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iPhone 18 Pro : trois nouvelles couleurs attendues, avec Dark Cherry, Sky Blue et le retour du noir

iPhone 18 Pro : trois nouvelles couleurs attendues, avec Dark Cherry, Sky Blue et le retour du noir

À quelques jours de la présentation attendue des iPhone 18 Pro, les rumeurs autour des couleurs commencent à converger. Apple préparerait un renouvellement complet de sa palette, avec trois nouvelles finitions qui remplaceraient les teintes proposées sur les iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max.

Selon une nouvelle fuite publiée sur Weibo par Fixed Focus Digital, Apple miserait sur un Dark Cherry ou Burgundy, un Sky Blue et surtout le retour d’un noir profond. Une sélection plus sombre et plus classique que celle de l’an dernier, mais qui pourrait aussi marquer la disparition du populaire Cosmic Orange.

Trois nouvelles couleurs pour les iPhone 18 Pro

Apple pourrait donc repartir de zéro cette année sur ses modèles Pro. La rumeur évoque trois finitions seulement : un rouge foncé tirant vers le bordeaux, un bleu ciel proche de certaines teintes déjà vues sur l’iPhone Air ou le MacBook Air, et un noir qui ferait son retour après son absence remarquée sur la génération précédente.

Le Dark Cherry serait probablement la couleur signature de cette année. Là où le Cosmic Orange de l’iPhone 17 Pro attirait immédiatement le regard, cette nouvelle finition devrait être plus profonde et plus élégante, avec une tonalité davantage orientée vers le rouge sombre que vers l’orange vif.

Le Sky Blue apporterait de son côté une option plus claire, tandis que le noir répondrait à une demande récurrente des utilisateurs attachés aux finitions sobres.

Le Orange Cosmique pourrait disparaître après une seule génération

Si cette fuite se confirme, le Orange Cosmique connaîtrait donc une carrière relativement courte. La couleur avait pourtant donné une identité très forte aux iPhone 17 Pro et aurait contribué à attirer l’attention sur la gamme, notamment en Chine où elle aurait rencontré un certain succès.

Apple utilise régulièrement une couleur distinctive pour différencier visuellement chaque génération de ses modèles Pro. Le principe fonctionne bien : même lorsque le design évolue peu, une nouvelle finition permet d’identifier immédiatement le dernier modèle.

Le passage d’un orange particulièrement lumineux à un rouge bordeaux beaucoup plus profond correspondrait donc davantage à un changement de ton qu’à un abandon de cette stratégie.

Le noir ferait enfin son retour

Le retour d’un modèle noir pourrait être tout aussi important. L’absence d’une finition véritablement sombre sur les iPhone 17 Pro avait surpris une partie des utilisateurs, habitués aux variantes Space Black, Graphite ou autres déclinaisons de gris presque noir proposées au fil des générations.

Selon Fixed Focus Digital, Apple aurait cette fois prévu de réintroduire une finition noire sur les iPhone 18 Pro. Ce choix permettrait de retrouver une option beaucoup plus traditionnelle pour les acheteurs qui ne souhaitent pas adopter la couleur signature de l’année.

C’est une décision assez logique sur une gamme Pro, où les finitions les plus sobres conservent généralement une forte demande auprès des professionnels et des utilisateurs qui gardent leur smartphone plusieurs années.

Le modèle argent pourrait en revanche disparaître

C’est surtout la troisième couleur qui a alimenté les rumeurs ces dernières semaines. Certaines sources évoquaient jusqu’ici une finition argentée, tandis que d’autres misaient sur le retour du noir. Fixed Focus Digital affirme désormais que le modèle Argent ne serait « très probablement » pas commercialisé.

Le leaker explique que les iPhone 18 Pro seraient déjà entrés en production à grande échelle et qu’aucune version argentée n’aurait été observée sur les lignes de fabrication. Cette information reste évidemment à considérer avec prudence. L’absence d’une couleur dans une partie de la production ne constitue pas une confirmation définitive de son abandon, et Apple ne devrait officialiser sa gamme qu’au moment de son événement.

Mais à quelques jours du lancement attendu, ce type d’indication devient plus crédible que les premières fuites apparues plusieurs mois auparavant.

Trois couleurs seulement, un choix étonnamment limité

Si Apple se limite réellement à Dark Cherry, Sky Blue et Black, la gamme Pro serait particulièrement restreinte. Google propose plusieurs finitions sur ses Pixel 11 Pro, tandis que Samsung multiplie les variantes sur le Galaxy S26 Ultra, parfois avec des coloris exclusifs selon les canaux de distribution.

Apple adopte historiquement une approche plus resserrée sur ses modèles Pro, mais trois options seulement laisseraient peu de place aux utilisateurs cherchant une finition blanche ou argentée.

Le contraste serait encore plus marqué si la gamme standard des iPhone 18 proposait davantage de couleurs. La stratégie pourrait néanmoins être volontaire : Apple réserve souvent les teintes les plus sobres à ses appareils premium et utilise une seule couleur forte pour donner une identité visuelle à la génération.

Le Dark Cherry pourrait devenir la nouvelle couleur star

Parmi les trois finitions évoquées, le Dark Cherry est évidemment celle qui attire le plus l’attention. Apple n’a jamais hésité à explorer différentes nuances de rouge sur ses produits, mais les modèles Pro ont rarement adopté une couleur aussi profonde. Un bordeaux sombre pourrait offrir un compromis intéressant entre originalité et sobriété.

