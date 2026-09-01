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Sonos Beam Ultra, Ace Ultra et Sonos 27 : la marque relance son écosystème avec de l’IA et une approche plus prudente

Sonos Beam Ultra, Ace Ultra et Sonos 27 : la marque relance son écosystème avec de l’IA et une approche plus prudente

Sonos revient avec sa plus grosse offensive produit depuis la crise de son application en 2024. Lors d’un événement organisé à New York, Sonos a dévoilé deux nouveaux appareils — la Beam Ultra et le Sonos Ace Ultra — ainsi qu’une refonte logicielle baptisée Sonos 27, qui place l’intelligence artificielle au cœur de son futur écosystème audio.

Mais le plus intéressant n’est peut-être pas la quantité de nouveautés. Après avoir brutalement imposé une nouvelle application qui avait provoqué une vague de critiques, Sonos semble avoir changé de méthode : déploiements progressifs, fonctions en early access et activation volontaire. Autrement dit, la marque tente autant de reconstruire la confiance que de moderniser ses produits.

Sonos 27 devient la nouvelle colonne vertébrale de l’écosystème

La nouvelle version du système audio constitue le cœur de l’annonce. Sonos 27 introduit plusieurs fonctions destinées à rendre l’écosystème plus flexible, plus automatisé et surtout plus ouvert à l’IA. La marque ne veut plus seulement que son application serve à lancer Spotify ou régler le volume.

Elle veut transformer son système en plateforme capable d’accueillir des assistants, des agents personnalisés et des modèles tiers.

C’est une évolution stratégique importante.

Sonos développe son propre assistant vocal

La première brique s’appelle Sonos 27voice . Il s’agit d’un assistant vocal développé en interne, pensé avant tout pour le contrôle de la musique et du système. La fonction arrivera en early access cet automne et sera proposée sur une base volontaire.

Tous les produits Sonos équipés d’un microphone pourront en profiter. Le positionnement semble volontairement ciblé. Sonos ne cherche pas nécessairement à reproduire Alexa ou Gemini dans leur intégralité.

L’objectif est plutôt de construire un assistant profondément intégré à l’expérience audio.

Sonos veut aussi connecter ChatGPT, Gemini et d’autres modèles

La nouveauté la plus ambitieuse est probablement Sonos 27mcp . Cette couche permettra de connecter des modèles d’IA externes, comme ChatGPT ou Google Gemini, à l’écosystème Sonos.

Le lancement en early access est prévu pour le 8 septembre. L’idée est d’aller bien au-delà des commandes vocales classiques. Un modèle externe pourrait théoriquement comprendre des requêtes plus complexes, exploiter davantage de contexte et orchestrer plusieurs appareils Sonos.

C’est une manière pour la marque de profiter de l’innovation IA sans dépendre d’un seul fournisseur.

Google Assistant reste pourtant absent

Néanmoins, il y a une étrangeté. Sonos permet de connecter Gemini via Sonos 27mcp , mais Google Assistant n’est toujours pas pris en charge nativement. La distinction est importante. Gemini est un modèle et un assistant moderne, Google Assistant est historiquement intégré à de nombreux appareils domestiques. Son absence rappelle que les relations entre plateformes audio et grands écosystèmes restent complexes.

Sonos veut manifestement ouvrir la porte aux modèles IA tout en gardant le contrôle sur sa propre couche d’interaction.

Jusqu’à dix agents personnalisés seront possibles

Sonos prévoit également une fonction beaucoup plus expérimentale. Les utilisateurs pourront créer jusqu’à 10 agents personnalisés. Chaque agent pourra recevoir un rôle, une personnalité et une voix spécifiques. Sonos imagine par exemple un détective sombre donnant les nouvelles du matin, ou un coach motivant murmurant des encouragements au réveil.

Le concept relève encore davantage de l’expérimentation que de la nécessité. Mais, il montre à quel point Sonos veut transformer l’audio domestique en interface conversationnelle.

