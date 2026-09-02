John Ternus n’aura pas attendu longtemps avant de donner le ton de son mandat. Pour son premier jour à la tête d’Apple, le nouveau CEO a adressé un message aux employés dans lequel il remercie Tim Cook, désormais executive chairman, avant de se projeter immédiatement vers la suite. Et, le calendrier ne lui laisse guère le temps de s’installer : Apple doit tenir dès la semaine prochaine l’un de ses événements les plus importants de l’année.

Dans ce premier mémo interne, Ternus évoque notamment un « énorme lancement » prévu pour le 9 septembre, tout en promettant des produits déjà en développement et d’autres qui restent encore à imaginer. Un message volontairement fédérateur, mais qui montre aussi très clairement où le nouveau patron veut placer l’attention : sur les produits, l’ingénierie et la prochaine phase d’innovation d’Apple.

Un premier message placé sous le signe de la continuité

John Ternus commence son premier mémo en remerciant les employés pour leurs messages, mais réserve surtout une place importante à Tim Cook. Le nouveau CEO salue les connaissances et l’expérience transmises pendant la transition, tout en insistant sur la manière dont son prédécesseur a dirigé Apple au fil des années.

Il décrit notamment Cook comme un dirigeant ayant mené l’entreprise avec ses valeurs, sa décence et son humanité, avant de rappeler qu’il restera directement impliqué dans le groupe en tant qu’executive chairman.

Le ton est important. Ternus ne cherche pas à installer immédiatement une rupture avec l’ère Cook. Son premier geste consiste au contraire à s’inscrire dans sa continuité, tout en ouvrant progressivement une nouvelle séquence pour Apple.

C’est sans doute la transition la plus naturelle possible pour une entreprise dont le modèle repose autant sur la stabilité opérationnelle que sur la capacité à créer de nouveaux cycles de produits.

Le premier grand rendez-vous de Ternus arrivera dès le 9 septembre

Le nouveau CEO passe toutefois rapidement au sujet qui occupe probablement une grande partie des équipes Apple aujourd’hui : le prochain lancement produit. « Nous avons un énorme lancement la semaine prochaine qui va être phénoménal », écrit-il à ses équipes, tout en les remerciant pour le travail accompli afin de rendre l’événement possible.

Il fait évidemment référence à la keynote du 9 septembre, durant laquelle Apple devrait présenter sa nouvelle génération d’iPhone. Les iPhone 18 Pro sont attendus, mais toute l’attention pourrait surtout se concentrer sur le très attendu iPhone pliable, régulièrement désigné dans les rumeurs sous le nom d’« iPhone Ultra ».

Apple n’a évidemment pas confirmé ce nom, pas plus que la totalité de la gamme qui sera dévoilée. Mais le calendrier place immédiatement John Ternus dans une situation particulière : son premier grand événement comme CEO pourrait également devenir l’un des lancements matériels les plus importants de ces dernières années.

L’iPhone pliable pourrait devenir le premier symbole de l’ère Ternus

Si Apple dévoile effectivement son premier iPhone pliable le 9 septembre, l’association avec le nouveau dirigeant sera presque inévitable. Le produit n’a évidemment pas été conçu sous son mandat de CEO. Un appareil aussi complexe est développé pendant plusieurs années et a donc été préparé sous la direction de Tim Cook. Ternus connaît toutefois parfaitement le dossier puisqu’il supervisait jusqu’ici l’ingénierie matérielle d’Apple.

Son arrivée au sommet de l’entreprise au moment où celle-ci s’apprête potentiellement à ouvrir une nouvelle catégorie d’iPhone possède donc une forte dimension symbolique.

Après plusieurs années durant lesquelles Samsung, Huawei, Honor, OPPO ou encore Google ont exploré le marché du pliable, Apple pourrait enfin entrer dans la course avec sa propre interprétation du format.

Pour Ternus, difficile d’imaginer meilleure vitrine pour rappeler son profil profondément orienté produit et hardware.

Un ingénieur hardware à la tête d’Apple

Le choix de John Ternus marque déjà une évolution intéressante dans le profil du dirigeant d’Apple. Tim Cook était avant tout reconnu pour son expertise opérationnelle, sa maîtrise de la chaîne de production et sa capacité à transformer Apple en une machine industrielle et financière extrêmement efficace. Son mandat a évidemment été accompagné de nombreux nouveaux produits, mais son identité de dirigeant est restée très différente de celle d’un responsable directement issu de l’ingénierie.

