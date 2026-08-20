À quelques semaines de la présentation officielle de l’iPhone 18 Pro, l’une des principales interrogations semble enfin trouver une réponse. Après plusieurs mois de rendus contradictoires, un nouveau leaker affirme avoir identifié la véritable teinte « Dark Cherry », appelée à devenir la nouvelle couleur phare de la gamme Pro.

Si cette fuite se confirme, Apple préparerait une finition bien plus sophistiquée qu’un simple rouge, avec un coloris profond mêlant des nuances de cerise, de bordeaux et de violet.

Une teinte plus sombre que prévu

Le leaker chinois Fixed-focus Digital, réputé pour plusieurs informations liées à Apple, estime que les rendus les plus foncés diffusés ces dernières semaines correspondent à la véritable finition retenue par Cupertino.

Selon lui, il ne s’agirait pas d’un rouge classique, mais d’une teinte rouge violacé très profonde, proche de la couleur d’une cerise mûre, d’où l’appellation « Dark Cherry ».

Cette description rejoint plusieurs précédentes indiscrétions, notamment celles de Mark Gurman (Bloomberg), qui évoquait déjà un « deep red », ainsi que les maquettes publiées par le leaker Sonny Dickson montrant l’iPhone 18 Pro Max dans quatre coloris, dont cette nouvelle finition.

Un coloris premium inspiré des grands crus

D’autres sources avaient déjà évoqué dès le printemps une nouvelle nuance comparable à un rouge vineux, susceptible de remplacer le coloris Orange cosmique proposé sur l’iPhone 17 Pro. La couleur aurait même été rapprochée d’une référence Pantone décrivant un rouge profond aux reflets légèrement pourpres.

Un autre informateur, Instant Digital, va dans le même sens en décrivant un mélange subtil de bordeaux, café et violet profond.

L’ensemble laisse imaginer une finition beaucoup plus élégante que les rouges plus vifs proposés par Apple ces dernières années sur certains modèles non Pro.

Apple continue de faire de la couleur un élément de différenciation

Si les évolutions matérielles restent au cœur de chaque nouvelle génération d’iPhone, Apple accorde également une importance croissante à ses finitions. Chaque année, la gamme Pro accueille une couleur exclusive destinée à renouveler l’identité visuelle des appareils sans modifier leur design général. Après le Titanium naturel, le Desert Titanium ou encore le Orange cosmique, Dark Cherry pourrait devenir la signature esthétique de la génération iPhone 18 Pro.

Les dernières maquettes apparues sur Internet montrent cette nouvelle finition aux côtés des coloris Noir, Argent et Bleu clair, un choix qui renforcerait encore son positionnement premium.

Un lancement qui pourrait être éclipsé par l’iPhone Ultra

Malgré l’engouement suscité par cette nouvelle couleur, l’attention devrait surtout se porter sur le premier iPhone pliable d’Apple, souvent désigné sous le nom d’iPhone Ultra dans les rumeurs. Attendu lors du même événement que les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max, ce nouveau modèle pourrait monopoliser les projecteurs en inaugurant une toute nouvelle catégorie dans le catalogue d’Apple.

Dans le même temps, plusieurs analystes anticipent une hausse sensible des prix. Les dernières estimations évoquent un tarif de départ compris entre 1 399 et 1 500 dollars pour l’iPhone 18 Pro, conséquence de l’augmentation du coût des composants et de la mémoire.

Si cette augmentation se confirme, le succès commercial du nouvel iPhone dépendra sans doute davantage de ses innovations que de sa palette de couleurs. Reste que Dark Cherry pourrait bien devenir l’une des finitions les plus marquantes jamais proposées sur un iPhone Pro, en apportant une touche d’élégance plus discrète et plus mature que les précédentes déclinaisons colorées.