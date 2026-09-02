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Google Pics veut concurrencer Canva et Adobe Express avec un outil de création visuelle entièrement pensé autour de l’IA

Google Pics veut concurrencer Canva et Adobe Express avec un outil de création visuelle entièrement pensé autour de l’IA

Google s’attaque à un nouveau terrain : la création graphique. Avec Google Pics, l’entreprise lance un outil de génération et d’édition d’images intégré à Google Workspace, destiné aussi bien aux professionnels qu’aux abonnés Google AI Pro et Ultra.

Le positionnement rappelle immédiatement Canva ou Adobe Express, mais Google prend une direction différente. Là où ces plateformes reposent encore largement sur des modèles, des bibliothèques graphiques et des outils de composition classiques, Google Pics mise d’abord sur la génération par IA, avec Nano Banana comme moteur principal.

Google Pics arrive dans Workspace

Google prévoit de déployer Google Pics au cours des prochaines semaines auprès de la majorité de ses clients Workspace, ainsi qu’aux utilisateurs abonnés à Google AI Pro ou Google AI Ultra. L’outil sera directement intégré à l’écosystème existant de l’entreprise, avec une arrivée initiale dans Google Docs et Google Slides, avant une extension prévue vers Google Drive.

Cette intégration est stratégique. Google n’essaie pas seulement de lancer un nouvel éditeur graphique indépendant : il veut insérer la création visuelle directement dans les outils que les entreprises utilisent déjà au quotidien.

Un utilisateur pourra ainsi créer un visuel pour une présentation ou un document sans devoir passer par une application externe, exporter le fichier, puis le réimporter.

Un outil pensé pour les besoins visuels du quotidien

Google présente Google Pics comme une solution destinée aux tâches graphiques relativement courantes : création d’affiches, de publications pour les réseaux sociaux, d’illustrations ou d’autres supports visuels.

L’ambition n’est donc pas nécessairement de concurrencer Photoshop sur la retouche avancée ou Illustrator sur le dessin vectoriel. Google vise plutôt le terrain occupé aujourd’hui par Canva et Adobe Express, où la rapidité d’exécution compte souvent davantage que la sophistication technique.

Pour une équipe marketing, un responsable communication ou une petite entreprise, l’idée est simple : décrire ce que l’on veut obtenir, laisser l’IA générer plusieurs propositions, puis ajuster le résultat.

Nano Banana devient le moteur créatif de Google Workspace

Google Pics s’appuie sur Nano Banana, le modèle de génération d’images de Google. Cette intégration montre à quel point le groupe cherche désormais à transformer ses modèles génératifs en fonctions concrètes réparties dans l’ensemble de Workspace.

La logique n’est plus simplement de proposer un chatbot capable de produire du texte ou une image isolée. Google veut connecter ses modèles directement aux flux de travail.

Dans Google Pics, l’IA n’est donc pas un outil secondaire. Elle constitue le point de départ de la création. C’est précisément ce qui distingue le produit de nombreux éditeurs graphiques traditionnels.

Ici, on commence par un prompt plutôt que par une page blanche

Canva et Adobe Express proposent déjà des fonctions génératives, mais leurs interfaces restent largement construites autour de la manipulation d’éléments visuels.

On choisit une mise en page, on ajoute du texte, on déplace une photo, on modifie une couleur ou on adapte un modèle existant.

Google Pics inverse cette logique. L’utilisateur commence principalement par expliquer ce qu’il souhaite obtenir. L’IA produit alors une proposition qui peut ensuite être affinée. Cette approche réduit considérablement la barrière technique pour les personnes qui ne maîtrisent pas les outils de conception graphique.

Mais, elle modifie aussi la notion même de création.

Google ne veut pas seulement simplifier le design, mais l’automatiser

Le véritable enjeu de Google Pics n’est pas seulement de rendre les outils plus accessibles. Le produit cherche à automatiser une partie du processus créatif. Au lieu de passer plusieurs minutes à choisir une typographie, un arrière-plan ou une composition, l’utilisateur peut simplement demander un visuel correspondant à un objectif précis.

Pour les besoins professionnels rapides, cette promesse est séduisante. Créer une affiche interne, préparer une illustration pour une présentation, ou encore produire plusieurs variantes d’un post social, toutes ces tâches peuvent être accélérées si l’IA fournit immédiatement une base exploitable.

Plusieurs générations peuvent être créées pour un même visuel

Google Pics permet également de générer plusieurs versions d’une même demande. L’utilisateur peut ainsi comparer différentes interprétations et sélectionner celle qui correspond le mieux à ses besoins. Cette approche devient classique dans les outils génératifs, mais elle est particulièrement pertinente dans un contexte de design.

La première proposition n’est pas toujours la meilleure. Pouvoir explorer plusieurs directions visuelles sans repartir de zéro permet de transformer la génération en processus de sélection plutôt qu’en simple résultat unique.

L’édition ne se limite pas à la génération initiale

Google ajoute aussi plusieurs outils destinés à modifier directement les images produites ou importées. Google Pics pourra notamment isoler certains objets, les transformer, modifier des éléments visuels ou intervenir sur le texte présent dans une image.

