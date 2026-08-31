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Huawei Mate XT 2 : le nouveau tri-fold adopte un pliage en U et protège enfin son écran flexible

Huawei Mate XT 2 : le nouveau tri-fold adopte un pliage en U et protège enfin son écran flexible

Huawei prépare une transformation majeure de son smartphone le plus spectaculaire. Le Mate XT 2, successeur du premier tri-fold commercialisé par la marque, adopte désormais un mécanisme de pliage en U au lieu de l’ancienne architecture en Z.

Ce changement n’est pas qu’esthétique. Il permet surtout de replier l’écran flexible principal à l’intérieur du châssis lorsque le téléphone est fermé, une évolution qui pourrait améliorer sensiblement sa protection au quotidien. Huawei a désormais officialisé la présentation complète du Mate XT 2 pour le 7 septembre 2026, en même temps que HarmonyOS 7.

Huawei change complètement la logique de pliage

Le premier Mate XT avait marqué les esprits avec son écran capable de se plier dans deux directions différentes. Une charnière repliait une partie de l’écran vers l’intérieur, tandis que l’autre le faisait vers l’extérieur. Cette architecture en Z permettait de transformer progressivement le smartphone en tablette de 10,2 pouces, mais elle avait une conséquence évidente : une partie de l’écran flexible restait exposée lorsque l’appareil était fermé.

Le Mate XT 2 abandonne cette logique. Les nouveaux visuels montrent un système en U, où les panneaux se referment de manière à enfermer l’écran flexible principal à l’intérieur du téléphone. C’est probablement l’avantage le plus important de cette nouvelle architecture. Un écran pliable reste beaucoup plus fragile qu’une dalle classique protégée par du verre rigide.

Sur la première génération, une partie de cette surface flexible faisait directement office d’écran extérieur. Cela signifiait qu’elle restait exposée aux rayures, aux chocs et aux objets présents dans une poche ou un sac.

Avec le Mate XT 2, Huawei ajoute un véritable écran externe distinct. Une fois le téléphone totalement replié, la grande dalle flexible est enfermée entre les différentes parties du châssis. Pour un appareil aussi coûteux, cette modification paraît presque plus importante que n’importe quelle amélioration de processeur.

Huawei a placé la symétrie au cœur de la conception, visant une répartition du poids plus équilibrée lorsque l’appareil est ouvert. L’entreprise indique que le Mate XT 2 ne mesure que 3,5 mm d’épaisseur dans sa partie la plus fine une fois déplié, tout en intégrant à la fois des écrans internes et externes. Le système de charnière et les écrans ont également été renforcés pour améliorer la résistance aux chocs du quotidien.

Le coût d’un écran de remplacement explique cette prudence

La fragilité est particulièrement sensible sur un triple-pli. Un remplacement d’écran pour le premier Mate XT pouvait coûter plusieurs milliers de yuans en Chine, avec un tarif autour de 4 999 yuans dans certaines formules de réparation. La surface flexible est immense et le mécanisme beaucoup plus complexe que celui d’un pliable classique. Réduire son exposition directe devient donc un véritable argument économique.

Huawei semble avoir accepté un compromis architectural afin de rendre la deuxième génération moins anxiogène au quotidien.

Le Mate XT 2 se rapproche du concept de triple-pli de Samsung

La nouvelle géométrie rappelle naturellement celle utilisée par Samsung sur ses propres concepts et appareils à triple-pli. Les trois panneaux se replient vers l’intérieur afin de protéger la dalle principale. Néanmoins, Huawei conserve une différence dans l’ordre de pliage. Le Mate XT 2 s’ouvrirait vers la droite, alors que l’approche de Samsung repose sur une séquence légèrement différente.

Le résultat poursuit toutefois le même objectif : créer un smartphone compact en position fermée sans laisser une grande surface OLED flexible directement exposée.

Le vrai écran externe change également l’usage quotidien

L’ajout d’un écran extérieur dédié pourrait modifier profondément la manière d’utiliser le Mate XT 2. Sur un smartphone à triple-pli, il n’est pas toujours souhaitable de déployer plusieurs panneaux pour répondre à un message, consulter une notification ou effectuer une recherche rapide. Un écran externe traditionnel permet d’utiliser l’appareil exactement comme un smartphone classique lorsqu’il est fermé.

