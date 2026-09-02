Accueil » Xiaomi 18 Fold : le nouveau pliable « mid-fold » sera présenté le 7 septembre

Xiaomi 18 Fold : le nouveau pliable « mid-fold » sera présenté le 7 septembre

Xiaomi 18 Fold : le nouveau pliable « mid-fold » sera présenté le 7 septembre

Xiaomi prépare un lancement particulièrement important pour sa rentrée. Le constructeur a confirmé que le Xiaomi 18 Fold sera présenté le 7 septembre lors de son événement flagship d’automne, et il vient d’en dévoiler officiellement le design après plusieurs fuites apparues ces derniers jours.

La marque donne même un nom à son approche : « mid-fold ». L’idée est de proposer un pliable plus compact qu’un grand format traditionnel, mais suffisamment généreux une fois ouvert pour rester crédible en multitâche et en consommation de contenus. Un positionnement intermédiaire que Xiaomi présente déjà comme une possible direction pour les futurs smartphones pliables.

Un pliable au format « passeport »

Le Xiaomi 18 Fold adopte un écran externe de 5,38 pouces et une dalle principale de 7,58 pouces. Xiaomi insiste sur l’équilibre entre compacité et confort d’utilisation. Fermé, le smartphone serait proche des dimensions d’un passeport et suffisamment léger pour être utilisé facilement à une main. Une fois ouvert, l’écran de 7,58 pouces adopte un nouveau ratio pensé pour le multitâche et la vidéo.

C’est précisément cette combinaison que la marque désigne sous le terme « mid-fold ».

Le constructeur estime que les grands pliables actuels proposent une excellente surface d’affichage une fois ouverts, alors que leurs propriétaires utilisent malgré tout très souvent l’écran externe. À l’inverse, les formats plus compacts gagnent en mobilité, mais imposent davantage de compromis lorsqu’on cherche une véritable expérience grand écran.

Le Xiaomi 18 Fold tente donc de se placer au milieu.

Xiaomi veut éviter le compromis classique des grands pliables

Cette réflexion autour des proportions est probablement plus importante que la simple diagonale des écrans. Les premiers grands smartphones pliables ont souvent privilégié un écran intérieur aussi imposant que possible, quitte à rendre l’appareil fermé relativement épais, étroit ou encombrant.

Les générations récentes cherchent au contraire à rapprocher l’expérience extérieure de celle d’un smartphone classique.

Xiaomi pousse cette logique plus loin en réduisant volontairement l’encombrement général du produit. L’objectif n’est pas de fabriquer le plus grand pliable du marché, mais de créer un appareil que l’on n’hésite pas à utiliser fermé tout au long de la journée, avant de l’ouvrir uniquement lorsque l’espace supplémentaire devient réellement utile.

Si l’ergonomie suit, cette approche pourrait répondre à l’un des principaux défis du segment.

Un design officiellement montré en rouge

Xiaomi a présenté le téléphone dans une finition rouge particulièrement visible. À l’arrière, le constructeur abandonne les énormes blocs circulaires devenus courants sur ses modèles Ultra au profit d’une barre photo horizontale. Trois caméras et un flash LED sont intégrés dans ce module. Cette disposition donne au Xiaomi 18 Fold une identité différente des précédents pliables de la marque et rappelle aussi que Xiaomi cherche à construire un flagship autonome plutôt qu’une simple déclinaison pliable de ses smartphones traditionnels.

Le design est relativement sobre malgré la couleur vive, ce qui pourrait aider à distinguer le produit dans un marché où les modules photo imposants deviennent presque systématiques.

Leica participe au système photo

Xiaomi a également confirmé l’implication de Leica dans le développement du système photographique. La marque n’a pas encore détaillé les caractéristiques exactes des trois capteurs, mais cette collaboration indique clairement que le 18 Fold ne sera pas traité comme un modèle secondaire.

C’est un point important. Les pliables ont longtemps imposé des compromis photographiques parce que leur architecture laisse moins de place aux grands capteurs, aux longues focales et aux systèmes de stabilisation. Xiaomi semble vouloir éviter cette logique en positionnant directement le 18 Fold parmi ses produits les plus ambitieux.

