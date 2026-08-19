Microsoft pourrait réserver une surprise importante pour la Gamescom 2026. Plusieurs insiders évoquent l’annonce d’une suite « inattendue » pendant l’Opening Night Live du 25 août, avec un détail particulièrement intrigant : le jeu serait confié à un studio différent de celui habituellement associé à la licence.

Une suite surprise attendue à la Gamescom 2026

Xbox pourrait avoir conservé une annonce importante pour la Gamescom. Sur ResetEra, l’insider NateTheHate a été interrogé au sujet d’un mystérieux projet Xbox susceptible d’être dévoilé pendant l’événement. À la question de savoir s’il s’agissait du retour d’une ancienne licence ou de la suite d’un jeu relativement récent, sa réponse a été claire : la seconde hypothèse.

Il s’agirait donc bien d’une suite.

Toutefois, la source ajoute que la franchise elle-même n’est pas ce qui l’intrigue le plus. C’est surtout le développeur chargé du projet qui aurait retenu son attention, laissant entendre qu’un studio inhabituel pourrait reprendre une propriété intellectuelle déjà connue.

Jez Corden, de Windows Central, évoque lui aussi une « suite probablement très inattendue » parmi les annonces que Microsoft préparerait pour la Gamescom. Cependant, aucun des deux n’a révélé son nom.

Le développeur serait la véritable surprise

Cet indice réduit déjà considérablement le champ des possibilités. Microsoft possède aujourd’hui un catalogue particulièrement vaste depuis les acquisitions de Bethesda et Activision Blizzard. Confier une licence existante à un autre studio est donc devenu beaucoup plus simple qu’il y a quelques années.

Une équipe appartenant à Activision pourrait par exemple travailler sur une franchise historiquement développée par Xbox Game Studios. Bethesda pourrait participer à un projet issu d’une autre branche du groupe.

Microsoft peut aussi travailler avec un studio externe tout en conservant la propriété intellectuelle. C’est probablement ce mélange entre licence familière et développeur inattendu qui explique les commentaires de NateTheHate.

Le genre du jeu pourrait également permettre de le deviner

La source a donné un autre indice : le genre du jeu pourrait suffire à révéler son identité avant même la conférence. Cette remarque a naturellement déclenché de nombreuses spéculations. Parmi les hypothèses les plus populaires figure un troisième épisode d’Ori, après Ori and the Blind Forest et Ori and the Will of the Wisps. Une nouvelle suite serait particulièrement intéressante puisque Moon Studios, le développeur historique de la série, travaille désormais sur d’autres projets.

Confier Ori à une nouvelle équipe correspondrait donc relativement bien aux indices : une franchise récente et appréciée, mais développée cette fois par un studio différent. Cela reste néanmoins de la pure spéculation.

Halo revient également dans les discussions

Halo constitue l’autre grande théorie. De récentes rumeurs suggèrent que Microsoft pourrait faire appel à des équipes liées à Activision pour développer certains projets autour de la franchise. Dans ce contexte, voir un studio comme Sledgehammer Games travailler sur une expérience Halo constituerait précisément le type de changement capable de susciter la curiosité évoquée par NateTheHate.

Mais, plusieurs éléments rendent cette théorie moins évidente.

La source insiste sur le caractère inattendu de la suite, alors qu’un nouveau Halo finirait nécessairement par arriver. La surprise serait donc davantage liée au studio qu’à l’existence du jeu lui-même. Et pour le moment, aucune preuve ne permet d’associer directement cette mystérieuse annonce à Halo.

Microsoft prépare plusieurs annonces pour la Gamescom

La mystérieuse suite ne serait d’ailleurs qu’une partie du programme. Selon Jez Corden, Xbox aurait prévu plusieurs « vraies annonces » pour cette édition 2026. Microsoft profite également de la Gamescom pour lancer les célébrations autour des 25 ans de Xbox, la première console ayant été commercialisée en novembre 2001.

La Gamescom confirme officiellement la tenue de son Opening Night Live le mardi 25 août 2026, avant l’ouverture du salon à Cologne du 26 au 30 août. Xbox est de son côté officiellement présent cette année avec une communication directement placée sous le signe de ses 25 ans.

Fable et Gears of War : E-Day seront déjà très observés

Même sans cette annonce secrète, Microsoft dispose d’un catalogue particulièrement attendu pour l’événement. Fable fait partie des projets les plus importants de la nouvelle génération Xbox, tandis que Gears of War : E-Day doit permettre à Microsoft de remettre l’une de ses licences historiques sur le devant de la scène.

Le constructeur peut donc utiliser la Gamescom de deux manières. D’un côté, montrer davantage de jeux déjà annoncés, et de l’autre, préparer le terrain pour les célébrations du 25e anniversaire avec quelques projets encore inconnus.

Une suite surprise correspondrait parfaitement à cette deuxième stratégie.

Microsoft possède désormais suffisamment de studios pour redistribuer ses licences

Le détail autour du développeur est aussi révélateur d’un changement structurel chez Xbox. Microsoft ne fonctionne plus comme un ensemble relativement limité de studios produisant chacun leur propre franchise. Activision, Blizzard, Bethesda, id Software, Obsidian, Playground Games, Double Fine, Ninja Theory ou encore les différentes équipes historiques de Xbox font désormais partie du même ensemble.

Cela ouvre la porte à beaucoup plus de collaborations. Une franchise n’est plus forcément attachée à son créateur historique, et Microsoft peut choisir une équipe selon son expertise technique ou le genre du projet.

Cette stratégie comporte évidemment des risques, mais elle peut également permettre de faire évoluer certaines licences devenues trop prévisibles.

Une nouvelle équipe peut complètement transformer une série

L’industrie a déjà montré qu’un changement de studio pouvait redéfinir une franchise. L’arrivée d’un nouveau développeur peut modifier le rythme, la direction artistique ou même le genre d’un jeu tout en conservant son univers. C’est probablement pour cette raison que l’identité du studio semble autant intriguer NateTheHate.

Le mystère pourrait ne pas être « quel jeu revient ? », mais plutôt « qui Microsoft a-t-il choisi pour le faire revenir ? ». Si le genre du projet suffit effectivement à donner un indice supplémentaire, Microsoft pourrait même préparer une réinterprétation assez importante de la licence concernée.

La prudence reste indispensable avant le 25 août

Pour le moment, Microsoft n’a confirmé aucune « suite inattendue ». Les seules informations disponibles proviennent de sources ayant déjà partagé des informations fiables par le passé, mais cela ne transforme pas leurs déclarations en annonces officielles. Un projet peut également être prévu pour la Gamescom puis déplacé vers un autre événement au dernier moment.

La proximité du 25e anniversaire de Xbox offre notamment à Microsoft une autre fenêtre particulièrement intéressante pour présenter de nouveaux jeux plus tard dans l’année. Il faudra donc attendre l’Opening Night Live pour savoir si cette mystérieuse suite apparaît réellement.

Une Gamescom qui pourrait préparer la prochaine phase de Xbox

L’intérêt de cette rumeur dépasse finalement le nom du jeu. Microsoft entre dans une période où son immense portefeuille de studios doit commencer à fonctionner comme un véritable ensemble. Faire circuler ses licences entre différentes équipes pourrait devenir l’une des conséquences les plus visibles de cette nouvelle organisation.

À une semaine de l’Opening Night Live, les indices restent suffisamment vagues pour entretenir le mystère. Mais s’ils sont exacts, la véritable surprise de la Gamescom pourrait moins venir de la licence choisie que du studio auquel Microsoft a décidé de la confier.