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Le Play Store va imposer des limites de mémoire aux applications pour mieux gérer la pénurie de RAM

Le Play Store va imposer des limites de mémoire aux applications pour mieux gérer la pénurie de RAM

La flambée du prix de la mémoire commence à avoir des conséquences très concrètes sur Android. Google va imposer de nouvelles règles aux applications et aux jeux distribués sur le Play Store afin de limiter leur consommation de RAM, avec une première échéance fixée à février 2027.

Derrière cette décision se trouve un changement profond du marché des semi-conducteurs. L’essor des centres de données dédiés à l’IA détourne une partie des capacités de production vers la mémoire HBM, plus rentable, alors que la LPDDR utilisée dans les smartphones devient plus chère.

Android doit désormais apprendre à fonctionner dans un monde où ajouter toujours plus de RAM n’est plus une solution évidente.

Google Play Store veut empêcher les applications de monopoliser la RAM

Google Play introduira à partir de février 2027 de nouveaux seuils de performance applicables aux applications et aux jeux. Trois catégories seront particulièrement surveillées : la mémoire dynamique utilisée par l’application, la mémoire occupée par les bitmaps et le niveau d’optimisation du code DEX.

L’objectif est simple : empêcher une application mal optimisée de consommer suffisamment de mémoire pour ralentir l’ensemble du système.

Lorsqu’un logiciel monopolise trop de RAM, Android doit parfois compresser davantage de données, fermer des processus en arrière-plan ou recharger plus souvent certaines applications.

Cela peut entraîner des ralentissements, une consommation énergétique supérieure et une expérience multitâche dégradée.

Les applications trop gourmandes seront moins visibles sur le Play Store

Google ne parle pas directement de bannissement automatique pour une simple consommation excessive de mémoire. En revanche, les applications dépassant régulièrement les nouveaux seuils pourront subir une réduction de leur visibilité et de leurs capacités de publication sur Google Play.

La mécanique s’inscrit dans Android Vitals, le système utilisé par Google pour évaluer différents indicateurs de qualité. Une application trop gourmande pourra donc être désavantagée dans la distribution si son comportement dégrade réellement l’expérience utilisateur.

Pour les développeurs, l’enjeu devient commercial autant que technique : une mauvaise gestion de la RAM pourrait finir par affecter directement la découvrabilité d’une application.

Android surveillera la mémoire selon l’état de l’application

Google ne veut pas appliquer un plafond unique dans toutes les situations. La consommation sera évaluée en fonction de l’état du logiciel et des caractéristiques du téléphone. Une application affichée au premier plan peut naturellement utiliser davantage de mémoire qu’un processus placé en cache.

Android distinguera donc différents scénarios. Google suivra notamment la mémoire privée de l’application, comprenant la mémoire active et certaines données compressées ou placées dans le swap.

Le comportement sera également évalué selon différentes catégories de smartphones, des appareils modestes aux modèles disposant de plus de 16 Go de RAM.

Les images sont particulièrement visées

La gestion des bitmaps constitue l’un des principaux points de contrôle. Les images haute résolution, textures de jeux et éléments graphiques peuvent consommer énormément de mémoire lorsqu’ils ne sont pas correctement libérés. Lorsqu’une application est visible, cette utilisation est souvent légitime. Le problème apparaît lorsqu’elle conserve de gros éléments graphiques en mémoire alors qu’elle se trouve en arrière-plan ou dans le cache.

Google veut précisément décourager ce type de comportement.

Un jeu ne devrait par exemple pas maintenir plusieurs centaines de mégaoctets de textures actives lorsqu’il n’est plus affiché.

Le code DEX devra lui aussi être davantage optimisé

La troisième exigence concerne le code Android lui-même. Google veut que les Android App Bundles utilisent plus systématiquement les mécanismes de réduction, d’optimisation et d’obfuscation disponibles dans des outils comme R8.

Un code mieux optimisé réduit la taille des structures chargées en mémoire, accélère le lancement de l’application et peut limiter certains ralentissements.

