont proposées. Maston Rotary est conçu pour les herbes hautes, épaisses et les terrains difficiles. Ses trois moteurs de coupe de 500 W atteignent jusqu’à 6 000 tr/min et travaillent sur une largeur de 620 mm, avec une capacité annoncée pouvant atteindre 24 000 m² par jour.

Le Maston Flail privilégie au contraire une finition plus courte et régulière. Il peut descendre jusqu’à 10 mm et utilise trois disques qui se chevauchent afin d’éviter de laisser des bandes non coupées. Son plateau flottant de 680 mm suit mieux les variations du terrain et permettrait de couvrir jusqu’à 40 000 m² quotidiennement.

MAMMOTION ajoute un système de lames de mulching à double couche et un canal d’air optimisé afin de réduire les risques de bourrage lorsque l’herbe est humide ou particulièrement dense.

Une navigation renforcée pour les environnements complexes

Maston reprend la philosophie de perception multi-capteurs du LUBA, mais avec une configuration adaptée à ses usages professionnels. Le système Tri-Fusion 2.0 Intelligent Perception combine LiDAR 360 degrés, NetRTK, deux caméras frontales, une caméra arrière et quatre capteurs ultrasoniques. Un processeur embarqué de 10 TOPS assure le traitement nécessaire pour la localisation et la détection d’obstacles.

MAMMOTION annonce une précision de positionnement de l’ordre du centimètre et la reconnaissance de plus de 500 catégories d’obstacles, toujours sans câble périphérique. Les lames s’arrêtent automatiquement lorsqu’une personne est détectée ou si le robot est soulevé.

La mobilité repose aussi sur une transmission intégrale et des suspensions individuelles, conçues pour franchir racines, branches et irrégularités. Maston peut évoluer sur des pentes allant jusqu’à 70 %, soit environ 35 degrés, tandis qu’un système d’assistance empêche le robot de reculer lorsqu’il s’arrête dans une montée.

Comme sur le LUBA, la direction avant à braquage automatique vise à limiter les dommages sur le gazon lors des virages serrés.

Une plateforme de flotte pour gérer plusieurs robots à distance

La véritable différence entre Maston et une tondeuse résidentielle apparaît toutefois dans la gestion opérationnelle. MAMMOTION propose une plateforme centralisée de Fleet Management capable de superviser plusieurs machines depuis une même interface. Les responsables peuvent consulter leur position, leur état et l’avancement de la tonte sur différents sites sans devoir se déplacer physiquement auprès de chaque robot.

Le système inclut également des fonctions de diagnostic à distance afin d’identifier certains problèmes avant qu’une intervention soit nécessaire.

La maintenance a elle aussi été pensée pour les professionnels. Batterie, moteurs, unités de coupe, roues, cartes de contrôle et capteurs utilisent une conception modulaire, ce qui doit accélérer les réparations et limiter les immobilisations.

Maston dispose en outre d’une batterie échangeable rapidement et d’une station de charge de 500 W, avec la possibilité de programmer les recharges pendant les périodes creuses.

Cette approche montre que MAMMOTION ne cherche pas seulement à construire une tondeuse plus grande, mais à proposer une infrastructure complète destinée à réduire le coût d’exploitation d’un parc de machines.

MAMMOTION veut supprimer les derniers gestes manuels

Le LUBA 4 AWD sera proposé en trois versions, avec des précommandes prévues au quatrième trimestre 2026. La série Maston est quant à elle déjà disponible en précommande auprès de distributeurs agréés en Europe et en Australie.

Ces deux gammes montrent surtout où se dirige le marché de la tonte robotisée. Les progrès ne consistent plus simplement à couvrir davantage de mètres carrés, mais à s’attaquer aux zones qui nécessitent encore aujourd’hui une intervention humaine : bordures, pentes, obstacles, terrains accidentés et virages serrés.

Pour les particuliers, le LUBA 4 AWD cherche à réduire le besoin de reprendre les bordures ou les zones complexes à la main. Pour les professionnels, Maston pousse la logique encore plus loin en transformant la tonte en flotte autonome supervisée à distance.

La prochaine étape de la robotisation des jardins ne consiste donc plus simplement à laisser une machine tondre seule au milieu d’une pelouse. Elle consiste à lui confier précisément les endroits où les robots échouaient encore — et c’est là que MAMMOTION concentre désormais ses efforts.