Ces agents n’arriveront pas avant 2027

Toutefois, il faudra patienter. Les agents personnalisés ne sont pas prévus avant 2027. Sonos semble vouloir éviter de précipiter leur lancement. C’est probablement une bonne décision compte tenu de l’expérience récente de la marque avec son application.

Une fonction aussi profonde doit être fiable.

Personne ne veut qu’un agent expérimental rende un système multiroom instable. Sonos semble désormais avoir compris que la qualité du déploiement est aussi importante que la nouveauté elle-même.

Le système Sonos Fabric devient plus intelligent

La marque apporte également des évolutions importantes à Sonos Fabric, le nom donné à son architecture audio multiroom. Deux nouveautés se distinguent. La première permet d’utiliser certains haut-parleurs portables comme enceintes surround dans un système home cinéma. La seconde intègre enfin pleinement les casques Sonos dans l’écosystème domestique.

Ces changements sont moins spectaculaires que l’IA, mais probablement plus utiles pour beaucoup d’utilisateurs.

Les Sonos Play et Move 2 peuvent devenir des surrounds

Les enceintes sans fil compatibles, notamment Play et Move 2, pourront désormais être utilisées comme canaux surround. Le système détectera automatiquement leur position et leur rôle.

L’utilisateur n’aura donc pas besoin de relancer une configuration complexe dans l’application. Il suffira de placer les enceintes dans la pièce. Sonos adaptera automatiquement leur comportement. Cette simplicité est exactement ce que l’on attend d’un système audio domestique premium.

Il faudra utiliser deux enceintes

La fonction ne fonctionnera pas avec un seul haut-parleur. Il faudra utiliser une paire compatible. C’est logique. Un système surround repose sur deux canaux arrière pour créer une scène cohérente. La nouveauté reste néanmoins intéressante car elle transforme des enceintes portables déjà présentes dans la maison en composants home cinéma temporaires ou permanents.

La flexibilité devient un véritable argument.

Les casques rejoignent enfin réellement l’écosystème Sonos

Le premier Sonos Ace avait un défaut stratégique évident. Il s’agissait d’un bon casque, mais il restait relativement isolé du reste du système Sonos. Le Sonos Ace Ultra corrige ce problème. Grâce à la nouvelle fonction Headphone Linking, le casque devient un véritable nœud du réseau domestique. Le système peut détecter l’enceinte la plus proche et transférer automatiquement l’audio vers le casque.

Un bouton physique sur le Sonos Ace Ultra permettra de déplacer le son entre une enceinte et le casque.

Le smartphone ne sera même pas nécessaire. C’est exactement le type de fonction qui donne du sens à un écosystème. L’utilisateur regarde un film sur une Beam Ultra. Quelqu’un entre dans la pièce. Un bouton suffit pour transférer l’audio vers le casque.

La continuité devient plus importante que le produit lui-même.

Headphone Linking arrivera le 29 septembre

La fonction sera lancée en early access le 29 septembre, en même temps que les nouveaux casques. Sonos présente cette intégration comme une première étape. La marque laisse entendre que d’autres fonctions de continuité arriveront plus tard.

Aucun détail précis n’a encore été communiqué. Mais, le potentiel est évident. Synchronisation entre plusieurs casques, profils audio contextuels, ou encore transferts automatiques selon la pièce. Sonos dispose désormais de la base nécessaire.

L’application continue d’être reconstruite

Sonos poursuit également le travail sur son application. La nouvelle navigation ajoute des onglets fixes en bas de l’écran. Accueil, système, recherche. L’objectif est de rendre l’interface plus prévisible et plus simple. La marque affirme avoir intégré des retours provenant de sa communauté, y compris du subreddit Sonos.

Après la crise de 2024, cette attention aux retours utilisateurs est devenue presque obligatoire.

Les pièces peuvent être triées plus facilement

Une option de tri des pièces peut être épinglée en haut de l’interface. Cela permet d’accéder rapidement à une liste personnalisée. Dans une maison équipée de nombreux produits Sonos, ce type de détail compte énormément.

Un système multiroom devient rapidement difficile à gérer si l’interface ne permet pas de retrouver immédiatement la bonne pièce. Sonos travaille donc sur les petites frictions plutôt que sur une refonte spectaculaire.