Google fixe notamment un niveau minimal de couverture de ces optimisations. L’entreprise veut donc réduire la consommation mémoire à tous les niveaux : données dynamiques, ressources graphiques et code exécutable.

Android 17 introduit déjà un Memory Limiter par application

Ces nouvelles exigences du Play Store prolongent un changement plus profond introduit avec Android 17. Le système possède désormais des limites de mémoire individuelles par application. Lorsqu’un processus dépasse le plafond correspondant au téléphone utilisé, Android peut le fermer avant qu’il ne provoque des problèmes pour l’ensemble du système.

L’objectif est d’éviter qu’une seule application compromette les performances des autres. Google a commencé par déployer cette approche sur les Pixel, mais prévoit qu’un nombre croissant de constructeurs l’adopte au cours des prochains mois.

Les limites peuvent être utilisées aussi bien sur des appareils disposant de 4 Go de RAM que sur des smartphones équipés de 16 Go ou davantage.

Google veut rendre le comportement d’Android plus prévisible

Historiquement, Android gérait la pression mémoire en supprimant certains processus selon les besoins. Ce fonctionnement reste nécessaire, mais il pouvait produire des situations difficiles à prévoir pour les développeurs. Une application particulièrement gourmande pouvait pousser le système à fermer plusieurs autres programmes pourtant correctement conçus.

Le Memory Limiter cherche à inverser cette logique. Plutôt que de sacrifier les applications voisines, Android peut identifier le processus responsable de l’excès et intervenir directement.

Cette approche doit améliorer la stabilité générale et réduire les redémarrages d’applications pendant le multitâche.

La crise de la mémoire change les priorités de l’industrie

Le calendrier choisi par Google n’est pas anodin. Le secteur traverse une forte tension sur la disponibilité et le prix de la mémoire. L’explosion de la demande en intelligence artificielle a créé un besoin massif en HBM, ou High-Bandwidth Memory, utilisée avec les accélérateurs destinés aux data centers.

Samsung, SK Hynix et Micron ont donc intérêt à allouer davantage de capacités de production aux produits les plus rentables. Cela réduit mécaniquement la flexibilité disponible pour certaines mémoires destinées aux smartphones, PC et autres appareils grand public.

Le prix de la LPDDR5X a explosé en 2026

Cette tension est déjà visible dans les contrats industriels. Au deuxième trimestre 2026, certaines estimations du marché plaçaient le prix moyen d’un module LPDDR5X de 12 Go autour de 145,90 dollars, contre environ 77 dollars au trimestre précédent. Cela représente une hausse proche de 89 % en seulement trois mois pour cette catégorie. Les prix varient naturellement selon les contrats, les volumes et les spécifications, mais la tendance est claire : la mémoire mobile est devenue nettement plus coûteuse.

Pour les fabricants de smartphones, augmenter systématiquement la RAM d’une génération à l’autre devient donc beaucoup moins attractif.

Les smartphones pourraient arrêter leur course aux 16 ou 24 Go

Pendant plusieurs années, les fabricants Android ont utilisé la quantité de mémoire comme argument commercial. 12 Go sont devenus courants dans le haut de gamme. Certains appareils proposent même 16 ou 24 Go. Mais, la hausse des prix pourrait ralentir cette course. Google reconnaît que certains nouveaux appareils maintiennent désormais leur capacité de RAM, voire peuvent la réduire, en réaction au coût des composants.

L’optimisation logicielle devient alors essentielle.

Un smartphone doté de 8 ou 12 Go mais correctement géré peut offrir une meilleure expérience qu’un modèle disposant de davantage de mémoire dont les applications sont laissées sans contraintes.

L’IA est paradoxalement à l’origine du problème

La situation possède une certaine ironie. L’intelligence artificielle pousse les smartphones à demander davantage de mémoire pour exécuter des modèles localement. Mais, cette même révolution IA absorbe une part croissante des capacités mondiales de fabrication de mémoire via les data centers.

Les constructeurs sont donc pris entre deux tendances contradictoires. Ils veulent davantage de RAM pour faire tourner des modèles génératifs sur l’appareil, tout en subissant une hausse du coût de cette même mémoire.

