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Dyson CameraJet : une brosse à dents avec caméra et IA à 479 euros

Dyson CameraJet : une brosse à dents avec caméra et IA à 479 euros

Dyson poursuit son expansion bien au-delà des aspirateurs et du soin capillaire. Avec la CameraJet, la marque britannique s’attaque désormais à l’hygiène bucco-dentaire avec une brosse à dents électrique pour le moins inhabituelle : elle intègre une caméra dans sa tête, diffuse en direct l’intérieur de la bouche sur smartphone et utilise l’IA pour repérer les espaces entre les dents avant d’y projeter automatiquement du bain de bouche.

Commercialisée à 479 euros, la CameraJet assume pleinement son positionnement ultra-premium. Mais, derrière l’effet spectaculaire se cache une idée intéressante : fusionner brossage, inspection visuelle et nettoyage interdentaire dans un seul appareil.

Une caméra directement intégrée sous la tête de brosse

La caractéristique la plus étonnante se trouve juste sous les poils. Dyson a intégré une petite caméra affichant une définition de 100 000 pixels, accompagnée d’un éclairage LED stroboscopique.

Pendant le brossage, cette caméra filme l’intérieur de la bouche. Le flux peut être envoyé en Wi-Fi vers un smartphone afin de permettre à l’utilisateur de voir ce qu’il est en train de nettoyer.

L’expérience se rapproche presque de ce que l’on observe sur l’écran d’un dentiste lorsqu’il utilise une caméra intra-orale.

Voir les zones que l’on brosse réellement

L’intérêt dépasse le simple gadget visuel. La plupart des utilisateurs se brossent les dents sans savoir précisément quelles zones sont correctement couvertes. Une caméra permet potentiellement de mieux observer la ligne gingivale, les espaces difficiles d’accès ou certaines zones présentant encore des résidus.

Dyson transforme ainsi le smartphone en miroir numérique. L’utilisateur ne doit plus uniquement se fier à ses sensations, il peut voir directement certaines parties de sa bouche pendant le nettoyage.

Mais, la caméra sert surtout à l’intelligence artificielle

Toutefois, la fonction la plus ambitieuse de la CameraJet ne consiste pas à afficher une vidéo. Dyson utilise les images pour alimenter son système baptisé Gap Optical Targeting. L’algorithme analyse jusqu’à 28 images par seconde afin d’identifier les espaces entre les dents. Selon Dyson, ces images sont traitées localement. Elles ne sont ni stockées dans la brosse à dents ni envoyées vers le cloud.

Cette architecture permet à la détection de fonctionner presque instantanément tout en limitant l’exposition de données particulièrement sensibles.

La CameraJet détecte les espaces en moins de 100 millisecondes

Lorsqu’un espace interdentaire est identifié, le système réagit en environ 100 millisecondes. La brosse projette alors automatiquement une petite quantité de bain de bouche vers la zone détectée. Dyson cherche ainsi à automatiser une partie du nettoyage normalement réalisé avec du fil dentaire ou un hydropulseur. L’appareil ne se contente donc pas d’observer, il agit en fonction de ce que voit la caméra.

C’est ce qui transforme la CameraJet d’une brosse connectée en système actif de nettoyage ciblé.

Un jet plus large qu’un hydropulseur traditionnel

Le bain de bouche n’est pas projeté sous la forme d’un jet extrêmement fin. Dyson utilise plutôt un cône de liquide plus large. Le constructeur explique que cette approche permet de nettoyer efficacement les espaces entre les dents avec une pression plus faible. L’objectif est de limiter l’agressivité sur l’émail et les gencives tout en retirant une partie de la plaque située dans les zones difficiles à atteindre.

La différence avec un hydropulseur classique est donc importante. Au lieu de demander à l’utilisateur de viser manuellement chaque espace, le système cherche lui-même la zone à traiter.

Dyson veut rendre le nettoyage interdentaire presque automatique

C’est probablement le principal argument de la CameraJet. Le fil dentaire est efficace, mais beaucoup d’utilisateurs ne l’utilisent pas quotidiennement. Les hydropulseurs peuvent faciliter le processus, mais ils nécessitent généralement un appareil séparé.

Dyson essaie de supprimer cette étape supplémentaire. L’utilisateur se brosse les dents normalement, la caméra identifie les espaces et le jet s’active automatiquement. Le nettoyage interdentaire devient donc presque invisible dans la routine.

Cela ne signifie pas forcément que le fil dentaire disparaît

Cependant, il faudra rester prudent sur la promesse. Un jet de bain de bouche intégré à une brosse ne reproduit pas nécessairement toutes les actions mécaniques du fil dentaire. Son efficacité réelle dépendra de plusieurs facteurs. Pression, orientation, type d’espace interdentaire, position des dents, ou encore présence éventuelle d’appareils orthodontiques.