Un bouton de volume virtuel fait son apparition

L’une des nouveautés les plus originales est un bouton de volume virtuel contrôlé avec deux doigts. Le geste imite une molette physique. Ce n’est pas une révolution fonctionnelle. Mais, c’est un détail d’interface qui apporte une forme de caractère.

L’audio domestique a longtemps été associé à des contrôles physiques. Sonos cherche ici à retrouver une partie de cette sensation dans une interface tactile. La fonction arrivera d’abord sur iOS.

Les contrôles sur l’écran verrouillé sont de retour

Autre amélioration attendue : les contrôles de lecture et de volume sur l’écran verrouillé. Ils ont commencé leur retour dès le 17 août. Ce type de fonction paraissait presque banal avant la refonte de l’application. Sa réintégration symbolise bien le chemin parcouru depuis la crise.

Sonos doit encore restaurer certaines bases avant de pouvoir convaincre avec ses nouveautés IA.

Le Sonos Ace Ultra corrige les faiblesses du premier Ace

Le nouveau casque Sonos Ace Ultra reprend largement le précédent design du modèle, mais améliore plusieurs éléments essentiels. Il utilise une nouvelle plateforme baptisée Headphone Engine 2. C’est cette architecture qui permet notamment l’intégration plus profonde au système Sonos.

Le design reste très proche du Ace. Les boutons semblent légèrement repositionnés, et le casque devient aussi un peu plus grand et gagne environ 10 grammes.

Sonos a développé de nouveaux drivers de 40 mm. La marque promet une meilleure qualité audio et davantage de contrôle. Il faudra évidemment attendre des tests pour juger du résultat réel. Le premier Ace proposait déjà une restitution solide. L’enjeu du modèle Ultra est donc moins de révolutionner le son que d’améliorer l’intégration, le confort et la réduction de bruit.

Dix microphones pour la réduction de bruit

Le casque passe à 10 microphones, soit deux de plus que son prédécesseur. Sonos affirme que l’ANC est désormais beaucoup plus efficace sur certaines fréquences spécifiques. À 65 Hz, typique d’un système de ventilation, la réduction serait 2,2 fois meilleure. Autour de 120 Hz, correspondant davantage au ronronnement d’un avion, l’amélioration atteindrait 1,8 fois.

Ces chiffres sont des données constructeur et devront être confirmés en conditions réelles.

L’ANC cible surtout les basses fréquences

Sonos insiste sur les fréquences les plus difficiles dans les transports et les environnements techniques. Avions, climatisation, moteurs. C’est logique. Les systèmes ANC sont particulièrement efficaces sur les bruits continus et graves.

La marque communique beaucoup moins sur les voix et les conversations. C’est souvent là que les différences entre casques haut de gamme deviennent plus visibles. Les tests face à Sony et Bose seront donc particulièrement intéressants.

Le Sonos Ace Ultra ajoute plusieurs niveaux de personnalisation. Un égaliseur trois bandes reste disponible pour les réglages rapides, un égaliseur huit bandes permet d’aller beaucoup plus loin. C’est une amélioration bienvenue.

Le premier Ace restait relativement limité sur ce point. Un casque premium doit permettre aux utilisateurs avancés d’ajuster réellement son rendu.

Un EQ adaptatif compense les fuites d’air

Sonos ajoute également une égalisation adaptative. Le système analyse les variations de contact entre les coussinets et la tête. Des lunettes, des cheveux, et des bijoux. Tous ces éléments peuvent créer de petites fuites d’air qui modifient le grave. Le casque ajuste alors automatiquement sa réponse.

C’est une fonction discrète mais techniquement intéressante. Elle cherche à garantir un son plus cohérent d’un utilisateur à l’autre.

Le casque prend en charge SBC et AAC, mais ajoute également aptX Adaptive Lossless. Cette compatibilité améliore son positionnement auprès des utilisateurs Android. La connexion USB-C permet aussi une lecture haute résolution jusqu’à 16 bits/48 kHz.