Puis, lorsque davantage d’espace est nécessaire, le propriétaire peut ouvrir un premier panneau puis le second. Le Mate XT 2 devient ainsi potentiellement plus polyvalent que son prédécesseur.

Une découpe en forme de pilule apparaît à l’avant

Les images dévoilent également une découpe allongée en forme de pilule sur l’écran extérieur. Cette disposition rappelle certains autres smartphones premium de Huawei. Elle laisse penser que la marque pourrait intégrer un système biométrique plus avancé qu’une simple caméra selfie.

Une reconnaissance faciale 3D est notamment évoquée. Huawei n’a toutefois pas encore confirmé cette fonction sur le Mate XT 2. La forme de la découpe constitue donc un indice, pas une preuve.

L’hypothèse reste néanmoins crédible compte tenu de la stratégie actuelle du constructeur. Huawei continue de développer des systèmes de reconnaissance faciale avancés sur ses modèles les plus haut de gamme. Un tri-fold positionné au sommet de son catalogue constitue un candidat logique pour ce type de technologie. Une authentification faciale sécurisée aurait aussi du sens sur un appareil susceptible d’être utilisé comme outil professionnel grâce à son immense surface d’affichage.

Il faudra cependant attendre la présentation officielle pour connaître la nature exacte des capteurs intégrés à cette découpe.

L’appareil photo conserve sa signature octogonale

Le dos du Mate XT 2 reste beaucoup plus familier. Huawei conserve un large module photo octogonal, proche de celui du premier modèle. Cette décision permet au smartphone de rester immédiatement identifiable malgré le changement complet de son mécanisme de pliage.

La photographie reste un élément important de la gamme Mate. Mais, Huawei n’a pas encore détaillé officiellement les capteurs ni les éventuelles améliorations apportées à cette génération.

Le design est désormais visible ; la fiche technique complète reste encore largement à découvrir.

Le processeur reste entouré d’incertitudes

Les premières rumeurs évoquent la famille Kirin 9030 pour le Mate XT 2. Certaines informations parlent d’un Kirin 9030S, tandis que d’autres fuites plus récentes évoquent plutôt une déclinaison Kirin 9030 Pro. Huawei n’a pas encore tranché publiquement.

Il est donc préférable de ne pas considérer le choix précis de la puce comme confirmé. Ce qui paraît plus probable, c’est que le Mate XT 2 utilisera l’une des plateformes Kirin haut de gamme déjà déployées ou dérivées des dernières séries Pura.

La puissance brute n’est pas forcément la priorité du tri-fold

Dans un appareil comme celui-ci, le processeur n’est d’ailleurs pas le seul enjeu. Le Mate XT 2 doit gérer une énorme dalle flexible, plusieurs configurations d’écran, des transitions entre les modes ouvert et fermé et des applications capables d’exploiter différentes proportions d’affichage.

La consommation énergétique et la gestion thermique sont donc particulièrement importantes. Un tri-fold très puissant mais incapable de maintenir ses performances à cause de la chaleur aurait peu d’intérêt. Huawei doit davantage chercher l’équilibre entre puissance, autonomie et finesse.

Le Huawei Mate XT 2 est proposé en quatre configurations : 16 Go + 512 Go, 16 Go + 1 To, 16 Go + 1 To avec un écran à confidentialité renforcée, et une version haut de gamme 16 Go + 2 To incluant un écran à confidentialité renforcée ainsi qu’un stylet. Les trois premières options sont disponibles en noir obsidienne, blanc et violet, tandis que le modèle 16 Go + 2 To est exclusif à la finition violette.

HarmonyOS 7 accompagnera officiellement le Mate XT 2

Un élément est désormais confirmé : le Mate XT 2 sera présenté aux côtés de HarmonyOS 7. Huawei a fixé son événement au 7 septembre à 14 h 30 en Chine. La marque présente officiellement cette conférence comme le lancement de HarmonyOS 7, du Mate XT 2 et de plusieurs nouveaux produits.

