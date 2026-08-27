Microsoft a enfin révélé le prix de sa console anniversaire translucide. La Xbox Series X25 Limited Edition, conçue pour célébrer les 25 ans de Xbox avec une finition « OG Green » inspirée de la toute première génération, sera commercialisée à 899,99 euros.

Les précommandes ouvriront le 27 août à 10 h, heure de New York, avant une sortie fixée au 13 novembre. Une édition clairement pensée pour les collectionneurs, avec numérotation individuelle, manette assortie et une copie numérique complète de Halo: Campaign Evolved.

Une Xbox Series X verte et translucide à 899,99 euros

Microsoft positionne sa console anniversaire très nettement au-dessus d’une Xbox Series X classique. La Xbox Series X25 Limited Edition coûtera 899,99 euros en France. À l’intérieur, la base matérielle reste celle d’une Xbox Series X avec 1 To de stockage SSD.

Toute la valeur ajoutée repose donc sur son habillage et son positionnement collector. La coque translucide adopte le coloris OG Green, référence directe à l’identité visuelle des débuts de Xbox. L’emblématique X situé sur la console s’illumine également en vert, tandis que plusieurs détails rendent hommage aux différentes générations de hardware de la marque.

Chaque console sera numérotée individuellement

Microsoft ajoute un élément particulièrement important pour les collectionneurs : chaque exemplaire sera gravé au laser et doté d’un numéro unique. La Series X25 ne sera donc pas simplement une nouvelle couleur distribuée à grande échelle. Elle est officiellement présentée comme une édition limitée, avec une identification individuelle destinée à renforcer son caractère exclusif.

Toutefois, la quantité totale d’unités produites n’a pas été annoncée. Microsoft précise simplement que les précommandes seront disponibles dans certains marchés et dans la limite des stocks, avec un maximum d’une console par client.

Les précommandes commencent le 27 août

Les précommandes grand public ouvriront ce jeudi 27 août. Microsoft a toutefois prévu un accès anticipé pour une partie de sa communauté. Certains fans particulièrement engagés ont dû recevoir dès le 26 août un e-mail leur donnant la possibilité de réserver la console en avance.

Cette stratégie accentue encore le positionnement communautaire du produit. La console avait d’ailleurs été dévoilée en juin pendant le Xbox Games Showcase, puis Microsoft avait réservé une autre surprise aux participants de son FanFest.

Certains fans vont la recevoir gratuitement

Lors de cet événement, la direction de Xbox avait annoncé que les participants présents avec un badge « fan » recevraient gratuitement l’une des consoles anniversaire. Un geste particulièrement inhabituel pour un produit vendu près de 900 euros.

Microsoft transforme ainsi la Series X25 en objet commémoratif autant qu’en produit commercial.

L’objectif est assez clair : faire de cette édition une célébration de l’histoire de la marque et de sa communauté plutôt qu’un simple rafraîchissement esthétique de la Series X.

Halo: Campaign Evolved est inclus

Chaque console sera livrée avec un téléchargement complet de Halo: Campaign Evolved. Le choix est évidemment symbolique. Halo faisait partie des jeux qui ont défini l’identité de la toute première Xbox en 2001, et Microsoft associe donc directement son édition anniversaire à l’une des franchises les plus importantes de son histoire.

Campaign Evolved est présenté comme une réinterprétation modernisée de la campagne originale.

Le bundle devient ainsi presque une capsule temporelle : design rappelant la première Xbox, coloris historique et nouvelle version de son jeu emblématique.

Une manette OG Green assortie

La console inclut également une Xbox Wireless Controller X25 Special Edition. Elle reprend le même design translucide vert que la machine, avec plusieurs références aux premières années de Xbox. Le bouton Xbox s’inspire notamment du X vert historique, tandis que la coque permet d’apercevoir une partie des composants internes. Même le compartiment à piles adopte pour la première fois une conception translucide.

Microsoft reprend également plusieurs touches de couleurs et détails rappelant les anciennes manettes Xbox, notamment la célèbre Duke.

La manette sera aussi vendue séparément

Ceux qui ne veulent pas dépenser près de 900 dollars pourront acheter uniquement la manette. La Xbox Wireless Controller X25 Special Edition sera proposée séparément à 79,99 euros.

Les précommandes sont déjà ouvertes dans certains marchés, avec une sortie prévue le 20 octobre. Elle devient donc l’option beaucoup plus accessible pour célébrer les 25 ans de la marque sans acheter une nouvelle console complète.

Et, étant donné la faible différence matérielle entre la Series X25 et une Series X classique, elle pourrait aussi représenter le choix le plus rationnel pour de nombreux fans.

Microsoft construit toute une collection autour du « OG Green »

La console et la manette ne sont pas les seuls produits concernés. Microsoft a également développé une gamme plus large d’accessoires reprenant cette esthétique anniversaire. Clavier, souris, écouteurs et contrôleurs mobiles ont notamment été présentés dans des éditions limitées assorties. Xbox transforme donc le coloris OG Green en véritable identité de collection.

Cette stratégie rappelle celle des grandes séries commémoratives dans le hardware gaming : l’objectif n’est pas seulement de vendre un appareil, mais de créer un ensemble d’objets reconnaissables destinés aux fans les plus attachés à la marque.

899 euros : le prix de la nostalgie

Reste évidemment la question du tarif. À 899,99 euros, la Series X25 est chère pour une console dont les performances ne dépassent pas celles de la Series X standard. Microsoft ne cherche clairement pas à convaincre l’acheteur qui souhaite simplement jouer dans les meilleures conditions au prix le plus bas.

Cette machine vise les collectionneurs. Le design translucide, la numérotation unique, la manette spéciale et Halo inclus constituent essentiellement la justification du supplément tarifaire.

D’autant que Microsoft a augmenté cet été le prix de plusieurs consoles Xbox, ce qui rend l’écart moins spectaculaire qu’il ne l’aurait été quelques mois auparavant.

Un hommage assumé à l’histoire Xbox

Le design translucide est probablement le meilleur choix possible pour une édition anniversaire. La première Xbox utilisait énormément le vert dans son identité visuelle, et plusieurs prototypes ou éditions spéciales de l’époque ont contribué à associer durablement cette couleur à la marque.

Vingt-cinq ans plus tard, Microsoft revient donc vers quelque chose de beaucoup plus expressif que les Series X noires ou blanches habituelles.

Le résultat joue ouvertement sur la nostalgie, mais sans reproduire littéralement la console de 2001. La Series X25 reste immédiatement identifiable comme une machine moderne.

Une édition anniversaire plus symbolique que technologique

La Xbox Series X25 ne révolutionne évidemment rien sur le plan technique. Même processeur, même génération matérielle et même stockage de 1 To que les modèles existants : les performances ne constituent pas le sujet. Ce que Microsoft vend ici est une pièce d’histoire.

Une console numérotée, un design translucide rarement utilisé sur les machines modernes et un hommage direct à Halo et aux débuts de Xbox.

À 899,99 euros, le ticket d’entrée est élevé. Mais pour les joueurs qui ont grandi avec Halo, la Duke et le fameux X vert de 2001, Microsoft parie clairement sur une ressource bien plus puissante qu’un nouveau GPU : la nostalgie.