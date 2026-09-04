Withings enrichit son appareil de santé connecté BeamO avec StethO Sense, un nouveau service capable d’analyser automatiquement les sons cardiaques et pulmonaires enregistrés à domicile. Intégrée à l’abonnement Withings+, cette fonctionnalité s’appuie sur deux technologies d’intelligence artificielle médicales, eMurmur et StethoMe, pour détecter notamment certains souffles cardiaques et bruits respiratoires anormaux.

L’objectif n’est pas de remplacer une consultation médicale, mais de donner aux utilisateurs davantage d’informations entre deux rendez-vous et de leur permettre de partager des enregistrements plus facilement avec un professionnel de santé.

StethO Sense sera disponible à partir du 1er octobre 2026.

« Tous les parents connaissent ce moment : une toux nocturne, sans aucun moyen de savoir si elle est préoccupante. Pour le cœur, les signes peuvent être encore plus difficiles à détecter. Un souffle cardiaque peut passer inaperçu pendant des années. Jusqu’à présent, pour faire interpréter ces sons, il fallait prendre rendez-vous avec un professionnel de santé. StethO Sense analyse un enregistrement réalisé avec BeamO en quelques secondes, directement à domicile et à tout moment, pour les enfants comme pour les grands-parents. Il ne remplace pas un médecin, mais fournit des données de santé supplémentaires que vous pouvez lui présenter », a déclaré Livia Robic, chef de produit BeamO chez Withings.

BeamO gagne une analyse automatique de son stéthoscope numérique

Présenté par Withings comme un appareil de santé portable destiné à toute la famille, BeamO regroupe plusieurs instruments dans un seul boîtier compact : thermomètre, oxymètre de pouls, ECG à une dérivation et stéthoscope numérique.

StethO Sense exploite précisément ce dernier.

Jusqu’à présent, BeamO permettait d’enregistrer les sons du cœur et des poumons afin de les conserver ou de les transmettre à un professionnel de santé. Avec StethO Sense, ces enregistrements peuvent désormais être analysés automatiquement par intelligence artificielle en quelques secondes.

Depuis l’application Withings+, l’utilisateur sélectionne un enregistrement cardiaque ou pulmonaire, puis lance son analyse.

BeamO l’accompagne dans le positionnement de l’appareil grâce à un schéma anatomique. Pour le cœur, quatre positions standard sont proposées. Pour les poumons, Withings prévoit six positions chez les enfants de moins de 12 ans et huit à partir de 12 ans.

L’IA eMurmur recherche les souffles cardiaques

Pour analyser les sons du cœur, Withings s’est associé à eMurmur, une société spécialisée dans l’intelligence artificielle appliquée à l’auscultation. Son système eMurmur Heart AI analyse les enregistrements effectués avec BeamO et les classe notamment selon trois catégories : absence de souffle, souffle considéré comme bénin ou souffle anormal.

L’analyse fournit également la fréquence cardiaque ainsi qu’un score de confiance. Withings indique que plusieurs études cliniques prospectives en aveugle ont montré une sensibilité et une spécificité d’environ 90 % pour la détection des souffles pathologiques.

La technologie eMurmur Heart AI bénéficie par ailleurs du marquage CE en tant que dispositif médical de classe IIa. Elle est destinée aussi bien aux professionnels de santé qu’aux particuliers et peut être utilisée à tous les âges, du nouveau-né à l’adulte. Ces performances ne signifient cependant pas qu’un résultat obtenu depuis BeamO constitue à lui seul un diagnostic. Withings insiste d’ailleurs sur le caractère complémentaire de StethO Sense par rapport à l’examen d’un professionnel de santé.

StethoMe analyse les sifflements et crépitements pulmonaires

L’autre composante de StethO Sense concerne les poumons. Withings s’appuie cette fois sur la technologie développée par StethoMe, spécialisée dans l’analyse automatisée des sons pulmonaires. L’algorithme peut notamment rechercher différents bruits respiratoires tels que les sifflements, ronchi, crépitements fins ou crépitements grossiers. Il analyse également la fréquence respiratoire, la fréquence cardiaque et le rapport entre les durées d’inspiration et d’expiration.

