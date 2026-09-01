Le premier iPhone pliable d’Apple n’est même pas encore officiel que son coût de possession commence déjà à inquiéter. Au-delà d’un prix de lancement attendu au-dessus des 2 000 dollars, remplacer son grand écran flexible pourrait dépasser les 1 100 dollars selon l’estimation d’un spécialiste de la réparation.

Ce tarif n’a rien d’officiel et Apple n’a encore communiqué ni grille de réparation ni formule AppleCare dédiée. Mais, il met en lumière l’un des plus grands défis du futur « iPhone Ultra » : Apple ne devra pas seulement convaincre que son pliable vaut son prix. Il faudra aussi rassurer les utilisateurs sur ce qu’il leur en coûtera si sa pièce la plus fragile vient à céder.

Plus de 1 100 dollars pour remplacer l’écran interne ?

L’estimation vient de Ricky Panesar, fondateur de l’entreprise britannique de réparation iCorrect. Selon lui, le remplacement du grand écran pliable pourrait coûter autour de 850 livres sterling, soit approximativement 1 150 dollars selon le taux de conversion utilisé.

Il ne s’agit absolument pas d’un tarif fourni par Apple.

Le smartphone n’ayant pas encore été présenté, les réparateurs indépendants ne disposent évidemment ni des pièces finales ni de la documentation officielle permettant d’établir un prix précis. L’estimation doit donc être considérée comme une projection basée sur la complexité supposée du produit.

Ce serait l’une des réparations les plus coûteuses jamais vues sur un iPhone

Si cette prévision se rapproche du tarif final, remplacer la dalle interne reviendrait à acheter un iPhone haut de gamme complet. Cela changerait fortement l’équation économique du produit.

Sur un smartphone traditionnel, une casse d’écran reste désagréable mais généralement très inférieure à la valeur totale de l’appareil. Sur un pliable à plus de 2 000 dollars, la pièce principale peut représenter une part considérable du prix de vente.

Et contrairement à une batterie ou à un port USB, l’écran flexible est précisément l’un des composants les plus sollicités mécaniquement.

Les écrans pliables coûtent déjà extrêmement cher à réparer

Apple ne serait évidemment pas seul dans cette situation. Les Galaxy Z Fold de Samsung affichent eux aussi des coûts de remplacement particulièrement élevés pour leur dalle intérieure. Selon les modèles et les marchés, la facture se compte déjà en plusieurs centaines de dollars. Les composants nécessaires sont beaucoup plus complexes qu’un OLED traditionnel.

Il faut gérer la dalle flexible elle-même, ses différentes couches de protection, le mécanisme de pliage et une structure capable de supporter des milliers de cycles d’ouverture. Un écran pliable est donc moins une simple pièce détachée qu’un véritable sous-ensemble mécanique.

Apple pourrait même payer plus cher que Samsung

Panesar avance une raison supplémentaire pour expliquer son estimation. Samsung produit ses propres écrans pliables via Samsung Display, Apple, lui, devrait également utiliser des panneaux provenant de Samsung Display, mais sans disposer de la même intégration industrielle directe. Cela pourrait augmenter le coût des pièces.

Le futur iPhone utiliserait en parallèle plusieurs solutions spécifiques développées par Apple autour de la charnière et de la structure de l’écran. Plus ces composants sont propriétaires, plus leur remplacement peut devenir complexe lors des premières années.

La charnière pourrait faire toute la différence

Le futur iPhone pliable est justement attendu avec un système de charnière particulièrement sophistiqué. Apple chercherait depuis plusieurs années à réduire fortement la visibilité du pli au centre de l’écran. Pour y parvenir, l’entreprise aurait développé une architecture capable de mieux répartir la pression sur la dalle lorsqu’elle se ferme. Plusieurs matériaux inhabituels ont été évoqués par les différentes fuites autour du projet.

Mais, Apple n’a encore confirmé aucun détail.

Une chose paraît néanmoins probable : si la firme a réellement attendu aussi longtemps avant d’entrer sur le marché du pliable, elle devrait proposer une mécanique assez différente des premières générations concurrentes.

Une mécanique sophistiquée signifie aussi une réparation plus difficile

L’innovation possède néanmoins une conséquence. Lorsqu’un appareil utilise des pièces totalement nouvelles, les techniciens disposent de moins d’expérience pour les démonter et les remplacer.

Les outils doivent être adaptés, les procédures doivent être développées, les fournisseurs doivent fabriquer suffisamment de pièces détachées. Pendant les premières années, les réparations indépendantes peuvent donc être beaucoup plus difficiles.

Apple pourrait par ailleurs choisir de remplacer plusieurs composants simultanément plutôt que de réparer uniquement la dalle, ce qui ferait mécaniquement grimper la facture.