Sonos veut clairement rapprocher le Sonos Ace Ultra du niveau des meilleurs casques audiophiles grand public. La qualité réelle dépendra évidemment des transducteurs et du tuning.

Jusqu’à 35 heures avec réduction de bruit

L’autonomie progresse de cinq heures. Sonos annonce jusqu’à 35 heures d’écoute avec ANC activé. C’est un niveau compétitif. La recharge rapide permet également de récupérer environ 3 heures d’autonomie en seulement 3 minutes. Ce type de fonction est particulièrement utile en déplacement. Un casque premium doit pouvoir être oublié plusieurs jours dans un sac sans devenir une source de stress.

Quatre coloris au lancement

Le Sonos Ace Ultra sera disponible en noir, blanc, bleu agave et beige sable. Ces deux nouvelles teintes plus douces élargissent le positionnement esthétique. Sonos reste très attaché à une image design et domestique. Le casque doit donc fonctionner comme objet personnel autant que comme produit audio.

Il sera commercialisé le 29 septembre à 449 euros.

La Sonos Beam Ultra devient enfin une vraie barre Atmos compacte

La seconde nouveauté matérielle est la Sonos Beam Ultra. Elle constitue une refonte beaucoup plus importante que celle du casque. La nouvelle barre passe à une architecture 7.1.2, contre 5,0 pour la Beam Gen 2. La différence essentielle vient de l’ajout de deux haut-parleurs orientés vers le plafond. La Beam devient donc enfin une véritable barre Dolby Atmos capable de produire des effets verticaux physiquement.

La Beam Gen 2 utilisait surtout du traitement virtuel pour simuler la hauteur. La Sonos Beam Ultra possède désormais des transducteurs dédiés. Le son est projeté vers le plafond puis réfléchi vers l’auditeur.

Ce principe permet de créer une sensation d’élévation plus convaincante. Effets de pluie, avions, ambiances et musique spatiale. Dans une pièce adaptée, l’amélioration peut être significative.

La barre reste compacte malgré les nouveaux haut-parleurs

La Sonos Beam Ultra s’allonge légèrement. Elle mesure environ 10 cm de plus que la Beam Gen 2. Mais, elle reste nettement plus compacte qu’une grande barre de type Arc. C’est probablement son principal intérêt. Sonos veut proposer une vraie expérience Atmos sans imposer un énorme système sous le téléviseur.

Ce positionnement est particulièrement pertinent pour les appartements ou téléviseurs de taille moyenne.

Sonos a aussi revu le haut-parleur central. Nouveau guide d’onde, nouvelle mécanique, nouvelle conception acoustique, nouveau traitement DSP. L’objectif est d’améliorer la clarté des dialogues. C’est un domaine essentiel pour une barre de son. Une scène spectaculaire ne sert pas à grand-chose si les voix restent difficiles à comprendre.

Quatre niveaux d’amélioration des dialogues par IA

La Sonos Beam Ultra intègre également quatre niveaux de Speech Enhancement utilisant du traitement IA. Le système cherche à isoler et renforcer les voix dans les contenus complexes.

Cette approche répond à un problème réel. Les mixages modernes possèdent souvent une dynamique très large. Les dialogues peuvent être noyés dans la musique ou les effets. Sonos veut permettre à l’utilisateur d’ajuster précisément le niveau d’intervention.

Sonos utilise l’IA là où elle peut vraiment servir

C’est probablement l’une des meilleures illustrations de la stratégie Sonos 27. Toutes les fonctions IA ne sont pas également utiles. Un détective virtuel donnant la météo peut sembler gadget. Améliorer intelligemment la compréhension des dialogues répond à un besoin immédiat.

Sonos semble vouloir explorer les deux extrêmes. IA pratique, et IA personnalisable. Le succès dépendra de la capacité à distinguer ce qui apporte réellement de la valeur.

La Beam Ultra coûtera 699 euros

Le tarif augmente sensiblement par rapport à la Beam traditionnelle. La nouvelle barre sera proposée à 699 euros à partir du 29 septembre. Elle sera disponible en noir ou blanc mat. À ce niveau de prix, la concurrence est intense.