Withings cite une étude observationnelle dans laquelle un stéthoscope assisté par IA aurait permis d’identifier des crises modérées à sévères avec une précision supérieure à 92 % chez les enfants et 81 % chez les adultes.

Comme eMurmur, StethoMe bénéficie d’un marquage CE en tant que dispositif médical de classe IIa.

Withings vise particulièrement les parents

Si StethO Sense peut être utilisé par toute la famille, Withings insiste fortement sur son intérêt auprès des parents. L’idée est notamment de pouvoir enregistrer régulièrement les sons pulmonaires d’un enfant pendant un rhume, une grippe ou lorsqu’une respiration inhabituelle apparaît.

La fonction peut également permettre de suivre certains bruits respiratoires chez les enfants asthmatiques ou d’observer leur évolution dans le temps.

Il faut toutefois être particulièrement prudent sur l’interprétation de ces résultats : identifier un sifflement ou un crépitement ne revient pas à déterminer la cause du symptôme. Dans son communiqué, Withings présente justement ces données comme des informations supplémentaires pouvant ensuite être communiquées au professionnel de santé.

Cette distinction est essentielle pour un produit qui rapproche un appareil grand public de fonctions jusqu’ici davantage associées à l’examen clinique.

Les souffles cardiaques peuvent également être suivis dans le temps

Le même principe s’applique au suivi cardiaque. Plutôt que de simplement décrire un symptôme plusieurs jours après son apparition, un utilisateur peut conserver les enregistrements réalisés à différents moments puis les présenter lors d’une consultation.

Withings envisage également StethO Sense pour les adultes souhaitant suivre leur santé cardiaque, ainsi que pour les sportifs.

L’entreprise évoque par exemple l’intérêt de l’auscultation dans l’évaluation de certaines pathologies cardiaques, tout en rappelant implicitement qu’une détection par l’application doit conduire, lorsque cela est nécessaire, à une évaluation médicale complémentaire.

StethO Sense et Cardio Check-Up ne font pas la même chose

Withings+ proposait déjà Cardio Check-Up, un service permettant de faire examiner un ECG par un cardiologue. Les deux fonctions restent assez différentes. Cardio Check-Up repose sur une interprétation humaine de l’ECG par un cardiologue dans les 24 heures, avec jusqu’à quatre analyses par an. StethO Sense propose au contraire des analyses automatisées et illimitées par intelligence artificielle des sons cardiaques et pulmonaires.

Un utilisateur peut donc effectuer régulièrement des auscultations avec BeamO, puis transmettre certains résultats à son médecin ou utiliser Cardio Check-Up lorsqu’une analyse spécifique de son ECG est souhaitée.

Withings prépare également BeamO Pro pour les soignants

La technologie ne sera pas limitée au grand public. Withings annonce également son intégration à BeamO Pro, une déclinaison destinée aux professionnels de santé et aux équipes soignantes. Le constructeur cite notamment les maisons de retraite comme environnement possible d’utilisation. L’objectif est de permettre une première analyse standardisée des sons cardiaques et pulmonaires avant de décider si des examens supplémentaires sont nécessaires.

Withings affirme que des études consacrées à l’auscultation assistée par IA ont montré une réduction de 50 à 75 % des orientations inappropriées vers un cardiologue.

Dans sa déclinaison professionnelle également, l’IA reste présentée comme une aide : l’interprétation clinique finale et les décisions médicales demeurent sous la responsabilité du professionnel.

StethO Sense sera réservé aux abonnés Withings+

StethO Sense sera disponible à partir du 1er octobre 2026, exclusivement dans le cadre de l’abonnement Withings+. Les propriétaires de BeamO ayant acheté leur appareil avant cette date bénéficieront d’un mois d’essai gratuit à Withings+.

La même période d’essai sera proposée aux nouveaux acheteurs de BeamO à partir du 1er octobre.

Le Withings BeamO est commercialisé 249,95 euros.

Avec StethO Sense, Withings franchit surtout une nouvelle étape dans sa stratégie : ne plus seulement permettre de mesurer et d’enregistrer des données de santé à domicile, mais commencer à les interpréter automatiquement. Le potentiel est intéressant, en particulier pour le suivi dans le temps, mais la frontière entre outil de suivi personnel et dispositif d’aide au diagnostic devient également beaucoup plus importante à expliquer clairement aux utilisateurs.