Lu Weibing, qui dirige les activités smartphones de Xiaomi, le décrit d’ailleurs comme le flagship le plus avancé de la gamme et comme un modèle destiné à rivaliser avec les séries numérotées traditionnelles.

Le Xring O3 sera au cœur du Xiaomi 18 Fold

Sous le capot, le Xiaomi 18 Fold utilisera le nouveau Xring O3, la deuxième grande génération de puce mobile conçue en interne par Xiaomi. Le SoC est déjà apparu dans plusieurs benchmarks avant son lancement officiel et constitue l’une des pièces les plus importantes de la stratégie de verticalisation du groupe.

Son intégration dans un pliable aussi stratégique n’est pas anodine.

Xiaomi aurait pu choisir une puce Qualcomm plus éprouvée pour limiter les risques sur un produit premium. En utilisant directement Xring O3, le constructeur montre au contraire qu’il estime désormais son silicium suffisamment mature pour équiper ses appareils les plus ambitieux.

Le Xiaomi Pad 9 Pro Max, présenté lors du même événement, utilisera également cette puce.

LPDDR6 : une autre vitrine technologique

Le Xiaomi 18 Fold fera aussi partie des premiers smartphones à utiliser la nouvelle mémoire LPDDR6 de CXMT. Xiaomi avait déjà confirmé cette intégration avant l’événement. Cette évolution peut apporter davantage de bande passante tout en améliorant potentiellement l’efficacité énergétique, deux éléments particulièrement importants pour les usages IA locaux et le multitâche.

Dans un appareil pliable, où l’écran principal encourage naturellement l’utilisation simultanée de plusieurs applications, une mémoire plus rapide peut avoir un impact concret sur la fluidité générale.

L’association Xring O3 + LPDDR6 montre surtout que Xiaomi veut utiliser le 18 Fold comme démonstrateur de ses technologies les plus récentes.

Surge OS 4 et MiMo pour l’IA locale

Le smartphone sera livré avec Surge OS 4 et intégrera le modèle d’IA local MiMo. Cette partie logicielle sera particulièrement importante pour justifier le nouveau format. Un écran de 7,58 pouces n’a d’intérêt que si le système sait réellement exploiter l’espace supplémentaire avec du multitâche, des fenêtres, des outils de productivité et des fonctions d’IA adaptées.

Xiaomi semble vouloir rapprocher davantage matériel, silicium et logiciel, à la manière de ce que font Apple ou Huawei dans leurs propres écosystèmes.

Le Xiaomi 18 Fold devient alors un produit stratégique au-delà du simple marché des pliables : il sert aussi à montrer jusqu’où Xiaomi peut aller lorsqu’il contrôle une part croissante de la plateforme.

Une nouvelle charnière « dragon bone »

La marque a également présenté une nouvelle structure de charnière baptisée « dragon bone ». Xiaomi ne s’est pas encore attardé publiquement sur tous les détails mécaniques, mais cette conception est censée renforcer la structure tout en maintenant un format compact.

Le constructeur indique aussi avoir développé un nouveau système de tests basé sur la simulation pour évaluer la durabilité du pliable. C’est un sujet essentiel. La finesse est devenue l’un des principaux arguments de vente des smartphones pliables, mais elle peut entrer en contradiction avec la rigidité et la résistance à long terme.

Le marché commence d’ailleurs à montrer les limites de cette course à la minceur, notamment lors de tests de torsion très sévères sur certains modèles concurrents. Xiaomi devra donc prouver que son nouveau format ne sacrifie pas la robustesse.

Le « mid-fold » pourrait devenir une nouvelle catégorie

Lu Weibing ne présente pas le Xiaomi 18 Fold comme un simple produit isolé. Selon lui, le format intermédiaire pourrait devenir une direction importante pour l’ensemble du marché.

Cette hypothèse est crédible. Les constructeurs ont déjà expérimenté plusieurs types de pliables : grands modèles livre, compacts à clapet, tri-folds et appareils particulièrement fins. Le prochain terrain de différenciation pourrait donc concerner moins la technologie de la charnière que les proportions générales de l’appareil.