Le logiciel permettra également de traduire ce texte. Cette dernière fonction peut être particulièrement utile pour les entreprises qui produisent des contenus destinés à plusieurs marchés.

Plutôt que de recréer manuellement chaque version linguistique d’un visuel, Google veut permettre d’adapter le contenu plus rapidement.

La collaboration reprend les codes de Google Docs

Sans surprise, Google Pics inclut aussi l’édition collaborative. Plusieurs personnes pourront travailler sur un même projet, ce qui rapproche le produit du fonctionnement déjà bien connu de Docs ou Slides.

C’est probablement l’un des avantages les plus importants de Google face à certains concurrents. Les entreprises utilisent déjà Workspace pour collaborer sur des documents, des présentations et des fichiers.

Ajouter un outil graphique natif permet de conserver cette logique sans changer de plateforme. La création visuelle devient ainsi un autre type de document partagé.

Google attaque directement le terrain de Canva

Le rapprochement avec Canva est inévitable. Canva s’est imposé précisément parce qu’il a simplifié la création graphique pour les utilisateurs qui ne sont pas designers. La plateforme propose des modèles, des images, des polices, des éléments visuels et une multitude d’outils pour produire rapidement des contenus destinés au web ou à l’impression.

Google Pics vise le même public, mais avec un autre point d’entrée : l’IA générative. Cette différence pourrait devenir importante si les utilisateurs préfèrent progressivement décrire le résultat souhaité plutôt que parcourir des milliers de modèles.

Mais, Canva possède une communauté créative que Google n’a pas

La comparaison révèle aussi une différence stratégique majeure..Canva repose en partie sur un écosystème de créateurs qui publient modèles, illustrations, photos et autres ressources sur sa plateforme. Certains peuvent être rémunérés lorsque leurs contenus sont utilisés.

Google Pics ne suit pas cette logique. Le produit est centré sur la génération par IA, avec un modèle entraîné sur de grandes quantités de contenus visuels. Cela réduit le rôle direct des créateurs humains dans la chaîne de production.

C’est un point qui risque d’alimenter les débats déjà très présents autour de la rémunération, du consentement et de l’utilisation des œuvres dans l’entraînement des modèles génératifs.

Adobe Express suit encore une autre philosophie

Adobe Express se situe à mi-chemin. La plateforme intègre elle aussi de nombreuses fonctions IA, mais elle reste profondément liée à l’écosystème créatif d’Adobe. Les utilisateurs peuvent partir d’un design, modifier précisément les éléments, importer des ressources ou exploiter les outils Firefly.

Google Pics semble beaucoup plus radical dans son approche. La création commence avec le modèle génératif. Le rôle de l’utilisateur consiste ensuite davantage à orienter, sélectionner et corriger qu’à construire intégralement le visuel à partir de zéro.

La bataille se déplace du design vers l’intention

C’est probablement la transformation la plus intéressante. Pendant longtemps, créer une image nécessitait de savoir utiliser un logiciel. Il fallait comprendre les calques, les formes, les typographies, les grilles ou les outils de sélection.

Les plateformes comme Canva ont réduit cette complexité grâce aux modèles. Google Pics veut aller plus loin en supprimant une partie de cette interface intermédiaire.

L’utilisateur exprime une intention et le système essaie de la convertir directement en résultat. Le design devient alors moins une question de maîtrise technique qu’une question de formulation et de sélection.

Cela peut démocratiser la création, mais aussi uniformiser les résultats

Cette simplification comporte un avantage évident : beaucoup plus de personnes peuvent produire des visuels corrects sans formation particulière. Mais, elle possède également un risque. Si des millions d’utilisateurs s’appuient sur les mêmes modèles génératifs, les productions peuvent progressivement adopter les mêmes codes, les mêmes compositions et les mêmes styles.

La créativité ne disparaît pas, mais elle peut devenir plus homogène. Les outils génératifs sont particulièrement efficaces pour produire quelque chose de visuellement acceptable.

Ils sont moins naturellement adaptés à créer une identité graphique véritablement originale.

Les designers ne disparaissent pas, mais leur rôle peut évoluer

Google Pics vise surtout les tâches quotidiennes qui ne justifient pas toujours l’intervention d’un designer professionnel. Cela peut réduire certaines demandes simples : visuels internes, publications rapides, illustrations génériques ou présentations. En revanche, les marques qui veulent construire une identité forte continueront d’avoir besoin de compétences créatives humaines.

La valeur du designer pourrait progressivement se déplacer vers la direction artistique, la cohérence de marque et la capacité à produire des idées distinctives.

Autrement dit, l’IA automatise davantage l’exécution que la stratégie créative.

L’intégration à Docs et Slides peut être l’arme la plus puissante de Google

Le véritable avantage de Google Pics pourrait finalement ne pas être la qualité de Nano Banana..Il pourrait être sa présence dans Workspace. Un utilisateur qui prépare déjà une présentation dans Slides n’a aucune raison de quitter son environnement si une fonction intégrée peut générer immédiatement une illustration adaptée.