Sonos devra démontrer que son format compact et son intégration multiroom compensent l’existence de nombreuses barres Atmos plus puissantes.

Sonos joue une partie plus importante que le simple lancement de deux produits

Ces annonces arrivent dans un contexte particulier. En 2024, la refonte de l’application Sonos avait provoqué une crise majeure. Fonctions manquantes, bugs, instabilité et colère des utilisateurs. La marque avait dû passer plusieurs mois à réparer l’expérience. Cette période a profondément endommagé la confiance d’une communauté historiquement très fidèle.

Sonos 27 doit donc faire beaucoup plus que proposer de nouvelles fonctions.

C’est probablement pourquoi elle choisit désormais l’early access. Sonos 27voice sera optionnel, Sonos 27mcp commencera en accès anticipé, Headphone Linking suivra la même approche et les agents personnalisés attendront 2027. Cette méthode réduit le risque. Les utilisateurs enthousiastes peuvent tester les nouveautés, les autres continuent d’utiliser un système plus stable.

Après 2024, c’est probablement la seule stratégie raisonnable.

Le changement de méthode est presque aussi important que les nouveautés

Sonos avait précédemment fait l’erreur d’imposer un changement trop rapidement. Cette fois, la marque procède par étapes. C’est un signal intéressant. L’entreprise semble avoir compris qu’un système audio domestique n’est pas une application sociale que l’on peut modifier toutes les semaines. Les utilisateurs veulent avant tout qu’il fonctionne.

Un haut-parleur installé dans une maison peut rester en place dix ans. Le logiciel doit respecter cette stabilité.

L’IA représente néanmoins un nouveau risque

Cependant, Sonos doit rester prudente. Connecter ChatGPT, Gemini ou des agents personnalisés à un réseau de produits domestiques augmente la complexité. Plus de comptes, plus de permissions, plus de dépendances externes et plus de scénarios d’erreur. La marque devra expliquer clairement quelles données quittent le domicile et quelles commandes peuvent être effectuées par les modèles.

L’IA ne doit pas recréer la confusion que Sonos vient seulement de commencer à réparer.

Le local et le cloud devront être clairement séparés

Un assistant vocal pour modifier le volume n’a pas les mêmes implications qu’un modèle tiers connecté au réseau. Sonos devra donc offrir une transparence importante. Quel modèle traite la requête ? Quelles informations lui sont envoyées ? La commande reste-t-elle locale ? Les conversations sont-elles conservées ? Ce genre de questions deviendra central à mesure que le système gagne en intelligence.

La confiance logicielle sera désormais aussi importante que la qualité acoustique.

Sonos cherche à devenir une plateforme plutôt qu’un fabricant d’enceintes

C’est la transformation stratégique la plus visible. Historiquement, Sonos vendait surtout des haut-parleurs connectés. Avec Sonos 27, la marque veut devenir une couche audio intelligente pour toute la maison.

Enceintes, barres de son, casques, assistants, agents et modèles IA externes. Tout est relié par une même architecture. Le produit individuel perd un peu d’importance face à la cohérence de l’ensemble.

2026 ressemble donc à une année de reconstruction ambitieuse Sonos aurait pu choisir une stratégie prudente après la crise. Elle relance ses produits, ajoute de l’IA et transforme son architecture. La différence est qu’elle essaie cette fois de le faire progressivement. C’est une prise de risque, mais aussi une tentative de montrer que l’entreprise n’a pas perdu son ambition.

Sur le papier, la Beam Ultra semble résoudre une faiblesse claire de la Beam Gen 2. Le Ace Ultra corrige l’intégration insuffisante du premier casque. Les améliorations de l’application répondent à des demandes concrètes. Sonos 27mcp ouvre des possibilités intéressantes. Mais, la marque ne sera pas jugée uniquement sur ces fiches techniques.

Elle sera jugée sur la stabilité, la simplicité, la vitesse de l’application, la fiabilité du réseau, et la capacité à ne pas casser ce qui fonctionne déjà.