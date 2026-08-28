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OPPO Reno 18 : une caméra selfie carrée de 68 mégapixels serait en développement

OPPO Reno 18 : une caméra selfie carrée de 68 mégapixels serait en développement

OPPO pourrait être l’un des premiers constructeurs Android à généraliser le capteur frontal carré. Après des rumeurs autour d’un Find X10 Ultra équipé d’une caméra selfie 1:1 de 100 mégapixels, une nouvelle fuite évoque désormais un modèle plus fin et orienté photo avec un capteur carré de 68 mégapixels, potentiellement destiné à la future série Reno 18.

OPPO testerait une nouvelle caméra frontale 1:1

Digital Chat Station affirme qu’un nouveau smartphone OPPO en développement utiliserait une caméra frontale de 68 mégapixels au format 1:1. Le leaker ne donne pas directement le nom de l’appareil. Il décrit simplement un smartphone relativement fin, orienté photographie, attendu en 2027.

Ce profil correspond assez bien à la gamme Reno, qui cherche traditionnellement à combiner design léger, portrait et photographie mobile. Le Reno 18 apparaît donc comme l’un des candidats les plus crédibles, sans que cela soit encore confirmé.

Un capteur carré change surtout le cadrage

L’intérêt d’un capteur 1:1 ne tient pas seulement à sa forme inhabituelle. Sur un capteur frontal classique en 4:3, l’orientation physique du téléphone influence fortement la portion d’image disponible. Un capteur carré capture une surface beaucoup plus symétrique. Le logiciel peut ensuite extraire un cadrage vertical, horizontal ou carré sans dépendre autant de l’orientation de l’appareil.

Concrètement, l’utilisateur peut prendre un selfie en paysage tout en gardant son smartphone à la verticale.

Apple a déjà démontré l’intérêt de cette approche

Apple utilise déjà cette architecture sur la génération iPhone 17 avec sa caméra avant Center Stage de 18 mégapixels. Le capteur carré permet notamment de passer d’un cadrage portrait à paysage sans faire pivoter l’iPhone. Le système peut également élargir automatiquement le champ lorsqu’une personne supplémentaire entre dans le selfie.

OPPO semble donc travailler sur une idée similaire, mais avec une approche beaucoup plus agressive sur la définition.

68 mégapixels, mais la définition ne fait pas tout

Un capteur frontal de 68 mégapixels serait particulièrement inhabituel. La majorité des smartphones haut de gamme restent très loin de cette définition sur leur caméra selfie. Mais, le nombre de pixels ne déterminera pas à lui seul la qualité.

La taille physique du capteur, celle des photosites, l’optique, l’autofocus et le traitement logiciel auront beaucoup plus d’impact sur le résultat final.

Une définition élevée peut surtout offrir davantage de marge pour recadrer l’image.

Le recadrage est précisément l’un des avantages

Avec un capteur carré très défini, OPPO pourrait extraire plusieurs cadrages différents à partir d’une même capture. Portrait pour TikTok ou Instagram Stories, paysage pour une vidéo YouTube ou encore carré pour certains réseaux sociaux. Le téléphone n’aurait pas besoin de changer la position physique du capteur ou d’obliger l’utilisateur à tourner l’appareil.

Cela peut également être utile pour la stabilisation électronique, qui nécessite de conserver une marge autour de l’image finale.

Une technologie intéressante pour les appels vidéo

L’intérêt ne se limite pas aux selfies. Les appels vidéo profitent directement d’un capteur plus flexible. Un smartphone peut conserver le visage correctement cadré lorsque l’utilisateur change légèrement de position.

Le logiciel peut également effectuer un suivi automatique plus naturel sans perdre autant de résolution. C’est exactement le type de fonction qui devient de plus en plus important avec les appels vidéo, les lives et la création de contenu mobile.