La CameraJet peut faciliter le nettoyage quotidien, mais sa capacité à remplacer complètement les méthodes traditionnelles devra être évaluée indépendamment.

Une tête de brosse spécialement conçue

Dyson a également travaillé sur la structure mécanique de la tête. Les poils extérieurs sont plus souples afin de nettoyer la zone proche des gencives avec davantage de douceur. Les poils centraux sont plus fermes, et sont destinés à retirer les taches et les dépôts plus résistants. Cette combinaison cherche à éviter le compromis habituel entre douceur et puissance de nettoyage.

La tête doit à la fois préserver les tissus sensibles et offrir une action suffisamment énergique sur la surface des dents.

Près de 1 000 oscillations par seconde

La tête oscillante fonctionne à une fréquence extrêmement élevée. Dyson évoque près de 1 000 oscillations par seconde. L’angle de mouvement varie également en permanence. L’idée est de modifier subtilement la manière dont les poils entrent en contact avec la dent afin d’améliorer la couverture.

Cette approche rappelle la philosophie d’ingénierie utilisée par Dyson sur ses autres produits : multiplier les paramètres mécaniques plutôt que se contenter d’une vibration uniforme.

Les têtes possèdent une puce RFID

Chaque tête de remplacement intègre également une étiquette RFID. La brosse peut ainsi reconnaître précisément la tête installée et suivre son utilisation. La CameraJet avertira l’utilisateur lorsqu’un remplacement devient nécessaire.

Dyson recommande un changement environ tous les trois mois. Le système permet surtout d’éviter de se fier uniquement à une estimation basée sur le calendrier. La brosse connaît directement la durée d’utilisation de l’accessoire.

Le prix des têtes reste encore inconnu

C’est néanmoins une question importante. Une brosse à dents à 479 euros représente déjà un investissement considérable. Le coût des consommables déterminera ensuite le prix réel sur plusieurs années. Les têtes doivent être remplacées régulièrement. Dyson prévoit également de commercialiser ses propres produits de soin bucco-dentaire.

Le modèle économique de la CameraJet ne dépendra donc probablement pas uniquement de la vente initiale du matériel.

Un réservoir de bain de bouche intégré

La brosse possède un réservoir interne de 12,5 ml destiné au liquide utilisé par le système Gap Optical Targeting. L’intégration d’un réservoir dans un objet constamment déplacé et retourné pose un problème assez évident. Comment garantir une pression régulière lorsque la brosse est inclinée dans différentes directions ? Dyson a développé une solution inhabituelle.

Au lieu d’utiliser simplement un tube plongeant dans le réservoir, le système contient une sorte de poche d’air interne. À mesure que le liquide est consommé, cette poche se gonfle et occupe progressivement l’espace vide. L’objectif est de réduire les bulles d’air et de maintenir une pression stable. Le liquide peut ainsi être pompé même lorsque la brosse est tenue à l’envers.

C’est une solution mécanique particulièrement sophistiquée pour un problème qui n’existe tout simplement pas sur une brosse traditionnelle.

La station recharge et remplit automatiquement la brosse

La CameraJet est livrée avec une station assez élaborée. Elle recharge naturellement la batterie de l’appareil. Mais, elle peut aussi remplir automatiquement le réservoir de bain de bouche en environ trois secondes. L’utilisateur replace donc simplement la brosse sur sa base après utilisation. La station s’occupe à la fois de l’énergie et du liquide.

Dyson cherche ainsi à masquer une partie de la complexité technique derrière une expérience quotidienne très simple.

L’automatisation est essentielle pour que le concept fonctionne

C’est probablement l’un des points les plus importants du produit. Une technologie sophistiquée n’a que peu d’intérêt si elle complique la routine du matin. Si l’utilisateur devait remplir manuellement un petit réservoir avant chaque brossage, le système perdrait rapidement de son attrait. La station automatique réduit cette friction.

La CameraJet peut ainsi fonctionner davantage comme un appareil électroménager autonome que comme un accessoire nécessitant une préparation constante.

Un fonctionnement compatible avec les produits classiques

Dyson indique que la brosse peut fonctionner avec du dentifrice et du bain de bouche classiques. L’entreprise ne verrouille donc pas immédiatement l’utilisateur dans un écosystème propriétaire. C’est une décision importante pour un produit de ce prix.

Mais, Dyson prévoit malgré tout ses propres consommables. Et, ceux-ci ont une particularité directement liée à la caméra.