Ternus arrive avec une autre histoire. Avant de devenir CEO, il dirigeait l’ingénierie matérielle d’Apple et supervisait le développement d’une grande partie du catalogue, de l’iPhone au Mac en passant par l’iPad et les autres appareils du groupe.

Cette différence de profil ne signifie pas qu’Apple va soudainement abandonner sa culture opérationnelle ou ses services. Elle pourrait toutefois remettre le produit physique encore davantage au centre du récit de l’entreprise.

Et son premier mémo va clairement dans cette direction.

« Des produits que nous n’avons même pas encore imaginés »

Après avoir évoqué le lancement du 9 septembre, Ternus élargit immédiatement son regard vers ce qui viendra après. Le nouveau CEO se dit tout aussi enthousiaste face aux « incroyables produits déjà en développement » et à ceux que les équipes n’ont « même pas encore imaginés ».

La formulation reste naturellement très générale. Elle aurait pu apparaître dans pratiquement n’importe quel message interne destiné à mobiliser les équipes. Mais, elle prend davantage de poids dans le contexte actuel d’Apple, alors que plusieurs nouvelles catégories de produits circulent depuis des mois dans les rumeurs.

La marque travaillerait notamment sur des AirPods équipés de caméras, différents appareils domestiques utilisant davantage l’intelligence artificielle, des robots pour la maison ainsi que de nouvelles générations d’écrans OLED sur une partie croissante de son catalogue.

Toutes ces pistes n’aboutiront pas forcément à des produits commerciaux. Apple explore régulièrement des dizaines de concepts avant d’en abandonner certains. Mais elles donnent une idée de l’étendue des domaines que Ternus pourrait devoir arbitrer au cours des prochaines années.

L’après-iPhone devient plus important que jamais

Le message du nouveau CEO intervient surtout à un moment où Apple doit préparer sa prochaine grande phase de croissance. L’iPhone reste le centre de gravité de l’entreprise, mais le marché du smartphone est devenu mature. Les cycles de renouvellement s’allongent et les différences entre générations sont souvent plus difficiles à rendre immédiatement perceptibles.

Le pliable pourrait apporter une première réponse en créant une nouvelle branche premium de la gamme, mais Apple devra également continuer à développer des catégories capables de compléter l’iPhone plutôt que de simplement dépendre de lui.

Les wearables, la santé, la maison connectée et l’intelligence artificielle apparaissent comme les territoires les plus évidents.

C’est également ce qui rend la référence aux futurs produits particulièrement intéressante dans le premier message de Ternus : il ne se contente pas de célébrer la prochaine génération d’iPhone, mais insiste immédiatement sur ce qui doit venir après.

L’IA restera l’un des dossiers les plus difficiles de son mandat

Même avec un profil profondément orienté hardware, John Ternus ne pourra pas diriger Apple uniquement à travers les produits physiques. L’intelligence artificielle restera l’un des dossiers stratégiques les plus importants du groupe.

Apple doit continuer à intégrer davantage d’IA générative dans ses appareils, tout en maintenant sa promesse traditionnelle autour de la confidentialité, du traitement local et de l’intégration verticale entre matériel et logiciel.

Cette équation est particulièrement complexe, car ses principaux concurrents avancent très vite. Google pousse Gemini dans Android et ses propres appareils, tandis que Samsung multiplie les fonctions Galaxy AI et que de nouveaux acteurs cherchent à construire des assistants beaucoup plus autonomes.

Apple possède néanmoins un avantage considérable : une base installée gigantesque et un contrôle extrêmement poussé de son hardware.

Pour un dirigeant issu de l’ingénierie matérielle, la question sera donc de savoir comment transformer cette maîtrise du silicium, des capteurs et des appareils en nouvelles expériences réellement différenciantes.

Les futurs AirPods pourraient symboliser cette convergence

Les rumeurs autour d’AirPods équipés de caméras illustrent particulièrement bien cette direction. L’idée ne serait pas nécessairement de transformer les écouteurs en appareils photo traditionnels, mais de leur permettre de mieux comprendre l’environnement de l’utilisateur grâce à des capteurs visuels associés à des fonctions d’IA.

