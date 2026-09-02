Le September Drop d’Android est arrivé, avec cinq nouveautés réparties entre Gemini, Find Hub et Google Messages. Contrairement à certaines mises à jour centrées sur les derniers Pixel ou Galaxy, celle-ci vise un parc beaucoup plus large : selon les fonctions, la compatibilité remonte jusqu’à Android 9.

Google mise surtout sur des usages très concrets. Find Hub peut désormais mémoriser l’endroit où vous avez rangé un objet non équipé de tracker, Motion Assist tente de réduire le mal des transports, tandis que Gemini Live, Google Keep et Messages gagnent de nouvelles intégrations.

Find Hub peut désormais se souvenir de l’endroit où vous avez rangé un objet

La nouveauté la plus originale concerne Find Hub. Google permet désormais de demander à Gemini de mémoriser l’endroit où vous avez rangé un objet physique, même si celui-ci n’est équipé d’aucune balise Bluetooth.

L’exemple donné par Google est celui d’un passeport. Il suffit de dire à Gemini de retenir qu’il a été rangé dans un tiroir de la chambre, avec la possibilité d’ajouter une photo. L’information est ensuite enregistrée dans un nouvel onglet consacré aux objets mémorisés dans Find Hub.

Lorsque l’objet est à nouveau nécessaire plusieurs semaines ou plusieurs mois plus tard, l’utilisateur peut simplement interroger Gemini ou ouvrir Find Hub pour retrouver l’emplacement enregistré.

L’idée est particulièrement pertinente pour les objets que l’on utilise rarement et auxquels il serait excessif d’attacher un tracker permanent. Un document administratif, un double de clés, un chargeur spécifique ou un accessoire de voyage peuvent ainsi être enregistrés comme de simples souvenirs de localisation.

Gemini devient peu à peu une mémoire externe pour Android

Cette fonctionnalité est intéressante parce qu’elle élargit le rôle de Gemini. L’assistant n’est plus seulement utilisé pour rechercher une information ou interpréter du contenu, mais aussi pour conserver un contexte personnel fourni volontairement par l’utilisateur.

Find Hub se rapproche ainsi d’un véritable catalogue des choses importantes, qu’elles soient suivies en temps réel par une balise ou simplement associées à un emplacement mémorisé.

La différence peut sembler légère, mais elle change la logique du service. Google ne cherche plus uniquement à répondre à la question « où est cet objet maintenant ? », mais aussi à « où ai-je décidé de le ranger la dernière fois ? ».

La fonction nécessite Android 16 ou une version ultérieure et sera disponible dans les pays où Gemini et Find Hub sont tous les deux pris en charge.

Motion Assist arrive avec Android 17

Autre nouveauté importante, Motion Assist tente de réduire l’inconfort ressenti par certaines personnes lorsqu’elles utilisent leur smartphone dans une voiture ou un autre véhicule en mouvement. Le principe repose sur un ensemble de bulles discrètes affichées à l’écran. Elles se déplacent en fonction des mouvements du véhicule afin de rapprocher les informations perçues par les yeux de celles détectées par l’oreille interne.

Le décalage entre ces deux signaux est l’un des facteurs associés au mal des transports. Lire un texte statique sur un écran alors que le corps ressent accélérations, virages ou freinages peut ainsi provoquer nausées ou vertiges chez certains utilisateurs.

Google permet d’activer automatiquement Motion Assist pendant un trajet, de l’ajouter aux réglages rapides et de modifier l’apparence des bulles, notamment leur forme, leur couleur et leur opacité.

Google arrive après Apple, OPPO et Vivo

Cependant, Motion Assist n’est pas une idée totalement nouvelle. Apple propose déjà Vehicle Motion Cues depuis iOS 18, avec des points animés placés autour de l’écran et synchronisés avec les mouvements du véhicule.

OPPO et Vivo ont également développé leurs propres variantes de cette technologie.

Google arrive donc relativement tard, mais son intégration directement dans Android 17 peut donner à la fonction une portée beaucoup plus large à terme. Elle ne restera pas nécessairement cantonnée aux Pixel et pourra progressivement être adoptée par différents constructeurs utilisant la nouvelle version du système.

Comme toujours avec ce type de fonction, son efficacité peut varier d’une personne à l’autre. Motion Assist ne doit pas être considéré comme une solution médicale universelle, mais comme un outil destiné à réduire l’inconfort dans certaines situations.

Guided Vision transforme Gemini Live en assistant visuel

Le September Drop ajoute également Guided Vision, une nouvelle fonction d’accessibilité intégrée à Gemini Live. Elle permet de partager la caméra du smartphone avec Gemini et d’obtenir des descriptions vocales de ce qui se trouve devant l’utilisateur. Google cite notamment la lecture de petites inscriptions sur un emballage, la consultation d’un menu dans un restaurant peu éclairé ou la recherche d’un objet dans une pièce.