Dyson prépare un dentifrice qui mousse moins

La marque va commercialiser son propre dentifrice non moussant ainsi qu’un bain de bouche produisant peu de mousse. Le raisonnement est technique. La caméra doit disposer d’une vue suffisamment claire de l’intérieur de la bouche. Une grande quantité de mousse peut masquer les espaces entre les dents et compliquer l’analyse d’image.

En réduisant cette mousse, Dyson améliore théoriquement la capacité de son système de vision à repérer les zones ciblées.

C’est probablement là que se dessine le futur écosystème CameraJet

Le produit matériel n’est donc qu’une partie de l’expérience. Têtes RFID, dentifrice adapté, bain de bouche à faible mousse, station de remplissage, application mobile, Dyson construit progressivement un écosystème complet autour du brossage. Cela rappelle la manière dont certaines marques high-tech transforment un produit ponctuel en plateforme accompagnée de consommables et d’accessoires.

Commercialement, le potentiel est évidemment intéressant.

Le flux vidéo passe par le Wi-Fi

La CameraJet utilise le Wi-Fi pour envoyer les images vers l’appareil mobile. Ce choix permet probablement de bénéficier d’un débit et d’une latence suffisants pour afficher le flux en direct. L’utilisateur peut ainsi observer la zone filmée presque immédiatement. Reste à voir dans quelle mesure l’application apporte des fonctions supplémentaires : historique des brossages, cartographie des zones nettoyées, suivi des têtes ou encore analyse des habitudes.

Dyson devra trouver un équilibre pour éviter de transformer une routine de deux minutes en tableau de bord excessivement complexe.

La confidentialité sera particulièrement observée

Une caméra à l’intérieur de la bouche soulève naturellement des questions de confidentialité. Dyson affirme que l’analyse IA utilisée pour détecter les espaces est effectuée localement et que les images concernées ne sont ni stockées ni envoyées au cloud.

C’est probablement la bonne architecture pour ce type de produit. Les données dentaires peuvent révéler énormément d’informations personnelles, et la confiance sera donc essentielle. Plus un appareil de santé ajoute de capteurs, plus il doit expliquer clairement où les données sont traitées.

La CameraJet se situe à la frontière entre gadget et appareil de santé

C’est toute l’ambiguïté du produit. À première vue, installer une caméra dans une brosse à dents peut sembler excessif. Mais, l’idée de visualiser directement certaines zones ou d’automatiser le nettoyage interdentaire possède un intérêt réel.

Dyson applique ici sa philosophie habituelle : identifier une tâche quotidienne banale, la découper en plusieurs problèmes techniques, puis concevoir une solution beaucoup plus complexe — et beaucoup plus chère — que le produit traditionnel. La question est de savoir si le bénéfice final justifie cette sophistication.

La valeur dépendra de l’efficacité réelle du nettoyage

À ce niveau de prix, la technologie ne peut pas simplement impressionner. Elle doit améliorer les résultats. La véritable question sera donc simple : un utilisateur de CameraJet obtient-il un nettoyage significativement meilleur qu’avec une excellente brosse électrique traditionnelle accompagnée d’un fil dentaire ou d’un hydropulseur ?

Si la réponse est oui, Dyson pourra défendre son tarif.

Dans le cas contraire, la caméra risque de ressembler davantage à une démonstration d’ingénierie qu’à une nécessité.

Les dentistes auront probablement leur mot à dire

Les essais indépendants seront particulièrement importants. Plaque, santé gingivale, nettoyage interdentaire, irritation, efficacité du jet. Ces critères devront être mesurés sur la durée. Une belle vidéo de l’intérieur de la bouche ne constitue pas une preuve d’efficacité médicale. Dyson devra donc convaincre au-delà des démonstrations technologiques.

C’est particulièrement vrai pour un produit touchant directement à la santé.

Oral-B et Philips dominent depuis longtemps le segment premium. Leurs modèles les plus sophistiqués offrent déjà détection de pression, suivi des zones, connectivité smartphone et coaching de brossage. Dyson doit donc apporter une vraie différence. La CameraJet la possède visuellement. Aucune grande brosse concurrente ne combine actuellement caméra intra-orale et système automatique de projection de bain de bouche de cette manière. C’est son principal avantage.

Cette arrivée dans l’hygiène bucco-dentaire est aussi intéressante d’un point de vue stratégique. Dyson a progressivement construit un véritable portefeuille de produits personnels. Sèche-cheveux, lisseurs, appareils de coiffage, casques audio, et désormais brosse à dents.La marque exploite toujours le même positionnement : transformer un produit quotidien en objet technologique très haut de gamme grâce à l’ingénierie.

CameraJet pousse cette logique particulièrement loin.