Le premier iPhone pliable reste un produit de première génération

C’est précisément ce qui rend le coût potentiel préoccupant. Apple possède évidemment une immense expérience dans la fabrication de smartphones. Mais, un iPhone pliable reste une nouvelle catégorie mécanique pour la marque. Une charnière doit continuer à fonctionner après des dizaines ou centaines de milliers d’ouvertures, l’écran doit résister aux pliages répétés, les différentes couches de la dalle ne doivent pas se décoller et la poussière doit rester éloignée des pièces mobiles.

Même Samsung, qui commercialise des Fold depuis 2019, continue d’améliorer ces éléments à chaque génération.

Attendre longtemps ne supprime pas tous les risques d’une première génération

Apple a souvent la réputation d’arriver tard sur un marché pour éviter les erreurs de jeunesse. Cette stratégie fonctionne dans certains domaines. Mais, elle ne permet pas d’éliminer complètement les problèmes liés à un nouveau produit. Les tests en laboratoire ne reproduisent jamais parfaitement plusieurs millions d’utilisateurs ouvrant leur téléphone de façons différentes, dans des climats différents et pendant plusieurs années.

Le futur iPhone pliable devra donc passer un test beaucoup plus difficile après son lancement : la vie réelle.

Le prix de départ pourrait déjà dépasser 2 000 dollars

Les estimations actuelles placent le futur foldable d’Apple autour de 2 000 dollars ou davantage. Certaines projections montent même sensiblement plus haut selon la capacité de stockage. Là encore, aucun tarif n’a encore été annoncé par Apple. Mais, un tel positionnement serait cohérent avec le marché actuel. Un pliable Apple combine plusieurs composants premium, un grand écran flexible et probablement une disponibilité limitée lors des premiers mois.

Le fabricant aura donc peu de raisons de chercher immédiatement un prix agressif.

La facture totale pourrait devenir vertigineuse sans assurance

À plus de 2 000 dollars à l’achat et potentiellement plus de 1 000 dollars pour un écran endommagé, la question d’AppleCare devient presque incontournable. Ricky Panesar estime d’ailleurs que la couverture AppleCare adaptée à un tel appareil pourrait elle-même coûter plus cher que sur les iPhone traditionnels. Il évoque aussi des franchises plus importantes pour certaines réparations.

Ce ne sont là encore que des hypothèses. Apple pourrait parfaitement décider de subventionner davantage certaines réparations afin de rassurer les premiers acheteurs. Mais, le coût intrinsèque de l’écran lui laissera moins de marge que sur un smartphone classique.

AppleCare pourrait devenir une partie essentielle du produit

Sur un MacBook ou un iPhone Pro, AppleCare est souvent perçu comme une option. Sur un appareil pliable à plus de 2 000 dollars, il pourrait presque être considéré comme un élément du budget d’achat. Le raisonnement devient simple. Un utilisateur prêt à investir une somme aussi importante cherchera probablement à éviter le risque de devoir payer la moitié du prix du téléphone après une chute.

Apple pourrait donc utiliser son assurance comme un argument important lors du lancement. Les conditions exactes seront presque aussi intéressantes que la fiche technique.

Tous les regards se tournent vers le 9 septembre

Apple a officiellement programmé son grand événement de rentrée au 9 septembre 2026, sous le slogan « Surprise and shine ». Son premier iPhone pliable est largement attendu parmi les annonces, mais Apple n’a pas encore confirmé sa présence. Même si le téléphone est présenté à cette occasion, certaines informations évoquent une commercialisation plus tardive, potentiellement en octobre.

Il faudra surtout attendre l’annonce pour connaître son nom définitif, son prix et sa disponibilité. « iPhone Ultra » reste pour l’instant une appellation officieuse.

Les tarifs de réparation seront presque aussi importants que le prix du téléphone

Apple ne communique généralement ses informations complètes de réparation qu’autour de la commercialisation d’un nouveau produit. C’est donc à ce moment-là que l’estimation de 1 150 dollars pourra être confrontée à la réalité.

Le tarif réel pourrait être inférieur. Il pourrait aussi être tout aussi spectaculaire. La grille AppleCare permettra également de comprendre comment Apple envisage la durabilité économique de son premier pliable.

Pour un produit de cette catégorie, le coût d’achat n’est plus suffisant pour juger son positionnement.

Apple devra prouver que son retard a servi à quelque chose

La marque arrive plusieurs années après Samsung, Huawei, Honor, OPPO ou Google. Cette attente crée nécessairement une exigence supplémentaire. Le premier iPhone pliable ne pourra pas simplement fonctionner correctement.

Il devra donner l’impression qu’Apple a utilisé ces années pour résoudre une partie des faiblesses historiques du format. La pliure, la charnière, l’épaisseur, mais surtout la durabilité. Car un smartphone pliable à plus de 2 000 dollars avec un écran susceptible de coûter plus de 1 000 dollars à remplacer n’a pas seulement besoin d’être spectaculaire lorsqu’on l’ouvre.

Il doit surtout être suffisamment fiable pour que son propriétaire n’ait jamais à découvrir si cette estimation était exacte.