La même logique s’applique à Docs. Cette réduction de friction est fondamentale. Canva et Adobe peuvent proposer de meilleurs outils spécialisés, mais Google possède un accès direct à des centaines de millions d’utilisateurs professionnels déjà présents dans son écosystème.

Google cherche à éviter le changement d’application

Cette stratégie apparaît de plus en plus souvent dans Workspace. Gemini peut écrire dans Docs, résumer dans Gmail, analyser des données dans Sheets et générer des contenus dans Slides. Pics ajoute désormais une couche visuelle à cet ensemble.

L’utilisateur ne doit plus nécessairement réfléchir à l’outil dont il a besoin. Il reste dans Workspace et demande au système de produire le résultat. Google transforme progressivement sa suite bureautique en environnement où l’IA relie plusieurs types de contenus. Texte, données, présentations et images commencent ainsi à converger.

Google Pics pourrait être particulièrement redoutable en entreprise

Le marché professionnel est sans doute le plus intéressant pour ce produit. Dans de nombreuses entreprises, une grande partie des visuels n’a pas besoin d’une qualité artistique exceptionnelle. Ils doivent surtout être produits rapidement, respecter quelques règles de marque et être suffisamment propres pour être utilisés dans une présentation ou une communication interne.

Google Pics correspond exactement à ce besoin. Si le produit permet à un responsable marketing ou RH de créer en quelques secondes un visuel auparavant confié à une agence ou à un collègue spécialisé, le gain de temps peut être considérable.

C’est précisément le type de scénario où les outils génératifs commencent à transformer les workflows.

La question des droits reste incontournable

Le produit arrive toutefois dans un contexte où les modèles de génération d’images restent fortement contestés. Les artistes et photographes interrogent depuis plusieurs années la manière dont leurs œuvres ont été utilisées pour entraîner certaines IA.

Google Pics ne peut pas échapper à ce débat. Plus l’entreprise présente l’outil comme une alternative aux plateformes reposant sur des créateurs humains, plus la question de l’origine des données d’entraînement devient sensible.

Les entreprises utilisant le service devront également se demander quelles garanties elles obtiennent sur les contenus générés, notamment lorsqu’ils sont destinés à un usage commercial.

La cohérence de marque sera un autre défi

Pour séduire les entreprises, Google devra aussi permettre de contrôler précisément l’identité visuelle. Couleurs, polices, logos, styles ou encore règles de composition. Une IA qui produit de beaux visuels mais ignore les codes d’une marque reste limitée dans un contexte professionnel.

Canva et Adobe ont beaucoup investi dans les kits de marque et les outils destinés aux équipes. Google devra rapidement proposer une gestion comparable s’il veut devenir un véritable outil de production et pas seulement un générateur d’illustrations intégré à Workspace.

Google veut transformer Workspace en suite créative complète

Google Pics dépasse finalement le simple lancement d’une nouvelle application. Il révèle une ambition plus large : faire de Workspace un environnement capable de gérer presque toute la production de contenu d’une entreprise. Docs pour le texte, Sheets pour les données, Slides pour les présentations, Drive pour les fichiers et désormais Pics pour la création visuelle. Gemini sert de couche commune entre tous ces outils.

C’est une approche particulièrement cohérente, mais aussi potentiellement très menaçante pour les acteurs spécialisés.

Google ne remplacera probablement pas immédiatement Canva ou Adobe Express. Ces plateformes disposent de communautés, de bibliothèques, de fonctions avancées et d’une expertise spécifique que Workspace ne possède pas encore. Mais, Google Pics change le rapport de force.

Pour beaucoup d’utilisateurs professionnels, le meilleur outil n’est pas nécessairement celui qui offre le plus de fonctions. C’est celui qui est déjà ouvert au moment où le besoin apparaît. Et, Google possède précisément cet avantage.

Si Google Pics devient suffisamment bon pour produire rapidement 80 % des visuels du quotidien, une partie des utilisateurs pourra simplement décider qu’un outil supplémentaire n’est plus nécessaire.

Le design rejoint à son tour la logique du prompt

Après le texte, le code, la recherche ou encore les présentations, Google applique désormais pleinement l’interface conversationnelle à la création graphique. Cette évolution ne signifie pas la disparition des outils traditionnels. Elle marque plutôt l’apparition d’un nouveau niveau d’abstraction.

L’utilisateur ne manipule plus nécessairement chaque élément du design. Il décrit ce qu’il veut, puis corrige le résultat. Pour les créateurs expérimentés, cette approche pourra sembler limitée. Pour les millions de personnes qui veulent simplement produire rapidement un visuel professionnel, elle peut devenir extrêmement efficace.

Google Pics pourrait ainsi devenir moins un concurrent direct de Photoshop qu’un concurrent de tous ces moments où l’on ouvrait Canva « juste pour faire rapidement quelque chose de propre ».

Et c’est probablement ce qui le rend potentiellement beaucoup plus important qu’un simple nouveau générateur d’images.