La réponse de Google consiste à attaquer l’autre côté de l’équation : si la quantité disponible ne peut pas augmenter indéfiniment, les logiciels devront devenir plus efficaces.

Les développeurs auront davantage d’outils de diagnostic

Google ne veut pas uniquement imposer des règles. Play Console commence également à proposer de nouveaux indicateurs permettant aux développeurs de comprendre où leur mémoire est consommée. Ils pourront surveiller la mémoire dynamique, l’utilisation des bitmaps et identifier certains crashs liés à une pression excessive.

Google prévoit également de fournir davantage d’informations sur la durée passée par l’application dans chaque état ainsi que sur le comportement du Memory Limiter.

Les développeurs pourront donc distinguer plus facilement une consommation légitime au premier plan d’une fuite mémoire en arrière-plan.

Android Studio se renforce aussi

Android 17 apporte également plusieurs outils destinés à faciliter l’optimisation. L’intégration de LeakCanary dans Android Studio aide notamment à identifier les objets conservés inutilement en mémoire. Android dispose aussi de nouveaux mécanismes permettant de détecter les anomalies et de capturer automatiquement certaines informations lorsque le Memory Limiter intervient.

Google essaie ainsi de rendre les problèmes reproductibles avant qu’ils n’arrivent chez des millions d’utilisateurs.

Une nouvelle gestion du garbage collector

Android 17 améliore aussi le fonctionnement d’ART, son environnement d’exécution. Le garbage collector peut désormais effectuer plus fréquemment de petites opérations ciblant les objets récents au lieu de lancer systématiquement des analyses beaucoup plus lourdes de l’ensemble du tas mémoire.

Cette approche générationnelle réduit la charge CPU et peut diminuer les micro-saccades provoquées par le nettoyage de mémoire.

Google affirme également qu’elle permet de réduire la quantité maximale de RAM utilisée dans certaines situations.

Une partie de ces améliorations peut être distribuée à des appareils plus anciens via les mises à jour système Google Play.

Zero Tap Sign-In arrivera ensuite en avril 2027

Google profite de cette mise à jour de ses exigences pour introduire une deuxième obligation concernant la migration entre smartphones. À partir d’avril 2027, les applications proposant une connexion utilisateur devront respecter le standard Zero Tap Sign-In pour conserver l’ensemble de leurs capacités de publication et leur visibilité optimale sur Google Play.

L’objectif est d’éviter que le changement de smartphone oblige les utilisateurs à se reconnecter manuellement à toutes leurs applications. Grâce à la Restore Credentials API, l’état de connexion pourra être transféré de manière sécurisée vers le nouvel appareil.

Ouvrir une application et être déjà connecté

Le principe est particulièrement simple du point de vue de l’utilisateur. Après avoir transféré ses données vers un nouveau smartphone Android, celui-ci ouvre son application pour la première fois.

Si le développeur a correctement implémenté Zero Tap Sign-In, le compte peut être restauré automatiquement. Pas besoin de rechercher un mot de passe ou de répéter toute la procédure d’authentification. Google veut ainsi rendre les migrations Android beaucoup plus transparentes. Les jeux sont pour l’instant exemptés de cette obligation, même si Google prévoit des recommandations spécifiques pour leurs systèmes d’authentification en 2027.

Cette nouvelle politique montre à quel point la crise des composants commence à influencer directement la conception des systèmes d’exploitation. Pendant longtemps, l’industrie pouvait compenser des applications plus lourdes en ajoutant simplement davantage de mémoire. Cette stratégie devient beaucoup plus coûteuse. Google répond donc en imposant une discipline supplémentaire aux développeurs.

Android 17 limite désormais directement la consommation de chaque application, tandis que Google Play pourra pénaliser en visibilité les logiciels qui dépassent régulièrement les seuils considérés comme acceptables.

La RAM redevient ainsi une ressource qu’il faut véritablement gérer.

Et à mesure que l’IA monopolise une part croissante de la production mondiale de mémoire, l’optimisation pourrait redevenir l’une des compétences les plus importantes du développement mobile.