Le smartphone devrait donc devenir l’une des principales vitrines matérielles du nouveau système. Cette association n’est évidemment pas fortuite. Un tri-fold exige précisément un système d’exploitation capable d’adapter très rapidement les interfaces à plusieurs tailles d’écran.

HarmonyOS devra exploiter trois formats très différents

Le défi logiciel est considérable. Fermé, le Mate XT 2 fonctionne comme un smartphone classique. Partiellement ouvert, il devient une sorte de grand pliable. Totalement déployé, il se rapproche d’une petite tablette. HarmonyOS doit donc gérer trois expériences sans donner l’impression que l’utilisateur passe d’un appareil à l’autre.

Les applications doivent se repositionner, les fenêtres doivent changer de taille, et les contenus doivent profiter de l’espace supplémentaire sans simplement être agrandis artificiellement. C’est précisément là que Huawei peut différencier son tri-fold d’une simple démonstration technologique.

L’Ark Engine devrait jouer un rôle plus important

HarmonyOS 7 introduit également une nouvelle évolution de l’Ark Engine. Huawei met en avant davantage d’intelligence embarquée dans le système et une optimisation plus poussée des performances. Certaines informations évoquent l’intégration d’un grand modèle directement au niveau du moteur système afin de mieux anticiper différents scénarios d’usage.

Huawei revendique des gains de performances supplémentaires, mais ces chiffres devront être évalués indépendamment lorsque la version finale sera disponible. Sur le Mate XT 2, l’intérêt principal pourrait être la capacité du système à optimiser les ressources selon le mode d’affichage utilisé.

L’IA devient aussi un outil d’optimisation système

L’intégration d’un modèle directement dans le moteur du système montre une évolution importante. L’IA n’est plus uniquement utilisée pour écrire du texte, retoucher une photo ou résumer un document. Elle peut aussi servir à anticiper la manière dont un appareil va être utilisé et à distribuer plus intelligemment ses ressources.

Sur un tri-fold, ces optimisations peuvent être particulièrement utiles. La charge graphique d’un écran externe n’est évidemment pas la même que celle d’une dalle de plus de 10 pouces totalement déployée. Le système doit donc adapter continuellement les performances et la consommation.

Huawei capitalise sur son avance dans le tri-fold

Le Mate XT original avait donné à Huawei un avantage médiatique considérable. Alors que Samsung dominait depuis longtemps le marché des pliables classiques, Huawei avait été le premier à commercialiser à grande échelle un smartphone capable de se transformer réellement en tablette grâce à deux charnières.

La seconde génération change désormais de priorité. Il ne suffit plus d’être le premier, le produit doit devenir plus robuste, plus pratique et plus crédible au quotidien. Le passage au pliage en U illustre parfaitement cette évolution.

Le premier Mate XT était avant tout une démonstration technologique. Sa finesse, son écran immense et son mécanisme spectaculaire suffisaient à créer l’effet « wow ». Le Mate XT 2 semble aborder une problématique plus mature : comment rendre cette idée durablement utilisable ? Protéger l’écran flexible, ajouter un véritable écran externe, optimiser l’interface ou encore améliorer potentiellement la biométrie. Ce sont des évolutions beaucoup moins spectaculaires sur une affiche publicitaire, mais probablement beaucoup plus importantes pour l’utilisateur.

Cependant, le pliage en U n’est pas automatiquement supérieur sur tous les points. Ajouter un écran externe distinct augmente la complexité du produit, et peut également avoir un impact sur l’épaisseur, le poids ou la consommation. Deux charnières et plusieurs panneaux restent extrêmement difficiles à miniaturiser.

Huawei devra donc montrer que le nouveau système conserve l’un des exploits techniques du premier Mate XT : proposer une immense surface d’affichage sans devenir un appareil absurdement encombrant une fois refermé.

Huawei lèvera complètement le voile sur le Mate XT 2 le 7 septembre 2026, aux côtés de HarmonyOS 7. Et cette fois, le plus impressionnant ne sera peut-être pas de voir trois écrans se déployer en un seul. Ce sera de voir Huawei transformer une prouesse technologique en appareil suffisamment robuste pour que son propriétaire ose réellement l’utiliser tous les jours.