Les AirPods pourraient alors devenir davantage qu’un périphérique audio. Ils participeraient à une forme d’intelligence contextuelle distribuée entre plusieurs appareils Apple.

Un iPhone dans la poche, une Apple Watch au poignet et des AirPods capables de percevoir davantage d’informations pourraient former une plateforme beaucoup plus riche pour les futurs assistants personnels.

Ce type de convergence entre matériel et intelligence artificielle correspond précisément au terrain sur lequel le profil de Ternus pourrait avoir du sens.

La maison connectée reste une autre frontière stratégique

Apple travaille également depuis longtemps à renforcer sa présence dans la maison. HomePod, Apple TV et HomeKit existent déjà, mais l’entreprise n’a jamais véritablement réussi à occuper cet espace avec la même force que le smartphone ou la montre connectée.

Les différents projets de robots domestiques et d’écrans intelligents régulièrement évoqués pourraient changer cette situation.

Là encore, l’IA devient centrale. Un appareil domestique capable de comprendre son environnement, de suivre l’utilisateur ou d’interagir de manière plus naturelle pourrait donner à Apple une nouvelle plateforme autour de laquelle organiser ses services.

Mais, le groupe devra éviter un piège classique : ajouter de l’IA simplement parce qu’elle est devenue incontournable dans le discours technologique. Le défi sera de créer des produits dont l’utilité est immédiatement évidente.

Tim Cook reste présent dans l’équation

Le passage de relais ne signifie pas pour autant une disparition de Tim Cook. L’ancien CEO devient executive chairman et conservera donc une place importante dans la gouvernance et les grandes orientations du groupe.

Cette configuration offre à Ternus un avantage certain. Il peut prendre progressivement le contrôle opérationnel de l’entreprise tout en conservant à proximité un dirigeant qui connaît parfaitement ses partenaires, sa chaîne d’approvisionnement, ses enjeux réglementaires et ses relations politiques.

Pour Apple, c’est aussi un moyen de limiter les risques associés à une transition aussi importante. Le groupe change de CEO, mais pas brutalement de système.

Le style de Ternus commence déjà à apparaître

Le premier mémo reste évidemment trop court pour définir précisément le style de management du nouveau dirigeant. Quelques éléments ressortent néanmoins. Le message est direct, relativement sobre et profondément tourné vers les équipes et les produits. Ternus remercie Cook, mais ne passe pas plusieurs paragraphes à célébrer le passé. Après quelques lignes, il parle déjà du lancement de la semaine suivante et de ce qu’Apple doit construire ensuite.

La phrase finale, « More to come », résume presque cette posture.

Il ne cherche pas encore à présenter une doctrine complète. Il indique simplement que la transition est terminée et que le travail continue.

Le 9 septembre sera déjà observé comme un test

Même si les produits présentés la semaine prochaine ont été conçus bien avant sa nomination, la keynote du 9 septembre sera forcément analysée à travers le prisme de cette nouvelle direction.

La manière dont Apple présentera son futur, la place accordée au hardware, le rôle de l’IA, l’éventuelle arrivée du pliable, et le discours autour des nouveaux usages. Tous ces éléments contribueront à définir les premières impressions de l’ère Ternus.

Il faudra évidemment attendre plusieurs années avant de pouvoir distinguer les produits réellement conçus sous son mandat de ceux hérités de la période Cook. Mais, dans une entreprise aussi symbolique qu’Apple, les transitions de leadership commencent toujours avant que leurs véritables effets ne soient visibles dans les rayons.

Une nouvelle ère qui commence sans rupture brutale

John Ternus semble vouloir éviter le piège du nouveau dirigeant qui promet immédiatement de tout transformer. Son premier message repose au contraire sur une continuité assumée avec Tim Cook, accompagnée d’une forte confiance dans les produits déjà en préparation.

C’est probablement la stratégie la plus logique pour Apple. L’entreprise n’a pas besoin d’une révolution organisationnelle immédiate ; elle doit surtout prouver qu’elle peut continuer à surprendre alors que ses marchés historiques sont devenus extrêmement matures.

Le premier rendez-vous arrivera très vite, avec la keynote du 9 septembre et peut-être le premier iPhone pliable de son histoire. Mais, la phrase la plus intéressante du mémo concerne sans doute les produits qui n’existent pas encore. C’est sur eux, bien plus que sur les prochains iPhone 18, que le mandat de John Ternus finira par être jugé.