OPPO avait déjà été associé à un capteur carré de 100 mégapixels

Cette nouvelle rumeur n’arrive pas seule. En mai, Digital Chat Station avait déjà évoqué un prototype OPPO utilisant un capteur frontal carré de 100 mégapixels. Les spéculations ont depuis associé cette caméra au futur Find X10 Ultra. Cependant, ce smartphone n’est pas encore officiel et OPPO n’a confirmé ni la résolution ni le format de sa caméra frontale.

Il faut donc conserver une distinction claire entre la technologie testée et le produit commercial qui l’utilisera réellement.

Le Find X10 Ultra pourrait servir de vitrine

Si la rumeur se confirme, Oppo pourrait suivre une stratégie assez classique. Le Find X10 Ultra introduirait d’abord la technologie sur un flagship très haut de gamme. Puis une version moins coûteuse, ici autour de 68 mégapixels, pourrait descendre vers la gamme Reno quelques mois plus tard.

C’est souvent ainsi que les innovations photo se diffusent. Le très haut de gamme sert de laboratoire. Puis les composants deviennent plus faciles à produire et arrivent progressivement sur des appareils moins chers.

Le Reno 18 semble cohérent avec ce positionnement

La gamme Reno constitue justement un candidat logique. OPPO l’utilise depuis plusieurs générations pour mettre en avant : les portraits, le design, la finesse, et les usages sociaux. Une caméra selfie carrée apporte un bénéfice immédiatement compréhensible pour ce public. Elle améliore moins la photographie longue distance qu’un téléobjectif périscopique, mais elle touche beaucoup plus directement les appels vidéo, selfies et réseaux sociaux.

Pour un Reno, la cohérence marketing serait évidente. Un prototype peut encore changer de capteur ou ne jamais atteindre le marché.

OPPO pourrait chercher à dépasser Apple sur le matériel

Le parallèle avec Apple est néanmoins intéressant. Apple a introduit le capteur carré avec une définition relativement raisonnable de 18 mégapixels, en privilégiant surtout le logiciel et l’automatisation du cadrage. OPPO pourrait adopter une philosophie différente. Davantage de définition, davantage de marge pour le crop, et potentiellement une stabilisation ou des modes vidéo plus agressifs.

Ce serait une manière typiquement Android de reprendre un concept existant et de pousser plus loin la fiche technique.

La bataille des caméras frontales pourrait enfin se réveiller

Pendant plusieurs années, les constructeurs ont concentré presque tous leurs efforts sur les caméras arrière. Capteurs de 1 pouce, téléobjectifs périscopiques, zooms de 200 mégapixels, optiques variables, la caméra frontale a beaucoup moins évolué, mais l’arrivée des capteurs carrés peut changer cette dynamique.

Elle répond à des usages devenus centraux : création de contenu, vidéoconférence, streaming et réseaux sociaux.

Cependant, le matériel ne suffira pas. Pour qu’un capteur 1:1 ait un véritable intérêt, OPPO devra construire une interface qui exploite correctement cette géométrie. Bascule automatique portrait-paysage, recadrage intelligent, suivi du visage, stabilisation, gestion des groupes ou encore intégration dans les applications tierces. Apple a déjà démontré qu’un capteur carré devient beaucoup plus intéressant lorsqu’il est associé à des fonctions logicielles visibles au quotidien.

Oppo devra donc faire plus que simplement annoncer 68 mégapixels.

Une innovation discrète, mais potentiellement très pratique

Une caméra selfie carrée ne possède pas le caractère spectaculaire d’un zoom 10x ou d’un énorme capteur principal. Elle peut pourtant améliorer une action effectuée des dizaines de fois par semaine. Ne plus avoir à retourner son téléphone pour cadrer correctement un groupe, pouvoir enregistrer immédiatement dans plusieurs formats ou encore conserver davantage de marge pour stabiliser une vidéo. Ce sont de petites améliorations, mais elles touchent directement l’usage.

Si Oppo généralise réellement les capteurs frontaux 1:1 du Find X10 Ultra vers la future gamme Reno, le constructeur pourrait transformer une curiosité introduite par Apple en nouvelle tendance de la photographie mobile.