Contrairement au Orange Cosmique, immédiatement reconnaissable mais potentiellement polarisant, une teinte Dark Cherry pourrait mieux convenir à un public premium tout en restant suffisamment différente du noir.

Cette couleur pourrait aussi fonctionner particulièrement bien avec un châssis métallique si Apple conserve la construction en aluminium introduite sur la génération précédente.

Le problème de décoloration des iPhone 17 Pro reste en suspens

La question des couleurs ne concerne toutefois pas uniquement l’esthétique. Certains propriétaires d’iPhone 17 Pro avaient signalé une évolution de la teinte de leur appareil après plusieurs mois, notamment sur certaines unités Orange Cosmique qui semblaient progressivement tirer vers des nuances rosées. Les rapports disponibles suggéraient un problème lié à l’usure ou à l’altération du revêtement appliqué sur le châssis.

Le phénomène ne concernait pas tous les appareils, mais il avait suffisamment attiré l’attention pour soulever des questions sur la durabilité des nouvelles finitions. Si Apple utilise effectivement une architecture similaire pour les iPhone 18 Pro, la manière dont les couleurs sont appliquées deviendra donc un point important à surveiller.

Un nouveau procédé de finition pourrait faire la différence

Le maintien d’un châssis en aluminium ne signifie pas nécessairement que les mêmes problèmes se reproduiront. Apple peut modifier le procédé d’anodisation, la composition du revêtement ou les traitements de surface sans changer fondamentalement le matériau utilisé.

C’est précisément ce qui pourrait déterminer la résistance du Dark Cherry ou du Sky Blue à l’usure, aux rayures et à l’exposition prolongée à la lumière.

Les finitions très colorées sont généralement plus sensibles visuellement à ce type de vieillissement qu’un argent naturel, car la moindre altération devient immédiatement perceptible. Un rouge profond pourrait donc être magnifique au lancement tout en exigeant une maîtrise très fine du traitement de surface.

La couleur devient un outil marketing de plus en plus important

Les smartphones haut de gamme évoluent aujourd’hui de manière très progressive sur le plan du design. Les différences de silhouette entre deux générations successives sont parfois minimes, ce qui rend la couleur particulièrement importante pour créer une impression de nouveauté.

Apple maîtrise parfaitement cette mécanique.

Une finition distinctive devient immédiatement associée à une génération : Deep Purple, Desert Titanium, Cosmic Orange ou potentiellement Dark Cherry. Elle permet également de rendre le nouveau modèle reconnaissable dans les publicités, les boutiques et les réseaux sociaux sans avoir besoin de modifier radicalement son architecture.

Dans ce contexte, le choix de la couleur signature devient presque aussi stratégique que certains changements matériels.

Apple pourrait jouer davantage la sobriété cette année

La palette supposée de l’iPhone 18 Pro semble toutefois plus mature que celle de la génération précédente. Dark Cherry, Sky Blue et Black constituent des couleurs relativement faciles à intégrer dans un environnement professionnel ou à conserver plusieurs années.

Même le bleu ciel reste généralement plus discret qu’un orange vif. Cela pourrait correspondre à une volonté de repositionner légèrement l’esthétique des modèles Pro, surtout si Apple réserve des teintes plus audacieuses à l’iPhone 18 standard ou à d’autres appareils de la gamme.

Le retour du noir renforcerait particulièrement cette impression.

La concurrence propose davantage de choix

Le marché Android suit souvent une approche différente. Samsung propose régulièrement plusieurs finitions sur ses modèles Ultra, auxquelles peuvent s’ajouter des couleurs exclusives vendues directement sur son site. Google a également développé une identité plus colorée avec ses Pixel récents, en utilisant des nuances comme Canyon ou Olive en complément des traditionnels noirs et blancs.

Apple semble au contraire préférer une sélection plus courte, où chaque couleur possède davantage de poids dans la communication.

Cette approche simplifie aussi la production et la gestion des stocks, mais elle peut frustrer les utilisateurs qui attendent davantage de personnalisation sur un smartphone vendu à un tarif premium.

Trois couleurs suffisent-elles encore sur un smartphone Pro ?

C’est finalement la question que soulève cette fuite. Apple possède une clientèle suffisamment importante pour pouvoir proposer davantage de finitions sans forcément fragmenter excessivement sa gamme. Une quatrième couleur argentée ou blanche aurait permis de couvrir presque tous les profils : une option sombre, une claire, une colorée et une intermédiaire.

Se limiter à trois choix paraît donc particulièrement conservateur. Mais, Apple préfère généralement contrôler très précisément son catalogue plutôt que multiplier les variantes, et la marque sait qu’une grande partie des acheteurs utilisera de toute façon une coque.

Il faudra attendre le 9 septembre pour connaître la palette définitive

Pour l’instant, aucune de ces couleurs n’a été confirmée officiellement par Apple. Les informations de Fixed Focus Digital deviennent intéressantes à mesure que la production avancerait, mais elles restent des fuites jusqu’à la présentation officielle.

Le rendez-vous du 9 septembre devrait permettre de découvrir la gamme définitive des iPhone 18 Pro et de vérifier si Apple abandonne réellement toutes les couleurs de l’année précédente.

Si Dark Cherry, Sky Blue et Black constituent bien les trois seules options, la génération 2026 marquera un changement visuel assez net : moins spectaculaire que le Cosmic Orange, mais probablement plus facile à adopter sur la durée.

Et après une année où l’absence de noir avait suscité autant de réactions que l’arrivée de l’orange, Apple pourrait simplement avoir choisi de revenir à une recette plus équilibrée.