L’intérêt de Guided Vision réside surtout dans son caractère interactif. Si la caméra n’est pas correctement orientée, Gemini peut guider l’utilisateur vocalement en lui demandant de déplacer le téléphone ou de parcourir une scène dans une autre direction.

La fonction est pensée en priorité pour les personnes aveugles ou malvoyantes et peut être lancée depuis les raccourcis d’accessibilité ou directement depuis le menu TalkBack.

Elle doit arriver prochainement sur les appareils fonctionnant sous Android 9 ou une version ultérieure dans les régions où Gemini est disponible.

Google Keep s’invite directement dans Google Messages

Google rapproche également Messages et Keep. Depuis l’icône « + » dans une conversation Google Messages, les utilisateurs peuvent désormais ouvrir une note ou une liste Keep et la partager avec les autres participants. Une liste de courses, des notes de voyage ou une sélection d’idées peuvent ainsi être consultées et modifiées par tous les membres d’une discussion sans quitter Messages.

L’intégration est simple, mais elle illustre bien la stratégie actuelle de Google : relier davantage ses services au lieu de les laisser fonctionner comme des applications indépendantes.

Pour organiser un voyage ou gérer une liste commune, le passage permanent entre Messages et Keep devient inutile. Le document collaboratif est directement intégré au contexte dans lequel la discussion a lieu.

Les conversations deviennent également personnalisables

La dernière nouveauté concerne les thèmes de discussions dans Google Messages. Chaque conversation peut désormais recevoir son propre arrière-plan, qu’il s’agisse d’un fond fourni par Google ou d’une photo personnelle. Les bulles de messages peuvent ensuite adopter automatiquement des couleurs adaptées à l’image choisie, avec la possibilité de sélectionner manuellement d’autres teintes.

Il s’agit essentiellement d’une fonction esthétique, déjà courante dans plusieurs applications concurrentes, mais qui apporte davantage de personnalisation à Google Messages.

Google continue ainsi à enrichir son application de messagerie au moment où le RCS prend une place de plus en plus importante dans les échanges entre smartphones Android et iPhone.

Toutes les fonctions ne demandent pas la même version d’Android

L’un des aspects particuliers de ce September Drop est la dispersion des prérequis techniques. Google ne distribue pas ces nouveautés comme un bloc dépendant d’une seule mise à jour du système, mais principalement à travers ses applications et services.

Chat theme est déjà disponible dans Google Messages, tandis que l’intégration de Google Keep commence à être déployée. Motion Assist nécessite Android 17, alors que la mémorisation d’objets dans Find Hub fonctionne à partir d’Android 16. Guided Vision sera nettement plus accessible puisqu’elle doit fonctionner dès Android 9.

Cette fragmentation peut compliquer légèrement la lecture de la mise à jour, mais elle possède aussi un avantage : Google peut apporter certaines fonctions importantes à des smartphones relativement anciens sans dépendre d’une mise à jour complète du constructeur.

Les Feature Drops ne concernent plus seulement les Pixel

Cette évolution montre également comment Google a progressivement changé sa manière de faire évoluer Android. Les nouveautés ne passent plus nécessairement par une version majeure du système. Gemini, Messages, Find Hub ou les services Google Play peuvent évoluer indépendamment et ajouter de nouvelles capacités à des millions d’appareils déjà commercialisés.

Le résultat est moins spectaculaire qu’un grand lancement annuel, mais souvent plus utile.

Un utilisateur n’a pas besoin de posséder le dernier Pixel 11 Pro ou un Galaxy S26 Ultra pour profiter de toutes les nouveautés annoncées ce mois-ci. Certaines sont accessibles sur des appareils sortis plusieurs années auparavant.

C’est un avantage important face à la fragmentation historique d’Android.

Find Hub est probablement la fonction la plus intéressante du lot

Motion Assist est sans doute la nouveauté la plus visuelle, notamment parce qu’elle répond directement à Vehicle Motion Cues d’Apple. Mais, la mémorisation des objets dans Find Hub pourrait avoir un impact plus régulier au quotidien.

Nous possédons beaucoup plus d’objets susceptibles d’être égarés que de trackers permettant de les suivre. L’idée de demander simplement à Gemini de retenir où quelque chose a été rangé constitue donc une solution beaucoup plus légère. Elle repose sur une technologie relativement banale — enregistrer une note, un emplacement et éventuellement une photo — mais l’intégration avec Gemini supprime presque toute friction. Il suffit de le dire au moment où l’objet est rangé.

C’est probablement ce type d’usage qui permettra à Gemini de devenir réellement utile sur Android. Pas nécessairement en réalisant des démonstrations spectaculaires, mais en prenant en charge de petites tâches que l’utilisateur oubliait jusque-là de noter lui-même.

Avec ce September Drop, Google montre ainsi une direction assez claire : l’IA ne doit plus simplement vivre dans une fenêtre de chat. Elle doit progressivement se fondre dans Android, se souvenir du contexte et intervenir dans les applications où son aide devient réellement pertinente.