Un smartphone pliable légèrement plus petit peut être plus agréable à transporter tout en conservant suffisamment d’espace pour offrir une vraie valeur une fois ouvert. C’est précisément le compromis que Xiaomi veut tester avec le Xiaomi 18 Fold.

Samsung a montré que les proportions peuvent tout changer

Le succès rapporté du Galaxy Z Fold 8 illustre déjà l’importance de ce paramètre. Samsung a récemment revu en profondeur les proportions de son Fold afin de proposer un appareil plus large et plus naturel lorsqu’il est fermé. La demande aurait dépassé les prévisions initiales du groupe.

Cette évolution montre qu’après plusieurs générations concentrées sur la finesse ou les performances, l’ergonomie générale revient au premier plan. Xiaomi semble tirer une conclusion similaire, mais avec une interprétation encore plus compacte. Le « mid-fold » pourrait donc devenir l’un des nouveaux champs de bataille du marché.

Un produit conçu pour rivaliser avec les flagships classiques

Le discours de Xiaomi est également révélateur. Le constructeur ne veut plus que les pliables soient considérés comme des produits expérimentaux ou comme des appareils de niche remplis de compromis.

Le Xiaomi 18 Fold est présenté comme un véritable flagship capable de rivaliser avec les meilleurs smartphones traditionnels de la marque. Cela signifie que les attentes seront élevées sur tous les aspects : photographie, autonomie, performances, logiciel, finition et durabilité. Le simple fait de se plier ne suffira plus à justifier son positionnement.

C’est probablement une évolution saine pour le segment.

L’événement du 7 septembre sera particulièrement chargé

Le Xiaomi 18 Fold ne sera pas seul sur scène. Xiaomi prévoit également de présenter les N70 Pro, N70 Max, N90 Max ainsi que le Xiaomi Pad 9 Pro Max. La tablette partagera le Xring O3 avec le smartphone pliable, renforçant l’idée d’une plateforme commune autour du nouveau silicium maison.

L’événement devrait donc être beaucoup plus qu’un simple lancement de smartphone.

Xiaomi semble préparer une démonstration complète de sa nouvelle génération de produits, avec le 18 Fold comme vitrine technologique.

Le 18 Fold pourrait être plus important pour Xiaomi que ses ventes réelles

Les pliables restent un segment relativement limité en volume par rapport aux smartphones classiques. Mais, leur rôle dépasse largement les ventes. Ils servent de laboratoire pour les nouvelles batteries, charnières, écrans, architectures internes et logiciels de multitâche.

Dans le cas du Xiaomi 18 Fold, ils servent également de vitrine pour Xring O3, la mémoire LPDDR6 et MiMo. Même si le produit reste cher et relativement confidentiel, il peut donc avoir un impact sur les futurs smartphones traditionnels de la marque.

C’est aussi pour cette raison que Xiaomi insiste autant sur son statut de flagship.

Le vrai test sera l’équilibre, pas la fiche technique

Sur le papier, le Xiaomi 18 Fold possède déjà de nombreux arguments. Un format plus compact, un écran intérieur suffisamment grand, un SoC maison, de la LPDDR6, une collaboration Leica et une nouvelle charnière. Mais, le succès du concept dépendra surtout de la manière dont ces éléments fonctionnent ensemble.

Si le téléphone est réellement agréable à utiliser fermé sans rendre l’écran intérieur trop petit, Xiaomi aura peut-être trouvé un compromis particulièrement pertinent. À l’inverse, un appareil trop compact pourrait perdre une partie de l’intérêt même du format pliable. C’est donc moins la taille exacte des écrans que la cohérence générale qui déterminera si le « mid-fold » mérite réellement de devenir une nouvelle catégorie.

Le 7 septembre permettra de découvrir les derniers détails, mais Xiaomi a déjà donné le ton : avec le 18 Fold, il ne veut plus simplement fabriquer un pliable plus fin ou plus puissant. Il veut redéfinir les proportions mêmes du produit.